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Managed Service for OpenSearch стал общедоступным Managed Service for OpenSearch стал общедоступным

C 23 января 2023 года сервис для быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных Managed Service for OpenSearch стал общедоступным. После выхода сервиса в Public Preview в ноябре мы расширили набор операций с кластером. Теперь поддерживаются стандартные операции с группами хостов, а также появилась возможность:

восстанавливать данные из бэкапа;

проводить мониторинг кластера, групп хостов или отдельных хостов;

использовать сторонние провайдеры аутентификации и авторизации (SAML).

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Работа с Audit Trails Работа с Audit Trails

Все действия с кластерами PostgreSQL, Greenplum®, MySQL® через API теперь логируются. Вся информация, включая данные о пользователе, конкретном запросе и настройках кластера до и после изменения, отправляется в сервис Audit Trails. С помощью Audit Trails можно отфильтровать информацию по фолдеру или ресурсу, сохранить в S3‑бакет или записать в сервис Cloud Logging.

Новый UI в ClickHouse и OpenSearch Новый UI в ClickHouse и OpenSearch

Мы запустили новый интерфейс в ClickHouse и OpenSearch. Постепенно будем распространять его на все сервисы управляемых баз данных.