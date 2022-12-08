Дайджест новостей за ноябрь

Высокий уровень контрастности интерфейса поддерживают:

Чтобы включить режим высокой контрастности, необходимо перейти в настройки, выбрать раздел «Оформление» и переключить тумблер Контрастность в положение «Высокая». Новая функциональность будет работать как для светлой, так и для тёмной темы. В будущем количество сервисов, поддерживающих высокий уровень контрастности интерфейса, будет расширяться.

Новые правила тарификации трафика Новые правила тарификации трафика

Теперь для Virtual Private Cloud и Yandex Object Storage не тарифицируются первые 100 ГБ исходящего в интернет трафика в месяц. Передача трафика между сервисами Yandex Cloud, как и входящий трафик из интернета, не тарифицируется. Подробнее в документации для VPC и Object Storage.

Новости сервисов Новости сервисов

Yandex Managed Service for OpenSearch Yandex Managed Service for OpenSearch

В ноябре для всех пользователей стал доступен новый сервис — Managed Service for OpenSearch. OpenSearch — поисковая система, лицензированная Apache 2.0. Yandex Cloud предоставляет OpenSearch как управляемый облачный сервис — вам не придётся заботиться о резервировании, мониторинге, обеспечении отказоустойчивости инфраструктуры и обновлении ПО. Managed Service for OpenSearch находится в Public Preview и не тарифицируется. Подробнее →

Yandex Object Storage Yandex Object Storage

Ледяное хранилище Ледяное хранилище

В Object Storage появилось ледяное хранилище. Оно подойдёт для логов, архивов, резервных копий и других объектов, которыми вы не планируете часто пользоваться, но и не готовы удалять в ближайшие 12 месяцев. Подробнее →

Новости Marketplace Новости Marketplace

Бесплатный сервер телефонии для бизнеса MikoPBX Бесплатный сервер телефонии для бизнеса MikoPBX

В Yandex Cloud Marketplace появился образ MikoPBX, с помощью которого можно организовать независимый сервер IP-телефонии с широкими возможностями интеграции с различными CRM‑системами. Читать →

Оценка эффективности и безопасности облачной инфраструктуры с помощью NeoCAT Оценка эффективности и безопасности облачной инфраструктуры с помощью NeoCAT

В Marketplace добавлен NeoCAT — Neoflex Cloud Assessment Tool — новый продукт от Neoflex, разработчика IT-платформ для цифровой трансформации бизнеса. Инструмент позволяет выяснить, безопасно ли сконфигурирована облачная инфраструктура. Читать →