Yandex Cloud Session: правила ревью кода в Managed Service for GitLab. Видео
Рассказываем, как с помощью одного инструмента — Approval rules — настроить правила проверки кода.
Yandex Managed Service for GitLab — сервис для управления DevOps-платформой GitLab в инфраструктуре Yandex Cloud. Сегодня мы поговорим об одной полезной функциональности сервиса — Approval rules. Этот инструмент позволяет гибко настраивать обязательные правила проверки кода перед тем, как код будет добавлен в целевую ветку проекта. Александр Курасов, менеджер продукта Yandex Managed Service for GitLab, рассказывает в видео:
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зачем командам настраивать процесс Change Review;
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как определить защищённые ветки и владельцев кода;
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как настроить критерии ревью для разных процессов разработки.
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