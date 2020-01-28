Запускайте задания на кластерах Yandex Data Proc с использованием HTTP или gRPC Data Proc API, а также через Yandex Cloud SDK или YC CLI.

Yandex Data Proc поддерживает четыре типа заданий:

sparkJob — Apache Spark ™

— Apache Spark pysparkJob — Python API для Apache Spark ™

— Python API для Apache Spark mapreduceJob — Apache Hadoop ®

— Apache Hadoop hiveJob — Apache Hive™

Зачем нужны задания в Yandex Data Proc? Зачем нужны задания в Yandex Data Proc?

Задания позволяют упростить использование Hadoop-стека технологий. Процесс обработки данных разделяется на задания, которые можно запускать без непосредственного доступа на хосты в Облаке. Это подходит для выполнения разовых операций и для построения ETL-процессов, а также запуска регулярных аналитических расчётов.

Для каких версий поддерживается создание заданий? Для каких версий поддерживается создание заданий?

Запуск заданий доступен для кластеров, созданных с версией образа v1.1 и выше. Всю диагностическую информацию о запущенных и выполненных заданиях можно найти в истории операций над кластером, а также в бакете сервиса объектного хранилища данных Object Storage, который был указан при создании кластера.

В версии образа 1.1 компоненты обновились до следующих версий:

Hadoop 2.10.0

Tez 0.9.2

Hive 2.3.6

Zookeeper 3.4.14

HBase 1.3.5

Sqoop 1.4.7

Oozie 4.3.1

Spark 2.4.4

Flume 1.8.0

Zeppelin 0.8.2

Подробнее об использовании заданий Spark и PySpark читайте в документации.