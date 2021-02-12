Новый сервис Yandex Application Load Balancer
Сервис управляемых L7-балансировщиков для гибкого управления HTTP‑трафиком.
На платформе Yandex.Cloud появился сервис Yandex Application Load Balancer для создания масштабируемых управляемых балансировщиков HTTP-трафика. Сервис берет на себя маршрутизацию трафика с учетом HTTP-запросов и заголовков, терминирование TLS и обеспечение безопасности соединений между компонентами приложений.
Сервис сетевых балансировщиков нагрузки Yandex Load Balancer теперь называется Yandex Network Load Balancer. Сетевые балансировщики работают на на 4-м уровне сетевой модели OSI и распределяют пакеты данных, учитывая адрес и порт клиента, доступность ресурсов и сетевой протокол.
Как работает сервис
Application Load Balancer работает на 7 уровне модели OSI и служит для приема входящего трафика и передачи его на приложения, развернутые в Yandex.Cloud. Маршрутизация запросов происходит по правилам, описанным в HTTP-роутерах, подключенных к обработчикам балансировщика. Настройки подачи трафика на бэкенды указываются в группах бэкендов, который создаются поверх целевых групп.
Подробнее о работе сервиса читайте в документации.
Какие задачи поможет решить
- Облегчить построение микросервисной архитектуры. Application Load Balancer предоставит масштабируемую инфраструктуру подачи HTTP-трафика при построении микросервисной архитектуры.
- Реализовать различные сценарии развертывания. Это позволит легче реализовывать сценарии развертывания canary и blue-green и проводить эксперименты для разных групп пользователей за счет распределения нагрузки.
- Реализовать сценарий Virtual Hosting. Вы можете настроить использование разных сертификатов для разных доменов на одном балансировщике нагрузки, используя механизм TLS SNI. Задайте SNI-обработчики для нужных доменов, выберите подходящие сертификаты в Certifiсate Manager и направьте обработчики на отдельные HTTP-роутеры, описывающие маршруты для разных доменов.
- Обеспечивать безопасность соединений Сервис использует современные протоколы и наборы шифров TLS и интегрирован с Certificate Manager для установки сертификатов безопасности.
Сервис находится на стадии Preview и не тарифицируется.