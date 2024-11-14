Связаться с намиПодключиться

Яндекс разработал для бизнеса этические принципы синтеза речи

За многие годы развития речевых технологий Яндекс сформулировал правила, которые сделают синтез речи безопасным для дикторов, партнёров и пользователей сервисов компании, в том числе и для тех, кто использует Yandex SpeechKit.

14 ноября 2024 г.
10 минут чтения

С помощью сервиса для синтеза речи Yandex SpeechKit компании создают голосовых помощников, автоматизируют работу колл‑центров и озвучивают книги. Для обучения ML‑модели Yandex Cloud использует аудиозаписи голосов профессиональных дикторов и обычных людей.

Для защиты авторских прав дикторов Яндекс сформулировал принципы работы с технологией синтеза речи. Сотрудники компании соблюдают эти правила сами, и  мы рекомендуем применять их в масштабах индустрии.

Принципы синтеза речи:

  • Мы не синтезируем речь людей без их разрешения

  • Мы информируем дикторов о том, как будут использоваться их голоса

  • Мы храним и обрабатываем данные таким образом, чтобы они всегда оставались в безопасности

  • Мы сохраняем за собой право ограничивать сценарии использования нашей технологии

Принципы работы над технологией синтеза речи от Яндекса

Посмотреть и скачать

При составлении рекомендуемых правил Яндекс опирался на собственный опыт работы с дикторами. Например, при заключении с ними договоров об использовании голосов наша команда объясняет, как работает технология синтеза речи и где она может применяться.

С помощью Yandex SpeechKit нельзя озвучивать противоправные материалы, а также тексты, содержащие оскорбления или дискриминацию. Эти ограничения закреплены в правилах использования сервиса. В случае неправомерного использования синтеза речи Яндекс может ограничить доступ к сервису.

author
Команда Yandex Cloud

«Мы приветствуем инициативу Яндекса в разработке этических норм при работе с синтезом речи. Это первый, но важный шаг по защите голосов дикторов и актёров. Им важны прозрачные условия работы, когда компания детально информирует, как может быть использован их голос. Мы рады, что тема этики поднимается, это может стимулировать развитие качественного партнёрства разработчика, студий и дикторов».

Яндекс обеспечивает безопасность и приватность данных, которые используются для синтеза речи. Аудиозаписи хранятся в защищённом контуре дата‑центров. При генерации голосов в Yandex SpeechKit через API мы не получаем доступ к исходному тексту и результатам синтеза.

author
Александр Лапшин
Председатель Союза дикторов России

«Мы создаём сервисы на базе искусственного интеллекта и заботимся об их этичном применении. Нам важно, чтобы новые разработки приносили пользу и оставались безопасными для всех участников рынка: от дикторов и студий звукозаписи до партнёров и конечных пользователей. Мы сформулировали принципы работы с речевыми технологиями и верим, что они могут стать основой отраслевого стандарта».

author
Елена Белоброва
Руководитель группы по развитию бизнеса ML‑сервисов Yandex Cloud

Напишите нам

Начать пользоваться Yandex Cloud
Подробнее

Тарифы

Узнать цены и рассчитать стоимость
Подробнее

Мероприятия

Календарь событий Yandex Cloud
Подробнее
Яндекс разработал для бизнеса этические принципы синтеза речи
14 ноября 2024 г.
10 минут чтения
Войдите, чтобы сохранить пост