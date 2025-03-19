Все материалы доступны бесплатно, изучайте их в произвольном порядке в удобное для вас время.

Практика предполагает использование облачных ресурсов, которые вы оплачиваете самостоятельно. Мы разработали практическую часть таким образом, чтобы ваши расходы были минимальными: часть из них можно покрыть стартовым грантом.

Итоговая сумма зависит от скорости выполнения заданий и объёма использованных ресурсов.

Вот несколько советов, которые помогут избежать ненужных трат: