Связаться с намиПодключиться

Форматирование ответов моделей

Статья создана
Обновлена 23 сентября 2025 г.

По умолчанию модель возвращает ответ, отформатированный с помощью разметки Markdown. Используйте текст промта, чтобы получить ответ с дополнительным форматированием (например с эмодзи) или в другом формате (JSON, XML и т.п.)

Пример:

{
  "modelUri": "gpt://<идентификатор_каталога>/yandexgpt/latest",
  "completionOptions": {
    "stream": false,
    "temperature": 0.6,
    "maxTokens": "2000",
    "reasoningOptions": {
      "mode": "DISABLED"
    }
  },
  "messages": [
    {
      "role": "system",
      "text": "Ты — умный ассистент."
    },
    {
      "role": "user",
      "text": "Назови любые три группы товаров в продовольственном магазине. Для каждой группы приведи три любые подгруппы, входящие в группу. Представь результат в форме объекта JSON, где каждая группа товаров представлена в виде ключа в объекте JSON, а значениями являются массивы из соответствующих подгрупп. Нужны только данные без вводных фраз и объяснений. Не используй разметку Markdown!"
    }
  ]
}

Результат:

{
  "result": {
    "alternatives": [
      {
        "message": {
          "role": "assistant",
          "text": "{\n    \"мясо\": [\"говядина\", \"свинина\", \"баранина\"],\n    \"молочные продукты\": [\"молоко\", \"творог\", \"сметана\"],\n    \"фрукты\": [\"яблоки\", \"бананы\", \"апельсины\"]\n}"
        },
        "status": "ALTERNATIVE_STATUS_FINAL"
      }
    ],
    "usage": {
      "inputTextTokens": "87",
      "completionTokens": "58",
      "totalTokens": "145"
    },
    "modelVersion": "07.03.2024"
  }
}

Модель вернула ответ в формате JSON, где перенос строки заменен на \n, а кавычки экранированы.

Если с помощью промта вам не удается добиться желаемого результата, попробуйте дообучить модель.

Параметры API для сохранения структуры ответа

Некоторые модели генерации текста поддерживают дополнительное управление форматом ответа не только промтом, но и с помощью параметров запроса. Так вы можете использовать параметры форматирования ответа, чтобы указать, что ответ необходимо вернуть в формате JSON. На выбор доступны два варианта:

  1. JSON с произвольной структурой:

    #!/usr/bin/env python3

from __future__ import annotations

import json

import pydantic

from yandex_cloud_ml_sdk import YCloudML

text = """
Назови любые три группы товаров в продовольственном магазине. 
Для каждой группы приведи три любые подгруппы, входящие в группу. 
Представь результат в формате JSON.
"""


def main() -> None:
    sdk = YCloudML(
        folder_id="<идентификатор_каталога>",
        auth="<API-ключ>",
    )

    model = sdk.models.completions("yandexgpt", model_version="rc")

    model = model.configure(response_format="json")
    result = model.run(
        [
            {"role": "user", "text": text},
        ]
    )
    print("JSON result:", result[0].text)


if __name__ == "__main__":
    main()

    {
  "modelUri": "gpt://<идентификатор_каталога>/yandexgpt/rc",
  "completionOptions": {
    "stream": false
  },
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "text": "Назови любые три группы товаров в продовольственном магазине. Для каждой группы приведи три любые подгруппы, входящие в группу. Представь результат в формате JSON."
    }
  ],
  "json_object": true
}

    Совет

    Если вы хотите получить ответ в виде JSON с произвольной структурой, обязательно дополнительно укажите это словами в промте. Иначе модель может добавлять дополнительные скобки, пробелы и отступы и генерировать лишние токены.

  2. JSON, строго соответствующий заданной схеме:

    #!/usr/bin/env python3

from __future__ import annotations

import json

import pydantic

from yandex_cloud_ml_sdk import YCloudML

text = "Назови дату первого полета Гагарина."


def main() -> None:
    sdk = YCloudML(
        folder_id="<идентификатор_каталога>",
        auth="<API-ключ>",
    )

    model = sdk.models.completions("yandexgpt", model_version="rc")

    model = model.configure(
        response_format={
            "json_schema": {
                "properties": {
                    "day": {
                        "title": "Day",
                        "description": "День месяца",
                        "type": "integer",
                    },
                    "month": {
                        "title": "Month",
                        "description": "Месяц, словом",
                        "type": "string",
                    },
                    "year": {
                        "title": "Year",
                        "description": "Год",
                        "type": "integer",
                    },
                },
                "required": ["day", "month", "year"],
                "type": "object",
            }
        }
    )
    result = model.run(
        [
            {"role": "user", "text": text},
        ]
    )
    print("JSON result:", result[0].text)


if __name__ == "__main__":
    main()

    {
  "modelUri": "gpt://<идентификатор_каталога>/yandexgpt/rc",
  "completionOptions": {
    "stream": false
  },
  "messages": [
    {
      "role": "user",
      "text": "Назови дату первого полета Гагарина."
    }
  ],
  "json_schema": {
    "schema": {
      "properties": {
        "day": {
          "title": "Day",
          "description": "День месяца",
          "type": "integer"
        },
        "month": {
          "title": "Month",
          "description": "Месяц, словом",
          "type": "string"
        },
        "year": {
          "title": "Year",
          "description": "Год",
          "type": "integer"
        }
      },
      "required": [
        "day",
        "month",
        "year"
      ],
      "type": "object"
    }
  }
}

Строгая структура ответа необходима при работе с внешними инструментами с помощью вызова функций.

Предыдущая
Режим рассуждений
Следующая
Поддерживаемые виды классификации