Яндекс.Облако запускает Managed Service for Kubernetes — сервис для управления контейнеризованными приложениями

Новый сервис предоставляет окружение для удобного управления кластерами Kubernetes® в инфраструктуре Яндекс.Облака. Обеспечивает надежную и безопасную работу контейнеризованных приложений. Сервис позволяет автоматизировать процессы управления, масштабирования, изменения, обновления и удаления контейнеров.

Основная сущность, которой оперирует сервис — кластер Kubernetes. Кластер состоит из управляющего узла (мастера) и групп узлов, на которых запускаются пользовательские контейнеризованные приложения. Сервис управляет мастером и следит за состоянием и работоспособностью узлов. Группы узлов добавляются в кластер пользователем. Вы задаёте для каждой группы нужный размер, параметры

виртуальных машин и зону доступности, в которой будут размещаться узлы. Разные группы узлов внутри одного кластера могут размещаться в разных зонах доступности.

Все взаимодействия мастера и узлов кластера автоматически шифруются с помощью протокола TLS. При необходимости вы также можете создать приватный кластер, полностью изолированный от интернета.

Сервис поддерживает формат контейнеров Docker. Docker-образы можно хранить в репозитории Yandex Container Registry. Это позволит увеличить скорость загрузки и избежать расходов на исходящий трафик.

На стадии Preview использование Yandex Managed Service for Kubernetes не тарифицируется. Запросить доступ к сервису в этот период можно через форму заявки на сайте или в консоли управления на странице сервиса. Для этого нужна регистрация в Яндекс.Облаке.

Доступ предоставляется выборочно. Расскажите в заявке, как вы планируете использовать сервис. Подробное объяснение позволит нам оценить, сколько ресурсов может вам потребоваться. Чем лучше мы будем понимать ваши задачи, тем быстрее одобрим заявку.

Дополнительную информацию и инструкции по работе с сервисом вы найдете в нашей документации.