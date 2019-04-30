С 1 мая снизятся расценки на вычислительные ресурсы прерываемых виртуальных машин
Снизятся цены на вычислительные ресурсы прерываемых виртуальных машин Intel Broadwell с производительностью 20% vCPU и Intel Cascade Lake с производительностью 20% vCPU и 50% vCPU.
С 1 мая 2019 года для всех пользователей сервиса облачных вычислений Yandex Compute Cloud в Яндекс.Облаке снижаются расценки на вычислительные ресурсы прерываемых виртуальных машин. Цены поменяются для виртуальных машин на платформе Intel Broadwell с производительностью 20% vCPU и для виртуальных машин на платформе Intel Cascade Lake с производительностью 20% vCPU и 50% vCPU.
Вот как изменятся расценки:
|Вычислительные ресурсы
|Было (с НДС)
|Станет (с НДС)
|Intel Broadwell 20% vCPU
|0,3408 ₽/час
|0,1706 ₽/час
|Intel Cascade Lake 20% vCPU
|0,1908 ₽/час
|0,1000 ₽/час
|Intel Cascade Lake 50% vCPU
|0,2796 ₽/час
|0,1400 ₽/час
Цены снизятся почти вдвое. Если вы ещё не знакомы с сервисом Yandex Compute Cloud, сейчас самое время попробовать!
Подробное описание тарифов можно найти в нашей документации.