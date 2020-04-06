В Облаке появились лицензии службы удалённых рабочих столов Microsoft Remote Desktop Services

В Маркетплейсе Облака вы можете найти несколько образов с продуктами Microsoft:

Теперь стали доступны лицензии службы Remote Desktop Services (RDS) для Windows Server. Служба удалённых рабочих столов Microsoft Remote Desktop Services позволяет эффективно использовать ресурсы сервера, централизованно управлять приложениями и пользователями. С помощью лицензий вы можете устанавливать более двух одновременных Remote Desktop подключений к вашим серверам.

Образ RDS с лицензиями доступен при создании виртуальной машины или в списке образов в Маркетплейсе.

Лицензии подготовлены пакетами для максимального удобства и гибкости по 5/10/25/50/100/250/500 лицензий — вы можете выбрать тот объём, который необходим для реализации вашего проекта. В образ входит лицензия Microsoft Windows Server Datacenter и лицензии Remote Desktop Services. Итоговая стоимость складывается из стоимости лицензий, а также стоимости используемых дополнительных ресурсов Облака. Подробнее о ценах →

Развёртывание выполняется в несколько шагов: необходимо создать виртуальную машину, настроить службу Active Directory, сервер лицензирования и создать конечных пользователей. При этом каждый конечный пользователь получит изолированный рабочий стол, как если бы это был локальный рабочий компьютер.

Мы подготовили пошаговые инструкции для работы с сервисами Microsoft в Облаке: