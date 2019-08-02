Яндекс.Облако открывает Yandex Monitoring для всех желающих

Мы стараемся расширять возможности Облака и делать платформу по-настоящему удобной для пользователей. 1 августа Yandex Monitoring — сервис для сбора и визуализации метрик, — перешел в общий доступ.

Возможность отслеживать состояние облачной инфраструктуры облегчит управление вашими проектами в Облаке. Yandex Monitoring автоматически собирает данные о состоянии ваших ресурсов и отображает их на сервисных дашбордах. Вы сможете следить за загрузкой процессоров, оперативной памяти и дисков ваших виртуальных машин. Актуальные данные о нагрузке помогают оперативно планировать ресурсы .

Yandex Monitoring предоставляет API для выгрузки данных и записи пользовательских метрик. Вы можете выгружать метрики из Яндекс.Облака, визуализировать их в корпоративной системе мониторинга и загружать собственные метрики приложений, запущенных в локальной или облачной среде. Это позволяет вывести на один дашборд полную информацию о вашей инфраструктуре. Дашборды и графики можно настраивать под собственные запросы и предпочтения. Отслеживайте нужные вам параметры, визуализируйте и комбинируйте метрики наиболее удобным способом.

Для общедоступной версии сервиса действует соглашение об уровне обслуживания (SLA) . На момент публикации в рамках сервиса Yandex Monitoring тарифицируется только запись пользовательских метрик через API.

Если вы использовали Yandex Monitoring на стадии Preview, обратите внимание на изменения в работе с сервисом после запуска общедоступной версии. Параметры запросов к Yandex Monitoring API изменились, и вам может потребоваться перенестройка программ, обращающихся к API. Актуальные параметры запросов смотрите в справочнике API.

Вы можете узнать больше о работе с сервисом Yandex Monitoring на страницах: