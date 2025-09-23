Связаться с намиПодключиться

Пакетная обработка данных

Статья создана
Обновлена 23 сентября 2025 г.

Модели генерации текста

Модель

URI

Контекст

Qwen 2.5 7B Instruct
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen2.5-7b-instruct

32 768

Qwen 2.5 72B Instruct
Карточка модели
Лицензия Qwen

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen2.5-72b-instruct

16 384

QwQ 32B Instruct
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwq-32b

32 768

Llama 3.3 70B Instruct2
Карточка модели
Лицензия Llama 3.3

gpt://<идентификатор_каталога>/llama3.3-70b-instruct

8 192

Llama 3.1 70B Instruct2
Карточка модели
Лицензия Llama 3.1

gpt://<идентификатор_каталога>/llama3.1-70b-instruct

8 192

DeepSeek-R1 Distill Llama 70B
Карточка модели
Лицензия MIT
Основана на модели Llama-3.3-70B-Instruct. Условия использования Llama-3.3-70B-Instruct

gpt://<идентификатор_каталога>/deepseek-r1-distill-llama-70b

8 192

Qwen2.5 32B Instruct
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen2.5-32b-instruct

32 768

DeepSeek-R1 Distill Qwen 32B
Карточка модели
Лицензия MIT

gpt://<идентификатор_каталога>/deepseek-r1-distill-qwen-32b

32 768

phi-4
Карточка модели
Лицензия MIT

gpt://<идентификатор_каталога>/phi-4

16 384

Gemma 3 1B it
Карточка модели
Условия использования Gemma

gpt://<идентификатор_каталога>/gemma-3-1b-it

32 768

Gemma 3 4B it
Карточка модели
Условия использования Gemma

gpt://<идентификатор_каталога>/gemma-3-4b-it

131 072

Gemma 3 12B it
Карточка модели
Условия использования Gemma

gpt://<идентификатор_каталога>/gemma-3-12b-it

65 536

Gemma 3 27B it
Карточка модели
Условия использования Gemma

gpt://<идентификатор_каталога>/gemma-3-27b-it

32 768

Qwen3 0.6B
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen3-0.6b

32 768

Qwen3 1.7B
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen3-1.7b

32 768

Qwen3 4B
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen3-4b

32 768

Qwen3 8B
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen3-8b

32 768

Qwen3 14B
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen3-14b

32 768

Qwen3 32B
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen3-32b

32 768

Qwen3 30B A3B
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen3-30b-a3b

32 768

Qwen3 235B A22B
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen3-235b-a22b

32 768

2 Llama создана компанией Meta. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.

Мультимодальные модели

Модель

URI

Контекст

Qwen2 VL 7B
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen2-vl-7b-instruct/

4 096

Qwen2.5 VL 7B
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen2.5-vl-7b-instruct/

4 096

Qwen 2.5 VL 32B Instruct
Карточка модели
Лицензия Apache 2.0

gpt://<идентификатор_каталога>/qwen2.5-vl-32b-instruct/

4 096

DeepSeek VL2
Карточка модели
Лицензия DeepSeek

gpt://<идентификатор_каталога>/deepseek-vl2/

4096

DeepSeek VL2 Tiny
Карточка модели
Лицензия DeepSeek

gpt://<идентификатор_каталога>/deepseek-vl2-tiny/

4096

Gemma 3 4B it
Карточка модели
Условия использования Gemma

gpt://<идентификатор_каталога>/gemma-3-4b-it/

4 096

Gemma 3 12B it
Карточка модели
Условия использования Gemma

gpt://<идентификатор_каталога>/gemma-3-12b-it/

4 096

Gemma 3 27B it
Карточка модели
Условия использования Gemma

gpt://<идентификатор_каталога>/gemma-3-27b-it/

4 096

Примеры использования

Запустить модель в пакетном режиме

