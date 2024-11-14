Яндекс разработал для бизнеса этические принципы синтеза речи
За многие годы развития речевых технологий Яндекс сформулировал правила, которые сделают синтез речи безопасным для дикторов, партнёров и пользователей сервисов компании, в том числе и для тех, кто использует Yandex SpeechKit.
С помощью сервиса для синтеза речи Yandex SpeechKit компании создают голосовых помощников, автоматизируют работу колл‑центров и озвучивают книги. Для обучения ML‑модели Yandex Cloud использует аудиозаписи голосов профессиональных дикторов и обычных людей.
Для защиты авторских прав дикторов Яндекс сформулировал принципы работы с технологией синтеза речи. Сотрудники компании соблюдают эти правила сами, и мы рекомендуем применять их в масштабах индустрии.
Принципы синтеза речи:
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Мы не синтезируем речь людей без их разрешения
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Мы информируем дикторов о том, как будут использоваться их голоса
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Мы храним и обрабатываем данные таким образом, чтобы они всегда оставались в безопасности
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Мы сохраняем за собой право ограничивать сценарии использования нашей технологии
При составлении рекомендуемых правил Яндекс опирался на собственный опыт работы с дикторами. Например, при заключении с ними договоров об использовании голосов наша команда объясняет, как работает технология синтеза речи и где она может применяться.
С помощью Yandex SpeechKit нельзя озвучивать противоправные материалы, а также тексты, содержащие оскорбления или дискриминацию. Эти ограничения закреплены в правилах использования сервиса. В случае неправомерного использования синтеза речи Яндекс может ограничить доступ к сервису.
«Мы приветствуем инициативу Яндекса в разработке этических норм при работе с синтезом речи. Это первый, но важный шаг по защите голосов дикторов и актёров. Им важны прозрачные условия работы, когда компания детально информирует, как может быть использован их голос. Мы рады, что тема этики поднимается, это может стимулировать развитие качественного партнёрства разработчика, студий и дикторов».
Яндекс обеспечивает безопасность и приватность данных, которые используются для синтеза речи. Аудиозаписи хранятся в защищённом контуре дата‑центров. При генерации голосов в Yandex SpeechKit через API мы не получаем доступ к исходному тексту и результатам синтеза.
«Мы создаём сервисы на базе искусственного интеллекта и заботимся об их этичном применении. Нам важно, чтобы новые разработки приносили пользу и оставались безопасными для всех участников рынка: от дикторов и студий звукозаписи до партнёров и конечных пользователей. Мы сформулировали принципы работы с речевыми технологиями и верим, что они могут стать основой отраслевого стандарта».