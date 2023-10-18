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Специальный выпуск Monthly Cloud News: разговор о центрах компетенций
Антон Черноусов пригласил в свою студию IT‑экспертов из ритейла и банков, чтобы обсудить тему создания центров компетенций.
18 октября 2023 г.
5 минут чтения
Михаил Бижан (CIO, ОТП Банк), Ярослав Иссинский (CTO & CPO технической платформы в «М.Видео — Эльдорадо»), Денис Ястребов (Head of IT Infrastructure, Райффайзен Банк) и Антон Черноусов (Yandex Cloud) ответят в видео на следующие вопросы:
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Усиливают ли центры компетенций IT‑команду?
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Помогают ли центры компетенций повышать эффективность управления IT‑инфраструктурой?
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Какую роль играет развитие знаний в облачных технологиях?
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