Создавайте голосовых помощников и виртуальных ассистентов, способных с минимальной задержкой вести естественные разговоры с пользователями и отвечать голосом, почти неотличимым от человеческого.

Решение обрабатывает речь в реальном времени, понимает смысл запросов и при необходимости обращается к корпоративным системам. Подходит для автоматизации клиентской поддержки, обработки запросов и внутренних задач компании.