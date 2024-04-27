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Yandex Cloud Session: правила ревью кода в Managed Service for GitLab. Видео

Рассказываем, как с помощью одного инструмента — Approval rules — настроить правила проверки кода.

27 апреля 2024 г.
5 минут чтения

Yandex Managed Service for GitLab — сервис для управления DevOps-платформой GitLab в инфраструктуре Yandex Cloud. Сегодня мы поговорим об одной полезной функциональности сервиса — Approval rules. Этот инструмент позволяет гибко настраивать обязательные правила проверки кода перед тем, как код будет добавлен в целевую ветку проекта. Александр Курасов, менеджер продукта Yandex Managed Service for GitLab, рассказывает в видео:

  • зачем командам настраивать процесс Change Review;

  • как определить защищённые ветки и владельцев кода;

  • как настроить критерии ревью для разных процессов разработки.

Узнайте больше о Managed Service for GitLab:

Подробнее о Yandex Managed Service for GitLab →

Свой GitLab без усилий: подход к DevSecOps от Yandex Cloud →

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Команда Yandex Cloud

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Блог
Статьи
Yandex Cloud Session: правила ревью кода в Managed Service for GitLab. Видео
27 апреля 2024 г.
5 минут чтения
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