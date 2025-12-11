Связаться с намиПопробовать бесплатно

Статья создана
Обновлена 11 декабря 2025 г.

При выполнении объемных задач генерации текста, например, в которых требуется обработка больших документов, наиболее эффективным может оказаться фоновый режим запросов.

В фоновом режиме Responses API в ответ на запрос не дожидается от модели результата генерации, а получает идентификатор задачи, после чего соединение разрывается. После этого вы можете с нужной вам периодичностью проверять статус задачи по ее идентификатору и, дождавшись выполнения, получить результат генерации.

Если у вас небольшой запрос, предусматривающий короткий ответ, или вы используете модель генерации текста в режиме чата используйте синхронный режим запросов.

Чтобы воспользоваться примером, создайте сервисный аккаунт с ролью ai.languageModels.user и получите для него API-ключ с областью действия yc.ai.foundationModels.execute.

import openai
import time

YANDEX_CLOUD_API_KEY = "<API-ключ>"
YANDEX_FOLDER_ID = "<идентификатор_каталога>"
YANDEX_CLOUD_MODEL = "yandexgpt"

client = openai.OpenAI(
    api_key=YANDEX_CLOUD_API_KEY,
    base_url="https://rest-assistant.api.cloud.yandex.net/v1",
    project=YANDEX_FOLDER_ID,
)

# --- 1. Создаем ответ в фоне
resp = client.responses.create(
    model=f"gpt://{YANDEX_FOLDER_ID}/{YANDEX_CLOUD_MODEL}",
    input="Сделай краткое резюме текста: 'На платформе Yandex AI Studio доступно более 20 развёрнутых в облаке моделей в разных режимах работы. Самыми популярными по потреблению остаются модели семейства YandexGPT — на них приходится 62,7% от общего трафика на облачной платформе. Такой высокий спрос позволил снизить цены на собственные модели компании, сделав их более доступными. На втором и третьем местах — опенсорсные модели Qwen3‑235b от Alibaba Group (30,9%) и GPT‑OSS от OpenAI (5,7%).'",
    background=True,  # запускаем в фоне
)

print("Задача отправлена:", resp.id)

# --- 2. Опрашиваем статус
while True:
    status = client.responses.retrieve(resp.id)
    print("Статус:", status.status)
    if status.status in ["completed", "failed", "cancelled"]:
        break
    time.sleep(2)

# --- 3. Получаем результат
if status.status == "completed":
    print("Готовый ответ:", status.output_text)
else:
    print("Ошибка:", status.status)

Где:

  • YANDEX_API_KEY — полученный API-ключ сервисного аккаунта.

  • YANDEX_FOLDER_IDидентификатор каталога сервисного аккаунта.

  • resp — объект с результатами запроса на генерацию ответа.

    Возможные статусы результата генерации:

    • queued — задание находится в очереди на выполнение.
    • in_progress — задание выполняется.
    • failed — выполнение задания завершилось ошибкой.
    • cancelled — выполнение задания было отменено.
    • completed — задание успешно выполнено.

    Результат генерации сохранится в поле status.output_text при переходе в статус completed.

Пример результата:

Задача отправлена: 1e5ee267-2d01-49d7-abf9-94b9********
Статус: queued
Статус: completed
Готовый ответ: В Yandex AI Studio доступно более 20 облачных моделей. Лидеры по популярности — модели YandexGPT (62,7% трафика), за ними следуют Qwen3‑235b (30,9%) и GPT‑OSS (5,7%). Высокий спрос на YandexGPT позволил снизить цены на модели компании.

