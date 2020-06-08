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Новое в документации за май

Дайджест последних изменений в документации.

8 июня 2020 г.
15 минут чтения

Новые сервисы

  • DataSphere — среда для ML-разработки с привычным интерфейсом Jupyter® Notebook. Подробнее в документации.

Обзор платформы

Новое:

Улучшения:

Cloud Functions

Новое:

DataLens

Новое:

Managed Service for MongoDB

Новое:

Managed Service for MySQL

Новое:

Managed Service for PostgreSQL

Новое:

Managed Service for Redis

Новое:

SpeechKit

Новое:

Translate

Новое:

Vision

Новое:

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Команда Yandex Cloud
Новое в документации за май
8 июня 2020 г.
15 минут чтения
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