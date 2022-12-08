Связаться с намиПодключиться

Дайджест новостей за ноябрь

Главные новости платформы в одном дайджесте: новый сервис Managed OpenSearch, бесплатные 100 ГБ исходящего трафика, ледяное хранилище, обновления в документации и Marketplace, а также публикации в СМИ и блогах.

8 декабря 2022 г.
20 минут чтения

Новости платформы

Грант 20 000 рублей для тестирования управляемых баз данных

Регистрируйтесь на платформе Yandex Cloud с 23 ноября 2022 года по 10 января 2023 года и получайте дополнительные 20 000 рублей на тестирование управляемых баз данных. Как получить грант →

Monthly Cloud News

В этот раз Антон Черноусов и Игорь Им поговорили о Yandex Scale, позже погрузились в Yandex Application Load Balancer и обсудили запуски фичей и сервисов, которые были актуальны для подготовки к «чёрной пятнице».

Высокая контрастность интерфейса для консоли управления и других сервисов Yandex Cloud

Во всех интерфейсах Yandex Cloud добавлена настройка увеличения контрастности. Это позволит упростить взаимодействие с сервисами и элементами навигации.

Высокий уровень контрастности интерфейса поддерживают:

Чтобы включить режим высокой контрастности, необходимо перейти в настройки, выбрать раздел «Оформление» и переключить тумблер Контрастность в положение «Высокая». Новая функциональность будет работать как для светлой, так и для тёмной темы. В будущем количество сервисов, поддерживающих высокий уровень контрастности интерфейса, будет расширяться.

Новые правила тарификации трафика

Теперь для Virtual Private Cloud и Yandex Object Storage не тарифицируются первые 100 ГБ исходящего в интернет трафика в месяц. Передача трафика между сервисами Yandex Cloud, как и входящий трафик из интернета, не тарифицируется. Подробнее в документации для VPC и Object Storage.

Новости сервисов

Yandex Managed Service for OpenSearch

В ноябре для всех пользователей стал доступен новый сервис — Managed Service for OpenSearch. OpenSearch — поисковая система, лицензированная Apache 2.0. Yandex Cloud предоставляет OpenSearch как управляемый облачный сервис — вам не придётся заботиться о резервировании, мониторинге, обеспечении отказоустойчивости инфраструктуры и обновлении ПО. Managed Service for OpenSearch находится в Public Preview и не тарифицируется. Подробнее →

Yandex Object Storage

Ледяное хранилище

В Object Storage появилось ледяное хранилище. Оно подойдёт для логов, архивов, резервных копий и других объектов, которыми вы не планируете часто пользоваться, но и не готовы удалять в ближайшие 12 месяцев. Подробнее →

Новости Marketplace

Бесплатный сервер телефонии для бизнеса MikoPBX

В Yandex Cloud Marketplace появился образ MikoPBX, с помощью которого можно организовать независимый сервер IP-телефонии с широкими возможностями интеграции с различными CRM‑системами. Читать →

Оценка эффективности и безопасности облачной инфраструктуры с помощью NeoCAT

В Marketplace добавлен NeoCAT — Neoflex Cloud Assessment Tool — новый продукт от Neoflex, разработчика IT-платформ для цифровой трансформации бизнеса. Инструмент позволяет выяснить, безопасно ли сконфигурирована облачная инфраструктура. Читать →

Обновления в Marketplace

Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред — решение для защиты ресурсов в публичных облаках и частных дата-центрах, виртуальных серверов и рабочих столов, а также среды для контейнеризации.

Передача расходов на рекламу в базы данных SQL/Clickhouse — приложение позволяет пользователям Zoomkit получить данные о рекламных расходах и загружать их в собственные базы данных MySQL, PostgreSQL, ClickHouse.

QP8.CMS — система управления контентом и единая точка решения всех задач, связанных с управлением системой, обладающая широким спектром возможностей хранения, обработки и выдачи данных.

Plus7 MayaK — система управления знаниями. В основе системы лежит постоянно обновляемая база информации и развитые интерфейсы интеграции с внешними системами, включая CRM, телефонию, корпоративный веб-сайт, чат‑боты, Алису, Яндекс Карты и др.

Альт 10 — базовый образ (стартовый набор) ALT — сборка операционной системы Linux с открытым исходным кодом. Содержит минимальную базовую операционную систему.

Вакансии

Разработчик на Go в команду сетевой инфраструктуры

Подробнее

Разработчик бэкенда в команду коммуникационной платформы

Подробнее

Архитектор Data Platform

Подробнее

Разработчик в YT

Подробнее

DBA Greenplum в Yandex Cloud

Подробнее

Системный инженер в Data Platform

Подробнее

Бэкенд-разработчик Yandex DataLens

Подробнее

Дежурный сетевой инженер

Подробнее

Инженер SOC в Yandex Cloud

Подробнее

Бюллетени безопасности

CVE-2022-42889 — Text4Shell

Уязвимость обнаружена в нескольких версиях библиотеки Apache Commons Text. Приложения, которые используют параметры интерполяции строк по умолчанию, могут оказаться уязвимыми для удалённого выполнения кода или непредусмотренного взаимодействия с удалёнными серверами. Подробнee →

Публикации в блогах

Как «готовить» все задачи компании в едином трекере: рецепты от разработчиков Yandex Cloud и не только

В статье на VC наша команда поделилась полезными рецептами-сценариями, которые помогут вам настроить Yandex Tracker под себя. Читать на VC →

История Webiomed: как перестать писать софт для рутины поликлиники и перейти к оперативному ИИ‑прогнозированию

Система здравоохранения устроена так, что тратит большую часть времени на спасение жизни, а не на профилактику и предотвращение заболеваний. Создатели платформы Webiomed решили изменить этот тренд с искусственного интеллекта, Yandex DataSphere и Yandex Cloud Boost. Читать на VC →

Помогаем переехать без лишних расходов

«Финансист» — сервис финансовой отчётности, которым пользуются Nissan, Ulysse Nardin, Birkenstock и «Даблби». В марте компания решила совместить переезд в новое облако со сменой вендора базы с MsSQL на PostgreSQL. Компания воспользовалась программой Yandex Cloud Boost. Подробнее на VC →

Истории успеха компаний

Как настроить гибридное хранилище ClickHouse. Пример KazanExpress

Гибридное хранилище позволяет хранить часто используемые данные на сетевых дисках кластера Managed Service for ClickHouse, а редко используемые — в Yandex Object Storage. Рассказали про гибридное хранилище ClickHouse, особенности работы с ним и как настроить такое хранилище на примере компании KazanExpress. Читать →

Как увидеть точку роста бизнеса: кейс 1Fit и Yandex DataLens

Стартап 1Fit предоставляет любителям спорта единый абонемент в большинство фитнес-клубов Казахстана. Для повседневной работы сотрудникам команды был нужен простой сервис для визуализации результатов экспериментов. DataLens от Yandex Cloud был выбран как самое простое решение с низким порогом входа. Результаты прогноза, визуализированного в DataLens, помогли сотрудникам компании выявить точку роста прибыли на 20%. Читать →

Мероприятия

Реферальная программа Yandex Cloud

На вебинаре рассказали об условиях программы Yandex Cloud для реферальных партнёров, инструментах для быстрого старта сотрудничества, а также популярных сценариях решения клиентских задач.

Практические примеры использования Change Data Capture в YDB

На онлайн-митапе команда YDB рассказала, как с помощью механизма Change Data Capture (CDC) отслеживать изменения в таблицах YDB. Это новая возможность базы данных.

Настраиваем Yandex Tracker за один час

На вебинаре мы рассказали, как начать работать с Yandex Tracker, показали базовые настройки и разобрали конкретные процессы.

Инструменты Observability в Yandex Cloud

Мы провели вебинар, на котором расскали, что такое observability (спойлер — это не просто модное слово для обозначения мониторинга).

Храним и обрабатываем логи с Yandex Cloud Logging

На вебинаре мы рассмотрели, какие сервисы Yandex Cloud плотно интегрированы с Yandex Cloud Logging, и показали, как сократить издержки на длительное хранение записанной в сервис информации.

Partner Conf

29 ноября прошла большая конференция Yandex Cloud и Яндекс 360 для бизнеса. Partner Conf — главное событие, где мы рассказываем об актуальных новостях нашей партнёрской экосистемы.

Документация

Yandex Audit Trails
Yandex Certificate Manager
Yandex Cloud Backup
Yandex Cloud CDN
Yandex Cloud Functions
Yandex Compute Cloud
Yandex Data Proc
Yandex Data Transfer
Yandex DataLens
Yandex DataSphere
Yandex Forms
Yandex Identity and Access Management
Yandex IoT Core
Yandex Load Testing
Yandex Managed Service for Apache Kafka®
Yandex Managed Service for ClickHouse
Yandex Managed Service for GitLab
Yandex Managed Service for Greenplum®
Yandex Managed Service for Kubernetes
Yandex Managed Service for MySQL
Yandex Managed Service for OpenSearch
Yandex Managed Service for PostgreSQL
Yandex Managed Service for Redis
Yandex Managed Service for YDB
Yandex Network Load Balancer
Yandex Object Storage
Yandex Serverless Containers
Yandex SpeechKit
Yandex Virtual Private Cloud
Биллинг
Использование продуктов Microsoft в Yandex Cloud
Начало работы
Обзор платформы Yandex Cloud
Практические руководства платформы Yandex Cloud
author
Евгений Левашов
Главный редактор Yandex Cloud. Пишет для IT-компаний с 2015 года, ведёт собственный блог и канал про технологии.

В этой статье мы расскажем:

Напишите нам

Начать пользоваться Yandex Cloud
Подробнее

Тарифы

Узнать цены и рассчитать стоимость
Подробнее

Мероприятия

Календарь событий Yandex Cloud
Подробнее
Дайджест новостей за ноябрь
8 декабря 2022 г.
20 минут чтения
Войдите, чтобы сохранить пост