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Monthly Cloud News: специальный выпуск про FinOps
В специальном выпуске Monthly Cloud News поговорим про набор практик FinOps. Затронем вопросы потребления ресурсов и обсудим различные кейсы.
В специальном выпуске Monthly Cloud News поговорим про FinOps. Затронем вопросы идеологии внедрения этого набора практик и рассмотрим его практическую пользу. Также коснёмся вопросов влияния FinOps на бизнес. Экспертами в выпуске выступают: Юлия Рынденкова, генеральный директор Хайстекс, и Вячеслав Бессонов, генеральный директор Hilbert Team.
Ссылки, упомянутые в выпуске
Реализация FinOps-практик в облаках. Облака, бюджеты и Serverless
Запускаем FinOps в организации с помощью бюджетов и serverless
Cloud FinOps: Collaborative, Real-Time Cloud Value Decision Making 2nd Edition
Как FinOps повышает рентабельность бизнеса в облаке
FinOps-нирвана: как зарабатывать деньги в облаке
Как мы увеличили маржинальность маркетплейса за счет оптимизации IT-инфраструктуры