Существенный рост спроса в группе платформы данных показали следующие сервисы: Yandex Managed Service for Greenplum® для управления кластерами популярной СУБД Greenplum® и Yandex Data Proc для обработки больших пакетов данных, слабоструктурированных и неструктурированных данных. Так, потребление Yandex Managed Service for Greenplum выросло в 3 раза, число клиентов — в 1,5 раза. Число клиентов Yandex Data Proc увеличилось в 1,8 раза.
Результаты Yandex Cloud за I полугодие 2023 года
Как компании различных отраслей и масштабов используют облачные технологии, как меняется спрос на сервисы — в итогах Yandex Cloud за 6 месяцев 2023 года.
Результаты Yandex Cloud — это не только финансовые показатели публичной облачной платформы. Как лидирующий провайдер, в нашем регулярном отчёте мы делимся тенденциями развития облачного рынка, которые отметили в I полугодии 2023 года.
«Число клиентов Yandex Cloud в I полугодии 2023 года выросло до 27,9 тысячи. Наша команда стремится предоставить каждому актуальные технологии для решения конкретных задач бизнеса. При этом мы уделяем особое внимание не только развитию сервисов Yandex Cloud, но и тому, чтобы каждый пользователь платформы мог наращивать облачные компетенции, полагаясь на экспертизу нашей команды».
Бизнес Yandex Cloud продолжает уверенный рост
Выручка Yandex Cloud за I полугодие 2023 года увеличилась в 1,8 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 5,8 млрд рублей (против 3,2 млрд рублей годом ранее).
Темпы роста облачной платформы в 3 раза опережают темпы роста российского облачного рынка.
Число пользователей Yandex Cloud за I полугодие 2023 года достигло 27,9 тысячи клиентов.
Распределение выручки между крупными компаниями и средним и малым бизнесом остаётся равномерным — примерно по 50%.
Yandex Cloud продолжает следовать стратегии развития как публичная облачная платформа для внешних пользователей. Доля потребления облачных сервисов компаниями группы Яндекса в общей выручке Yandex Cloud в I полугодии 2023 года по‑прежнему составляет незначительную часть и не превышает 5%.
Развиваем экосистему сервисов
«В I полугодии 2023 года мы развивали существующие сервисы платформы и дополняли Yandex Cloud новыми возможностями, актуальными для наших пользователей. Так, например, мы открыли доступ к тестированию YandexGPT для бизнеса и предоставили российским компаниями доступ к генеративным языковым моделям. Особое внимание мы продолжаем уделять как безопасности самой облачной платформы, так и тому, чтобы обеспечить клиентов инструментами для безопасной работы. Кроме того, видя растущий спрос на качественную работу с данными — хранение, обработку, анализ и визуализацию, — команда Yandex Cloud активно развивает возможности сервисов платформы данных».
Сервисы для обеспечения безопасности — в фокусе
По данным исследования State of DevOps Report 2023, 45% из двух тысяч опрошенных IT‑специалистов из российских компаний отмечают рост числа инцидентов и событий, связанных с информационной безопасностью. В связи с этим у респондентов увеличилось и количество задач по усилению безопасности инфраструктуры — об этом рассказали 24% специалистов. При этом 29% IT‑компаний отмечают, что облачные платформы помогают лучше соответствовать требованиям к защите персональных данных.
Облака предоставляют защищённый и сертифицированный слой инфраструктурных и платформенных сервисов, на базе которых гораздо легче создавать безопасные приложения и проходить сертификацию на соответствие требованиям регуляторов. Подробно об этом мы рассказывали в блоге Yandex Cloud.
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Перенос инфраструктуры в Yandex Cloud и сертификация по стандарту PCI DSS позволили TalkBank соответствовать требованиям регуляторов и рынка в отношении обработки и хранения данных и взаимодействия с внешними сервисами.
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Размещение инфраструктуры в Yandex Cloud помогло Skillaz строго соблюдать требования регулятора по хранению персональных данных согласно 152‑ФЗ. Платформа выполняет постановление правительства РФ № 1119, приказ ФСТЭК № 21 и имеет аттестат по высшему уровню защищённости УЗ‑1. Skillaz прошла аттестацию, подтвердила соответствие ИСПДн высоким требованиям безопасности и получила сертификат соответствия ИСПДн уровню защищённости УЗ‑2.
Yandex Cloud также продолжает уделять особое внимание развитию сервисов для обеспечения безопасности на стороне клиента. В I полугодии 2023 года платформу дополнили ещё два сервиса: Yandex Cloud открыла доступ к собственному сервису для хранения секретов Yandex Lockbox и запустила сканер уязвимостей Vulnerability Scanner.
Растущий спрос на сервисы безопасности в облаках подтверждают и темпы роста потребления сервисов Security на платформе Yandex Cloud — в I полугодии 2023 года этот показатель вырос в 3,4 раза.
Распределение выручки между группами сервисов
По итогам I полугодия 2023 года распределение долей выручки между инфраструктурными (IaaS) и платформенными (PaaS) сервисами остаётся на прежнем уровне. Доля IaaS составила 55%. При этом клиенты Yandex Cloud удвоили потребление PaaS.
Бизнес-инструменты, платформа данных и контейнерная разработка — лидеры по темпам роста
В I полугодии 2023 года сохранился рост спроса на инструменты для качественной аналитики данных — от сбора и структурирования до визуализации и разработки моделей машинного обучения. Потребление сервисов платформы данных выросло вдвое, а число клиентов этой группы сервисов — в 1,2 раза. В числе лидеров по темпам роста среднего чека в группе сервисов платформы данных — банки и ритейл, промышленные и телекоммуникационные компании.
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Платформа цифровой логистики Monopoly.Online (ГК «Монополия»), объединяющая сервисы для комфортной грузоперевозки — от поиска груза или перевозчика до контроля расходов, — перенесла с помощью BI.Qube процессы сбора и обработки данных в Yandex Cloud. За 4 месяца организовали приём данных более чем из 10 разнородных источников и их процессинг в Data Lake, а также создали процесс построения и хранения витрин с помощью набора сервисов платформы данных Yandex Cloud и технологий Open Source. С системой работают более 400 пользователей ГК из различных отделов и департаментов, оперативно получая информацию из 50 аналитических отчётов и 150 витрин данных.
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В 2021 году Fix Price — крупнейшая в России и одна из ведущих на международном рынке сеть магазинов низких фиксированных цен — в связи с активным ростом бизнеса столкнулась с необходимостью заменить решение для чековой аналитики. В партнёрстве с Neoflex и Yandex Cloud, с помощью управляемых облачных сервисов компания перенесла витрины данных в СУБД ClickHouse® и создала полностью cloud‑native‑архитектуру. С переходом в облако Fix Price достиг прозрачности процессов загрузки и хранения данных, а также использования тестовых сред, что позволило быстрее работать над проектами компании. Время загрузки данных в витрины сократилось в 10 раз, а время построения аналитических отчётов сейчас не превышает двух секунд.
В I полугодии 2023 года команда Yandex Cloud дополнила Managed Service for Greenplum и Yandex Data Proc новыми возможностями. Так, создавать кластеры Greenplum и добавлять в них машины стало удобнее — появилась возможность горизонтального масштабирования кластера Greenplum, а в консоли появился помощник, который подскажет, какое число хостов и сегментов выбрать. В Yandex Data Proc стало доступно создание управляемых кластеров Hive Metastore. Они сохраняют метаданные таблиц и позволяют существенно экономить время администраторов и инженеров данных, а также сократить вероятность отказов и потерь из‑за недоступности метаданных.
Бизнес‑инструменты: развиваем для пользователей
Yandex Tacker остаётся одним из самых популярных бизнес‑инструментов облачной платформы. Число компаний‑клиентов, использующих сервис управления проектами, в I полугодии 2023 года выросло в 1,9 раза. Кроме того, вышло большое обновление Yandex Tracker для компаний: доски и дашборды стали «умнее», у пользователей появились стартовые страницы, а администратор теперь может гибко управлять доступами сразу всех отделов компании.
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Цифровая экосистема автоматизации бизнеса сферы услуг YCLIENTS использует Yandex Tracker как единый инструмент для управления разными процессами — такая оптимизация ресурсов позволила сократить затраты в 10 раз, при этом удалось повысить качество разработки.
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Интернет‑магазин Сантехника‑Онлайн внедрил Yandex Tracker в пяти отделах, чтобы улучшить взаимодействие внутри команды и повысить эффективность управления. Введение мотивационной системы и использование SLA в отделе поддержки контента позволили увеличить количество обрабатываемых задач на 46% и сократить стоимость решения задачи на 17%.
Количество пользователей сервиса визуализации и анализа данных Yandex DataLens увеличилось в 2,9 раза. В I полугодии команда Yandex DataLens выпустила большое количество улучшений и новых возможностей, которые делают работу с сервисом ещё удобнее. Кроме того, бесплатный курс «Основы работы с DataLens» дополнен новыми, заключительными модулями — теперь пользователям доступен полный курс.
- Компания Ренессанс Страхование мигрировала на Yandex DataLens за 3 месяца: 36 дашбордов для 400 пользователей.
Машинное обучение
В I полугодии 2023 года потребление сервисов машинного обучения увеличилось в 1,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Yandex Cloud открыла доступ к тестированию сервиса YandexGPT. YandexGPT — это генеративная языковая модель от Яндекса, выпущенная в мае 2023 года. С помощью YandexGPT компании смогут анализировать текстовую информацию, например отзывы клиентов, создавать описания товаров в интернет-магазине, генерировать тексты рассылок, развивать чат‑ботов — то есть решать актуальные для бизнеса задачи. Заявки на тестирование сервиса подали уже более 5 тысяч компаний.
В одном из самых популярных сервисов этой группы — Yandex SpeechKit — появилась возможность распознавать и синтезировать речь на узбекском языке. Кроме того, Yandex Cloud представила новую версию сервиса — SpeechKit Brand Voice Call Center. С его помощью компании могут создать новые голоса для виртуальных операторов колл‑центра за считаные минуты.
Serverless
Пользователи Yandex Cloud всё чаще используют Serveless, чтобы снизить затраты на запуск сервисов и быстрее масштабировать ресурсы при росте нагрузок. Так, потребление выросло в 5,9 раза, а число клиентов, использующих serverless‑подход, увеличилось в 2,8 раза.
Техподдержка: улучшаем клиентский опыт и обучаем новых специалистов
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Быстро решаем вопросы. Команда отвечает на обращения в 1,5 раза быстрее, чем в H1 2022. 70% обращений всех заказчиков решаются в течение суток, исключение составляют сложные запросы.
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Ускоряем коммуникацию с пользователями. На 80% запросов специалисты отвечают меньше чем за 1 час. Это на 15% быстрее, чем раньше.
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95% довольных пользователей — на 4% выше по сравнению с первым полугодием 2022, на основе 6 тысяч отзывов. Больше всего клиенты ценят полезные рекомендации в сочетании со скоростью ответа.
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Запустили «Облачную академию поддержки» на базе ПГУТИ. Программу уже успешно завершили 46 студентов — 10 из них мы пригласили в команду Yandex Cloud, а остальным предложили места в других технических проектах Яндекса.
Пользователи наращивают потребление сервисов платформы
«Банки, ритейл и IT‑компании по‑прежнему лидируют по объёмам потребления облачных технологий. Они не только наращивают использование тех сервисов, к которым обращались изначально, но и по мере роста экспертизы продолжают добавлять всё новые технологии, доступные на платформе, в свой IT‑ландшафт. При этом радует тенденция, что и более консервативные отрасли продолжают рост опережающими темпами».
В I полугодии 2023 года пользователи нарастили потребление сервисов Yandex Cloud в 1,6 раза. Средний чек на клиента увеличился на 41%.
Среди лидеров по потреблению облачных сервисов — банки и финтех, ритейл и IT‑компании. Они продолжают расширять применение облачных сервисов, которые используют для анализа больших массивов данных, создания новых сервисов и гибкого масштабирования существующих. Так, IT‑компании увеличили потребление в 1,7 раза, ритейл, банки и финтех — в 1,9 раза.
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Банк Кубань Кредит перенёс в Yandex Cloud всю инфраструктуру своего сайта, а также среды разработки и тестирования банковских проектов и создал «песочницу» для тестирования продуктов сторонних вендоров. IT‑специалисты банка выполнили работы по формированию связанной, отказоустойчивой инфраструктуры в Yandex Cloud и ЦОД Банка, обеспечили её защищённость от внешних атак.
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Сеть гипермаркетов мебели и товаров для дома Hoff с помощью eCommerce‑агентства Aero провела рефакторинг хранилища 93 ТБ данных и его перенос на платформу Yandex Cloud. В течение года компании провели анализ старой архитектуры, создали новую с использованием open‑source‑решений ClickHouse и Greenplum® и перенесли только необходимые данные.
Активно наращивают потребление облачных сервисов промышленные и телекоммуникационные компании — рост в 3,1 и 2,9 раза соответственно, а также компании из сферы логистики (рост в 2,4 раза).
И у промышленных, и у логистических компаний растёт потребность в гибких инструментах для автоматизации заказов, анализа данных и разработки ПО для выстраивания логистики. Промышленность продолжает быстрыми темпами наращивать потребление сервисов платформы данных, Kubernetes® и ML‑инструментов. Крупные промышленные компании используют Yandex Cloud для полного цикла разработки своих цифровых платформ, создания платформ данных (Data Lakes) и инструментов для трейсинга — отслеживания передвижений грузов по маршруту.
Вкладываем ресурсы в развитие IT‑сообщества
Растим количество партнёров
В I полугодии 2023 года количество партнеров увеличилось в 1,5 раза по сравнению с I полугодием 2022: к партнёрской программе Yandex Cloud присоединились уже 478 компаний. Более 30 из них получили статус Yandex Cloud Professional — системы официальной сертификации партнёров, включающей оценку технологических компетенций и проектного опыта партнёров на основе практических заданий и интервью с нашими архитекторами.
Поддерживаем IT‑стартапы с помощью Yandex Cloud Boost
За первые 6 месяцев 2023 года 143 стартапа получили грантовую поддержку в H1 на сумму более 48 миллионов рублей.
Мы расширили условия программы Yandex Cloud Boost для акселераторов, венчурных фондов и технопарков. Теперь компании могут получить грант до 5 миллионов рублей на сервисы Яндекса и партнёров (поиск разработчиков, тестировщиков). Помимо этого, участникам доступна приоритетная техническая поддержка, индивидуальные консультации с архитекторами Yandex Cloud, а также закрытое тестирование новых сервисов платформы. Более 20 новых партнёрских фондов, акселераторов и технопарков присоединились к программе с начала 2023 года.
Развиваем образовательные программы
За I полугодие 6,8 тысячи студентов обучились облачным компетенциям в рамках образовательных программ Yandех Cloud — как в рамках курсов облачной платформы, так и в рамках онлайн‑программ партнёров, таких как «Практикум», «Нетология», OTUS, SkillFactory, Slurm и другие. За всё время существования программ курсы окончили более 21,8 тысячи выпускников. Их число выросло в 1,9 раза по сравнению с I полугодием 2022 года.
Также Yandex Cloud продолжает поддерживать облачной экспертизой 45 российских вузов: РАНХиГС, СПБГЭТУ ЛЭТИ, ИТМО, СПбПУ и многих других. За I полугодие 2023 года более 4 тысяч студентов вузов обучились на технологиях платформы. За последние 6 месяцев Yandex Cloud запустила 5 новых курсов: «Нагрузочное тестирование», «Витрина данных для веб‑аналитики в ClickHouse», «Основы работы DataLens», «Аутентификация и управление доступами» и «Погружение в сетевую безопасность».
Кроме того, компания расширила программу поддержки образования в области Computer Science. Yandex Cloud запустила free tier сервиса ML‑разработки в облаке Yandex DataSphere для вузов. Бесплатный доступ к инструменту поможет образовательным организациям увеличить количество программ по машинному обучению и улучшить их качество.