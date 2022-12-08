Дайджест новостей за ноябрь

Обновления в Marketplace
Kaspersky Security для виртуальных и облачных сред — решение для защиты ресурсов в публичных облаках и частных дата-центрах, виртуальных серверов и рабочих столов, а также среды для контейнеризации.
Передача расходов на рекламу в базы данных SQL/Clickhouse — приложение позволяет пользователям Zoomkit получить данные о рекламных расходах и загружать их в собственные базы данных MySQL, PostgreSQL, ClickHouse.
QP8.CMS — система управления контентом и единая точка решения всех задач, связанных с управлением системой, обладающая широким спектром возможностей хранения, обработки и выдачи данных.
Plus7 MayaK — система управления знаниями. В основе системы лежит постоянно обновляемая база информации и развитые интерфейсы интеграции с внешними системами, включая CRM, телефонию, корпоративный веб-сайт, чат‑боты, Алису, Яндекс Карты и др.
Альт 10 — базовый образ (стартовый набор) ALT — сборка операционной системы Linux с открытым исходным кодом. Содержит минимальную базовую операционную систему.