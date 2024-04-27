Yandex Cloud Session: правила ревью кода в Managed Service for GitLab. Видео

Yandex Managed Service for GitLab — сервис для управления DevOps-платформой GitLab в инфраструктуре Yandex Cloud. Сегодня мы поговорим об одной полезной функциональности сервиса — Approval rules. Этот инструмент позволяет гибко настраивать обязательные правила проверки кода перед тем, как код будет добавлен в целевую ветку проекта. Александр Курасов, менеджер продукта Yandex Managed Service for GitLab, рассказывает в видео:

зачем командам настраивать процесс Change Review;

как определить защищённые ветки и владельцев кода;

как настроить критерии ревью для разных процессов разработки.