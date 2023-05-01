Дайджест новостей платформы данных (январь — март)
В дайджесте новостей платформы данных за первый квартал 2023 года мы рассказываем про выход Managed Service for OpenSearch в общий доступ и обновлениях наших сервисов.
Общие новости
Managed Service for OpenSearch стал общедоступным
C 23 января 2023 года сервис для быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных Managed Service for OpenSearch стал общедоступным. После выхода сервиса в Public Preview в ноябре мы расширили набор операций с кластером. Теперь поддерживаются стандартные операции с группами хостов, а также появилась возможность:
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восстанавливать данные из бэкапа;
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проводить мониторинг кластера, групп хостов или отдельных хостов;
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использовать сторонние провайдеры аутентификации и авторизации (SAML).
Работа с Audit Trails
Все действия с кластерами PostgreSQL, Greenplum®, MySQL® через API теперь логируются. Вся информация, включая данные о пользователе, конкретном запросе и настройках кластера до и после изменения, отправляется в сервис Audit Trails. С помощью Audit Trails можно отфильтровать информацию по фолдеру или ресурсу, сохранить в S3‑бакет или записать в сервис Cloud Logging.
Новый UI в ClickHouse и OpenSearch
Мы запустили новый интерфейс в ClickHouse и OpenSearch. Постепенно будем распространять его на все сервисы управляемых баз данных.
Data Transfer
В сценариях миграции и асинхронной репликации между приёмниками и источниками одного типа стало меньше ограничений. Например:
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В трансферах PostgreSQL → PostgreSQL появилась поддержка переноса данных, типы которых определены в расширениях PostgreSQL. Подробнее в документации →
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В трансферах MongoDB → MongoDB полноценно поддержали работу с шардированными кластерами. Теперь трансфер бесшовно переживёт ситуации, когда коллекция на приёмнике будет перешардирована по новому ключу в процессе работающей репликации. Не вызовут проблем и ситуации, когда в источнике произойдёт событие обновления значения ключа документа в шардированной коллекции.
Мы продолжаем развивать возможности сервиса, которые помогают нашим клиентам решать свои задачи:
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В режиме закрытого Preview клиентам стал доступен источник Яндекс Метрика. Теперь вы можете поставлять потоки событий ваших счётчиков Яндекс Метрики в управляемые кластеры ClickHouse в Yandex Cloud с минимальными задержками. Подробная инструкция находится здесь. Необходимо подать заявку на подключение к коннектору.
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Для решения задач наблюдаемости и безопасности мы поддержали работу с приёмниками OpenSearch и Elasticsearch. Теперь вы можете загружать произвольные данные из очередей в эти хранилища с минимальными задержками.
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Поддержана работа с событиями облачных сервисов. Чтобы события внутри облака, регистрируемые в Audit Trails и Сloud Logging, было легко доставить до целевой системы анализа, мы поддержали нативную работу с ними. Теперь собрать подобный пайплайн можно в несколько кликов.
- Интегрировали YDB в сценарии Change-Data-Capture (СDC). Всё больше наших клиентов подключают потоки CDC к рабочим процессам. Теперь клиентам, работающим с YDB, доступна данная функциональность через Data Transfer.
Также мы улучшили интерфейс нашего сервиса. Сделали форму создания и редактирования трансфера более логичной и удобной, разделив настройки для разных типов трансферов. Во многих местах убрали лишнюю вложенность и сэкономили число кликов при разворачивании, сделали более понятными тексты и подсказки. Ещё мы добавили следующие изменения:
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Появилась функциональность для настройки расписания запуска трансфера в виде cron‑выражения.
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Добавили возможность назначать лейблы эндпоинтам и трансферам.
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Изменили поведение при просмотре логов. Теперь в списке доступных логов показываются только те операции, по которым действительно есть или должны быть логи. А при выборе операции вы видите сначала самые свежие логи, то есть временной диапазон позиционируется на период от начала до окончания выполнения выбранной операции или до текущего времени. И добавили выбор направления логов — от новых к старым или наоборот.
Managed Service for Redis™
Мы поддержали актуальную версию Redis 7.0 и улучшили отказоустойчивость. Теперь кластер Redis™ будет отказоустойчивым даже в конфигурации из двух хостов в разных зонах. Подробнее в документации →
Managed Service for MongoDB
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Создание шардированного кластера. Мы улучшили флоу работы с шардированными кластерами. Раньше приходилось сначала создавать нешардированный кластер, а затем разбивать его на шарды. Теперь можно сразу делать шардированный.
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Hot binary backup. Начали создавать бинарные резервные копии, что позволило существенно увеличить лимиты на объём хранилищ. Подробнее в документации →
Managed Service for Greenplum®
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Добавление машин в кластер. Добавлена возможность горизонтального масштабирования кластера Greenplum®. Если существующие хосты не справляются с нагрузкой или на них заканчивается свободное место, то можно расширить инсталляцию. При этом данные перераспределяются между хостами, обеспечивая равномерную нагрузку. Следует учитывать, что процедура расширения довольно длительная и в её процессе кластер некоторое время находится в режиме Read‑Only.
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Помощник по конфигурации кластера в консоли. Для удобства создания кластеров Greenplum® в консоли был добавлен помощник, который подскажет, какое число хостов и сегментов выбрать.
Managed Service for ClickHouse
Пользователям управляемого сервиса стала доступна версия ClickHouse 23.3 LTS. Что появилось нового:
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поддержка форматов Data Lake: Apache Hudi, Delta Lake и Apache Iceberg;
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механизм эффективного удаления данных со стандартным SQL‑синтаксисом DELETE FROM объявлен production ready;
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Grace Hash Join;
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улучшенная поддержка форматов Parquet, ORC и Arrow: добавлены настройки управления сжатием, увеличено быстродействие до 10 раз;
-
кеш результатов выполнения запросов (experimental);
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ANN (Approximate Nearest Neighbor) и индексы Full‑Text Search (experimental);
-
запрос UNDROP TABLE, позволяющий восстанавливать недавно удалённые данные;
-
улучшенная совместимость с MySQL® и Apache Spark™;
-
поддержка алгоритмов сжатия LZ4, BZ2 и Snappy в интерфейсе HTTP;
-
параметризованные представления;
-
форматы входных и выходных данных JSONObjectEachRow и BSONEachRow;
-
составные временные интервалы.
Полный список изменений доступен на сайте.
DataLens
Добавили версионирование чартов и дашбордов
Теперь можно сохранять черновики и открывать историю изменений:
Какие бывают версии:
-
Актуальная. Версия, которая отображается по умолчанию при открытии объекта. Актуальной может быть только одна версия.
-
Черновик. В эту версию удобно вносить правки до показа всем пользователям. Черновик может быть только один для объекта. Для создания черновика выберите Сохранить как черновик.
-
Неактуальная. Версия, которая раньше была Актуальной или Черновиком.
Любой версией можно поделиться — ссылка будет содержать параметр
?revId=zac5m4edoaqqr.
Расширили полномочия административных ролей в DataLens
C 23 января пользователи с ролями datalens.instances.admin получили полный доступ ко всем объектам вашего DataLens.
Администраторы смогут управлять правами всех объектов вашего DataLens и самостоятельно решать такие задачи:
-
переназначать права на объекты уволившихся сотрудников;
-
переносить объекты из личных папок сотрудников;
-
переопределять права на дашборды и папки.
Подробнее про пользователей и роли можно почитать в документации.
Полномочия роли datalens.instances.admin также включены в общие роли облака:
-
admin (администратор всех сервисов облака);
-
organization‑manager.organizations.owner (создатель организации);
-
resource‑manager.clouds.owner (создатель облака).
Подключение к Google Sheets с ограниченным доступом
Возможность поддержали в текущем подключении.
Напоминаем про действующие ограничения для каждой таблицы (листа), максимум:
-
300 столбцов;
-
200 МБ.
В свежей статье от DataLens Community Hero Сергея Платонова вы узнаете, как визуализировать структурированные и частично структурированные данные в формате CSV или TSV. Благодаря интеграции DataLens и Yandex Query и использованию Object Storage это можно сделать за три шага. Читайте пошаговую инструкцию у нас в блоге.
DataLens Demo Dashboard
Все изменения можно попробовать на нашем демодашборде.