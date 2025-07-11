Brand Voice Lite: запустили первый в России сервис для быстрого синтеза речи

Как работает быстрый синтез для бизнеса

Для синтеза голоса достаточно озвучить текст в интерфейсе сервиса или загрузить в него уже готовую запись. Дикторами могут стать, например, приглашённые актёры или владельцы и амбассадоры бизнеса. Они могут синтезировать голос в разных амплуа: для каждой дополнительной эмоции (например, грустной или агрессивной речи) нужно записать ещё от 20 минут речи. Модель синтеза станет доступна в течение семи дней после загрузки записей в сервис.

Технология Brand Voice Lite соответствует принципам Яндекса при работе с синтезом речи. Бизнес должен получить согласие человека на использование записи его голоса. Доступ к результатам синтеза будет только у заказчика. При этом он соглашается с правилами использования сервиса, которые ограничивают сценарии применения синтеза.

Кому нужен быстрый синтез

По оценке Fortune Business Insights, глобальный объём рынка разговорного ИИ в 2024 году достиг 12,2 млрд долларов, а в 2025 году он вырастет на 21% — до 14,8 млрд. Объём российского рынка диалогового ИИ в 2024 году должен был достичь 7,45 млрд рублей, прогнозировали в Naumen.