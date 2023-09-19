Monthly Cloud News: специальный выпуск про FinOps

В специальном выпуске Monthly Cloud News поговорим про FinOps. Затронем вопросы идеологии внедрения этого набора практик и рассмотрим его практическую пользу. Также коснёмся вопросов влияния FinOps на бизнес. Экспертами в выпуске выступают: Юлия Рынденкова, генеральный директор Хайстекс, и Вячеслав Бессонов, генеральный директор Hilbert Team.