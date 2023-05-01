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Дайджест новостей платформы данных (январь — март)

В дайджесте новостей платформы данных за первый квартал 2023 года мы рассказываем про выход Managed Service for OpenSearch в общий доступ и обновлениях наших сервисов.

1 мая 2023 г.
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Общие новости

Managed Service for OpenSearch стал общедоступным

C 23 января 2023 года сервис для быстрого поиска и аналитики по большим объёмам данных Managed Service for OpenSearch стал общедоступным. После выхода сервиса в Public Preview в ноябре мы расширили набор операций с кластером. Теперь поддерживаются стандартные операции с группами хостов, а также появилась возможность:

  • восстанавливать данные из бэкапа;

  • проводить мониторинг кластера, групп хостов или отдельных хостов;

  • использовать сторонние провайдеры аутентификации и авторизации (SAML).

Подробности в блоге →

Работа с Audit Trails

Все действия с кластерами PostgreSQL, Greenplum®, MySQL® через API теперь логируются. Вся информация, включая данные о пользователе, конкретном запросе и настройках кластера до и после изменения, отправляется в сервис Audit Trails. С помощью Audit Trails можно отфильтровать информацию по фолдеру или ресурсу, сохранить в S3‑бакет или записать в сервис Cloud Logging.

Новый UI в ClickHouse и OpenSearch

Мы запустили новый интерфейс в ClickHouse и OpenSearch. Постепенно будем распространять его на все сервисы управляемых баз данных.

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Команда Yandex Cloud

В этой статье мы расскажем:

Data Transfer

В сценариях миграции и асинхронной репликации между приёмниками и источниками одного типа стало меньше ограничений. Например:

  1. В трансферах PostgreSQL → PostgreSQL появилась поддержка переноса данных, типы которых определены в расширениях PostgreSQL. Подробнее в документации →

  2. В трансферах MongoDB → MongoDB полноценно поддержали работу с шардированными кластерами. Теперь трансфер бесшовно переживёт ситуации, когда коллекция на приёмнике будет перешардирована по новому ключу в процессе работающей репликации. Не вызовут проблем и ситуации, когда в источнике произойдёт событие обновления значения ключа документа в шардированной коллекции.

Мы продолжаем развивать возможности сервиса, которые помогают нашим клиентам решать свои задачи:

  1. В режиме закрытого Preview клиентам стал доступен источник Яндекс Метрика. Теперь вы можете поставлять потоки событий ваших счётчиков Яндекс Метрики в управляемые кластеры ClickHouse в Yandex Cloud с минимальными задержками. Подробная инструкция находится здесь. Необходимо подать заявку на подключение к коннектору.

  2. Для решения задач наблюдаемости и безопасности мы поддержали работу с приёмниками OpenSearch и Elasticsearch. Теперь вы можете загружать произвольные данные из очередей в эти хранилища с минимальными задержками.

  3. Поддержана работа с событиями облачных сервисов. Чтобы события внутри облака, регистрируемые в Audit Trails и Сloud Logging, было легко доставить до целевой системы анализа, мы поддержали нативную работу с ними. Теперь собрать подобный пайплайн можно в несколько кликов.

  1. Интегрировали YDB в сценарии Change-Data-Capture (СDC). Всё больше наших клиентов подключают потоки CDC к рабочим процессам. Теперь клиентам, работающим с YDB, доступна данная функциональность через Data Transfer.

Актуальная матрица возможностей и интерактивные ссылки всегда доступны здесь.

Также мы улучшили интерфейс нашего сервиса. Сделали форму создания и редактирования трансфера более логичной и удобной, разделив настройки для разных типов трансферов. Во многих местах убрали лишнюю вложенность и сэкономили число кликов при разворачивании, сделали более понятными тексты и подсказки. Ещё мы добавили следующие изменения:

  • Появилась функциональность для настройки расписания запуска трансфера в виде cron‑выражения.

  • Добавили возможность назначать лейблы эндпоинтам и трансферам.

  • Изменили поведение при просмотре логов. Теперь в списке доступных логов показываются только те операции, по которым действительно есть или должны быть логи. А при выборе операции вы видите сначала самые свежие логи, то есть временной диапазон позиционируется на период от начала до окончания выполнения выбранной операции или до текущего времени. И добавили выбор направления логов — от новых к старым или наоборот.

Data Transfer

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Managed Service for Redis

Мы поддержали актуальную версию Redis 7.0 и улучшили отказоустойчивость. Теперь кластер Redis будет отказоустойчивым даже в конфигурации из двух хостов в разных зонах. Подробнее в документации →

Managed Service for Redis

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Managed Service for MongoDB

  • Создание шардированного кластера. Мы улучшили флоу работы с шардированными кластерами. Раньше приходилось сначала создавать нешардированный кластер, а затем разбивать его на шарды. Теперь можно сразу делать шардированный.

  • Hot binary backup. Начали создавать бинарные резервные копии, что позволило существенно увеличить лимиты на объём хранилищ. Подробнее в документации →

Managed Service for MongoDB

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Managed Service for Greenplum®

  • Добавление машин в кластер. Добавлена возможность горизонтального масштабирования кластера Greenplum®. Если существующие хосты не справляются с нагрузкой или на них заканчивается свободное место, то можно расширить инсталляцию. При этом данные перераспределяются между хостами, обеспечивая равномерную нагрузку. Следует учитывать, что процедура расширения довольно длительная и в её процессе кластер некоторое время находится в режиме Read‑Only.

  • Помощник по конфигурации кластера в консоли. Для удобства создания кластеров Greenplum® в консоли был добавлен помощник, который подскажет, какое число хостов и сегментов выбрать.

Managed Service for Greenplum

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Managed Service for ClickHouse

Пользователям управляемого сервиса стала доступна версия ClickHouse 23.3 LTS. Что появилось нового:

  • поддержка форматов Data Lake: Apache Hudi, Delta Lake и Apache Iceberg;

  • механизм эффективного удаления данных со стандартным SQL‑синтаксисом DELETE FROM объявлен production ready;

  • Grace Hash Join;

  • улучшенная поддержка форматов Parquet, ORC и Arrow: добавлены настройки управления сжатием, увеличено быстродействие до 10 раз;

  • кеш результатов выполнения запросов (experimental);

  • ANN (Approximate Nearest Neighbor) и индексы Full‑Text Search (experimental);

  • запрос UNDROP TABLE, позволяющий восстанавливать недавно удалённые данные;

  • улучшенная совместимость с MySQL® и Apache Spark;

  • поддержка алгоритмов сжатия LZ4, BZ2 и Snappy в интерфейсе HTTP;

  • параметризованные представления;

  • форматы входных и выходных данных JSONObjectEachRow и BSONEachRow;

  • составные временные интервалы.

Полный список изменений доступен на сайте.

Managed Service for ClickHouse

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DataLens

Добавили версионирование чартов и дашбордов

Теперь можно сохранять черновики и открывать историю изменений:

Какие бывают версии:

  • Актуальная. Версия, которая отображается по умолчанию при открытии объекта. Актуальной может быть только одна версия.

  • Черновик. В эту версию удобно вносить правки до показа всем пользователям. Черновик может быть только один для объекта. Для создания черновика выберите Сохранить как черновик.

  • Неактуальная. Версия, которая раньше была Актуальной или Черновиком.

Любой версией можно поделиться — ссылка будет содержать параметр ?revId=zac5m4edoaqqr.

Расширили полномочия административных ролей в DataLens

C 23 января пользователи с ролями datalens.instances.admin получили полный доступ ко всем объектам вашего DataLens.

Администраторы смогут управлять правами всех объектов вашего DataLens и самостоятельно решать такие задачи:

  • переназначать права на объекты уволившихся сотрудников;

  • переносить объекты из личных папок сотрудников;

  • переопределять права на дашборды и папки.

Подробнее про пользователей и роли можно почитать в документации.

Полномочия роли datalens.instances.admin также включены в общие роли облака:

  • admin (администратор всех сервисов облака);

  • organization‑manager.organizations.owner (создатель организации);

  • resource‑manager.clouds.owner (создатель облака).

Подключение к Google Sheets с ограниченным доступом

Возможность поддержали в текущем подключении.

Напоминаем про действующие ограничения для каждой таблицы (листа), максимум:

  • 300 столбцов;

  • 200 МБ.

В свежей статье от DataLens Community Hero Сергея Платонова вы узнаете, как визуализировать структурированные и частично структурированные данные в формате CSV или TSV. Благодаря интеграции DataLens и Yandex Query и использованию Object Storage это можно сделать за три шага. Читайте пошаговую инструкцию у нас в блоге.

DataLens Demo Dashboard

Все изменения можно попробовать на нашем демодашборде.

Открыть

DataLens

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Дайджест новостей платформы данных (январь — март)
1 мая 2023 г.
15 минут чтения
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