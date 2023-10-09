Обзор новостей промышленности

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Ускорить разработку IT‑решений для металлургии в облаке: опыт «Норникеля» Ускорить разработку IT‑решений для металлургии в облаке: опыт «Норникеля»

Металлургические предприятия стали чаще использовать публичные облака, для того чтобы ускорить вывод продуктов на рынок. Недавний пример — наш проект с компанией «Норникель». Раньше компания полагалась только на собственную инфраструктуру: закупала серверы, строила защищённые каналы связи и даже собственные дата‑центры. Но сейчас, когда объёмы разработки возросли, а запускать новые сервисы нужно быстро, «Норникель» начал разворачивать тестовые среды на облачной платформе. Результаты заметны: в некоторых проектах весь процесс занимает не месяц, а чуть больше двух недель.

Компания использует технологии не только для своих задач, но и для индустриального центра компетенций «Металлургия». Это масштабная инициатива, в рамках которой участники отрасли создают специализированное программное обеспечение для нужд индустрии. «Норникель» ведёт три таких проекта: «Горно‑геологическая информационная система», «АСУ „Горное планирование“» и «Диспетчеризация подземных горных работ». Реализация этих проектов запланирована на 2024–2025 годы.

События События

Подвели итоги тестирования YandexGPT для бизнеса. Предприятиям интересно использовать технологию для корпоративного поиска Подвели итоги тестирования YandexGPT для бизнеса. Предприятиям интересно использовать технологию для корпоративного поиска

25–26 сентября мы провели пятую по счёту конференцию Yandex Scale, посвящённую применению облачных технологий в разных задачах бизнеса. Одной из ключевых новостей мероприятия стали результаты закрытого тестирования большой языковой модели YandexGPT. Больше 6000 заявок, 800 компаний, десятки сценариев применения технологии.