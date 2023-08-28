Результаты Yandex Cloud за I полугодие 2023 года

«В I полугодии 2023 года мы развивали существующие сервисы платформы и дополняли Yandex Cloud новыми возможностями, актуальными для наших пользователей. Так, например, мы открыли доступ к тестированию YandexGPT для бизнеса и предоставили российским компаниями доступ к генеративным языковым моделям. Особое внимание мы продолжаем уделять как безопасности самой облачной платформы, так и тому, чтобы обеспечить клиентов инструментами для безопасной работы. Кроме того, видя растущий спрос на качественную работу с данными — хранение, обработку, анализ и визуализацию, — команда Yandex Cloud активно развивает возможности сервисов платформы данных».

Сервисы для обеспечения безопасности — в фокусе Сервисы для обеспечения безопасности — в фокусе

По данным исследования State of DevOps Report 2023, 45% из двух тысяч опрошенных IT‑специалистов из российских компаний отмечают рост числа инцидентов и событий, связанных с информационной безопасностью. В связи с этим у респондентов увеличилось и количество задач по усилению безопасности инфраструктуры — об этом рассказали 24% специалистов. При этом 29% IT‑компаний отмечают, что облачные платформы помогают лучше соответствовать требованиям к защите персональных данных.

Облака предоставляют защищённый и сертифицированный слой инфраструктурных и платформенных сервисов, на базе которых гораздо легче создавать безопасные приложения и проходить сертификацию на соответствие требованиям регуляторов. Подробно об этом мы рассказывали в блоге Yandex Cloud.

Перенос инфраструктуры в Yandex Cloud и сертификация по стандарту PCI DSS позволили TalkBank соответствовать требованиям регуляторов и рынка в отношении обработки и хранения данных и взаимодействия с внешними сервисами.

Размещение инфраструктуры в Yandex Cloud помогло Skillaz строго соблюдать требования регулятора по хранению персональных данных согласно 152‑ФЗ. Платформа выполняет постановление правительства РФ № 1119, приказ ФСТЭК № 21 и имеет аттестат по высшему уровню защищённости УЗ‑1. Skillaz прошла аттестацию, подтвердила соответствие ИСПДн высоким требованиям безопасности и получила сертификат соответствия ИСПДн уровню защищённости УЗ‑2.

Yandex Cloud также продолжает уделять особое внимание развитию сервисов для обеспечения безопасности на стороне клиента. В I полугодии 2023 года платформу дополнили ещё два сервиса: Yandex Cloud открыла доступ к собственному сервису для хранения секретов Yandex Lockbox и запустила сканер уязвимостей Vulnerability Scanner.

Растущий спрос на сервисы безопасности в облаках подтверждают и темпы роста потребления сервисов Security на платформе Yandex Cloud — в I полугодии 2023 года этот показатель вырос в 3,4 раза.

Распределение выручки между группами сервисов Распределение выручки между группами сервисов

По итогам I полугодия 2023 года распределение долей выручки между инфраструктурными (IaaS) и платформенными (PaaS) сервисами остаётся на прежнем уровне. Доля IaaS составила 55%. При этом клиенты Yandex Cloud удвоили потребление PaaS.