Terraform — ещё один способ управления вашим облаком

Хорошие новости: у нас появился официальный Terraform-провайдер — один из самых популярных инструментов управления облачной инфраструктурой.

В Terraform настройка облачной инфраструктуры любого масштаба происходит через создание конфигурационных файлов. Они составляются на JSON-подобном языке HashiCorp Configuration Language (HCL) и отличаются простым в написании и прозрачным синтаксисом.

Terraform стоит рассматривать как альтернативу консоли, API и CLI — у каждого метода есть свои плюсы. Всё зависит от того, как именно вы организовали управление Облаком. По виду HCL-файла легко оценить масштаб и сложность инфраструктуры, узнать основные параметры; добавлять компоненты и перестраивать группы ресурсов не составляет труда. Это могут быть ресурсы любых типов: виртуальные машины, хранилища, базы данных и т. д.

Почитайте в документации Яндекс.Облака, как установить Terraform, настроить его и создать первую конфигурацию. Стандартный грант на тестирование платформы, который активируется при регистрации, позволит вам испытать любые инструменты управления и выбрать один или несколько под разные задачи.