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Специальный выпуск Monthly Cloud News: разговор о центрах компетенций

Антон Черноусов пригласил в свою студию IT‑экспертов из ритейла и банков, чтобы обсудить тему создания центров компетенций.

18 октября 2023 г.
5 минут чтения

Михаил Бижан (CIO, ОТП Банк), Ярослав Иссинский (CTO & CPO технической платформы в «М.Видео — Эльдорадо»), Денис Ястребов (Head of IT Infrastructure, Райффайзен Банк) и Антон Черноусов (Yandex Cloud) ответят в видео на следующие вопросы:

  • Усиливают ли центры компетенций IT‑команду?

  • Помогают ли центры компетенций повышать эффективность управления IT‑инфраструктурой?

  • Какую роль играет развитие знаний в облачных технологиях?

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Специальный выпуск Monthly Cloud News: разговор о центрах компетенций
18 октября 2023 г.
5 минут чтения
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