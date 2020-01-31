Новое в документации за январь
Дайджест последних изменений в документации.
31 января 2020 г.
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Добавлены справочники gRPC API во всех сервисах, кроме DataLens, Message Queue, Monitoring, Object Storage, SpeechKit и Yandex Database.
С 1 февраля следующие сервисы переходят на новую схему ценообразования:
- Managed Service for MongoDB
- Managed Service for MySQL®
- Managed Service for Redis™
- Managed Service for PostgreSQL
Cloud Functions
Улучшения:
- Дополнен раздел Вызов функции.
Compute Cloud
Новое:
- Группы размещения:
- Концепции.
- Пошаговые инструкции.
- Инструкции для Terraform:
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ВМ:
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Группы ВМ:
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Диск:
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Снимок:
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Образ:
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Улучшения:
- Улучшено описание принципа работы операций чтения с диска и записи на диск.
- В инструкции про подключение диска к ВМ добавлено описание, как правильно смонтировать диск и что делать, если вы склонировали загрузочный диск и подключили его к той же виртуальной машине.
Data Proc
Новое:
- Добавлено описание образа версии 1.1.
- Новые инструкции по запуску заданий Hadoop с помощью CLI Яндекс.Облака для Hive и Spark.
Managed ClickHouse
Новое:
- С 1 февраля сервис переходит на новую схему ценообразования.
- Добавлена инструкция по подключению пользовательских геобаз.
- Добавлена инструкция по настройке параметров СУБД.
- Добавлена инструкция по подключению моделей машинного обучения к кластеру ClickHouse.
Managed Service for Kubernetes®
Новое:
- Добавлен сценарий интеграции с Container Registry.