Яндекс разработал для бизнеса этические принципы синтеза речи

При составлении рекомендуемых правил Яндекс опирался на собственный опыт работы с дикторами. Например, при заключении с ними договоров об использовании голосов наша команда объясняет, как работает технология синтеза речи и где она может применяться.

С помощью Yandex SpeechKit нельзя озвучивать противоправные материалы, а также тексты, содержащие оскорбления или дискриминацию. Эти ограничения закреплены в правилах использования сервиса . В случае неправомерного использования синтеза речи Яндекс может ограничить доступ к сервису.