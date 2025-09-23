Пакетная обработка данных
Модели генерации текста
|
Модель
|
URI
|
Контекст
|
Qwen 2.5 7B Instruct
|
|
32 768
|
Qwen 2.5 72B Instruct
|
|
16 384
|
QwQ 32B Instruct
|
|
32 768
|
Llama 3.3 70B Instruct2
|
|
8 192
|
Llama 3.1 70B Instruct2
|
|
8 192
|
DeepSeek-R1 Distill Llama 70B
|
|
8 192
|
Qwen2.5 32B Instruct
|
|
32 768
|
DeepSeek-R1 Distill Qwen 32B
|
|
32 768
|
phi-4
|
|
16 384
|
Gemma 3 1B it
|
|
32 768
|
Gemma 3 4B it
|
|
131 072
|
Gemma 3 12B it
|
|
65 536
|
Gemma 3 27B it
|
|
32 768
|
Qwen3 0.6B
|
|
32 768
|
Qwen3 1.7B
|
|
32 768
|
Qwen3 4B
|
|
32 768
|
Qwen3 8B
|
|
32 768
|
Qwen3 14B
|
|
32 768
|
Qwen3 32B
|
|
32 768
|
Qwen3 30B A3B
|
|
32 768
|
Qwen3 235B A22B
|
|
32 768
2 Llama создана компанией Meta. Meta признана экстремистской организацией, ее деятельность в России запрещена.
Мультимодальные модели
|
Модель
|
URI
|
Контекст
|
Qwen2 VL 7BКарточка моделиЛицензия Apache 2.0
|
|
4 096
|
Qwen2.5 VL 7BКарточка моделиЛицензия Apache 2.0
|
|
4 096
|
Qwen 2.5 VL 32B InstructКарточка моделиЛицензия Apache 2.0
|
|
4 096
|
DeepSeek VL2Карточка моделиЛицензия DeepSeek
|
|
4096
|
DeepSeek VL2 TinyКарточка моделиЛицензия DeepSeek
|
|
4096
|
Gemma 3 4B itКарточка моделиУсловия использования Gemma
|
|
4 096
|
Gemma 3 12B itКарточка моделиУсловия использования Gemma
|
|
4 096
|
Gemma 3 27B itКарточка моделиУсловия использования Gemma
|
|
4 096