Security‑инженер

Этот трек объединяет курсы по основным сервисам безопасности Yandex Cloud.

  • 3 уровня сложности
  • 8 курсов
  • свидетельства о прохождении курсов
  • бесплатный доступ
  • подготовка к экзамену Yandex Cloud Certified Security Specialist
Как вы будете учиться

Теория

Читайте подробные лонгриды в удобное время

Практика

Тренируйтесь на актуальных задачах от Yandex Cloud и партнёров платформы

Обмен опытом

Делитесь опытом в телеграм‑канале комьюнити

Introduction

Расскажем про основы работы в облаке.

Кому подойдёт этот уровень

Разработчикам

Администраторам

Junior DevOps-инженерам

Cloud Computing

На курсе вы узнаете, как:

  • Создавать своё облако в Yandex Cloud и работать с основными инфраструктурными сервисами.
  • Создавать и настраивать виртуальные машины, виртуальные сети и балансировщики нагрузки.
  • Автоматически восстанавливать и масштабировать облачные системы.

В разработке

Следите за обновлениями

В этом разделе скоро появятся новые курсы. Подпишитесь на обновления, чтобы быть в числе первых, кто узнает о новых возможностях для обучения.

Intermediate

Расскажем про основные инструменты безопасности и сценарии их применения.

Кому подойдёт этот уровень

Системным администраторам

Специалистам по информационной безопасности

SRE‑инженерам уровней Middle или Senior

Сотрудникам, отвечающим за выполнение требований безопасности

DevOps‑инженерам уровней Middle или Senior

Защита облачной инфраструктуры

Познакомьтесь с ключевыми концепциями обеспечения безопасности облачной инфраструктуры. Узнайте, как настроить и поддерживать необходимый уровень безопасности.

Обновлено в августе 2022

Начать обучение

Аутентификация и управление доступами

Познакомьтесь с механизмами аутентификации и управления доступом. Научитесь работать с облачными ресурсами в приложении.

Обновлено в июне 2023

Начать обучение

Погружение в сетевую безопасность

Настройте защиту облачной инфраструктуры. Познакомьтесь с облачными инструментами и методами противодействия самым актуальным угрозам.

Обновлено в августе 2024

Начать обучение

Шифрование данных и управление ключами

Узнайте, как работают базовые криптопримитивы: блочный шифр, хеш‑функция, схемы электронной подписи и выработки общего ключа, а также как с их помощью обеспечивать безопасность информации.

Обновлено в июле 2024

Начать обучение

Защита приложений

Научитесь защиться от DDoS‑атак на уровнях L3, L4 и L7 с помощью сервисов Yandex Cloud. Настройте верификацию пользователей с помощью Yandex SmartCaptcha.

Advanced

Для специалистов продвинутого уровня. Поговорим на специфические темы.

Кому подойдёт этот уровень

DevOps‑инженерам уровней Middle или Senior

Руководителям продуктов и проектов

Аудиторам безопасности и комплаенс‑специалистам

Compliance в облачной инфраструктуре

Узнайте, как применяются требования регуляторов и стандартов в контексте облака и как соответствовать этим требованиям на практике.

Обновлено в феврале 2024

Начать обучение

DevSecOps в облачном CI/CD

Узнайте, что такое DevSecOps-подход, зачем он нужен и как усовершенствовать существующие DevOps‑пайплайны, чтобы обеспечить безопасность разрабатываемых приложений.

Обновлено в июле 2024

Начать обучение

Сертификация по информационной безопасности для специалистов

Пройдите экзамен на знание сервисов Yandex Cloud и подтвердите свои навыки работы с облаком. Для подготовки к сертификации вам помогут курсы этого трека.

Записаться на сертификацию

Над треком работали

Для закрепления теории вам будут предложены практические задания.

Также на каждом уроке вас ждёт несколько проверочных вопросов для усвоения теории.