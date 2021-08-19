Операционная система Windows Server Standard больше не будет доступна в Yandex Cloud Marketplace

Windows Server Standard будет доступна в Yandex Cloud Marketplace только до 31 августа 2021 года включительно. С 1 сентября 2021 года при запуске новых ресурсов можно будет использовать только редакцию Windows Server Datacenter.

Если вы используете редакцию Standard, рекомендуем повысить её до Datacenter уже сейчас. Для пользователей, которые решат продолжить работу на Standard, с 1 сентября ресурсы будут тарифицироваться как Datacenter (в рамках опции Down Editions Right).

Windows Server Datacenter — коммерческая операционная система с развитым графическим интерфейсом и низким порогом вхождения: для изучения и первоначальной настройки требуется меньше усилий, чем с серверными дистрибутивами Linux. ОС позволяет использовать на виртуальных машинах другие популярные продукты от Microsoft, включая Active Directory, Exchange, SQL Server, Visual Studio и SharePoint.