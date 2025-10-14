Рекомендуемые материалы для подготовки
Стандарт
Дополнительные материалы
- Защита облачной инфраструктуры
- Аутентификация и управление доступами
- Погружение в сетевую безопасность
- Курс «Безопасность» в профессии «Инженер облачных сервисов»
- DevSecOps в облачном CI/CD
- Compliance в облачной инфраструктуре
Видеоматериалы
- Smart Web Security — настраиваем и тестируем защиту веб-ресурсов
- Сценарии сбора, хранения и анализа аудитных логов облачных сервисов
- Векторы атак на облачную инфраструктуру и подходы к защите
- Реализуем защищённую высокодоступную сетевую инфраструктуру
- Тонкости управления пользователями и доступом в облачном окружении
- DevSecOps для безопасной разработки