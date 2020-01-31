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Новое в документации за январь

Дайджест последних изменений в документации.

31 января 2020 г.
15 минут чтения

Добавлены справочники gRPC API во всех сервисах, кроме DataLens, Message Queue, Monitoring, Object Storage, SpeechKit и Yandex Database.

С 1 февраля следующие сервисы переходят на новую схему ценообразования:

Cloud Functions

Улучшения:

Compute Cloud

Новое:

Улучшения:

Data Proc

Новое:

  • Добавлено описание образа версии 1.1.
  • Новые инструкции по запуску заданий Hadoop с помощью CLI Яндекс.Облака для Hive и Spark.

Managed ClickHouse

Новое:

Managed Service for Kubernetes®

Новое:

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Команда Yandex Cloud
Новое в документации за январь
31 января 2020 г.
15 минут чтения
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