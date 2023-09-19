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Monthly Cloud News: специальный выпуск про FinOps

В специальном выпуске Monthly Cloud News поговорим про набор практик FinOps. Затронем вопросы потребления ресурсов и обсудим различные кейсы.

19 сентября 2023 г.
5 минут чтения

В специальном выпуске Monthly Cloud News поговорим про FinOps. Затронем вопросы идеологии внедрения этого набора практик и рассмотрим его практическую пользу. Также коснёмся вопросов влияния FinOps на бизнес. Экспертами в выпуске выступают: Юлия Рынденкова, генеральный директор Хайстекс, и Вячеслав Бессонов, генеральный директор Hilbert Team.

Ссылки, упомянутые в выпуске

Реализация FinOps-практик в облаках. Облака, бюджеты и Serverless

Запускаем FinOps в организации с помощью бюджетов и serverless

Cloud FinOps: Collaborative, Real-Time Cloud Value Decision Making 2nd Edition

Как FinOps повышает рентабельность бизнеса в облаке

FinOps-нирвана: как зарабатывать деньги в облаке

Как мы увеличили маржинальность маркетплейса за счет оптимизации IT-инфраструктуры

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Monthly Cloud News: специальный выпуск про FinOps
19 сентября 2023 г.
5 минут чтения
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