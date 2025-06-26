Связаться с намиПодключиться

Yandex Cloud Certified Security Specialist

Экзамен для тех, кто выполняет задачи по защите облачных систем. Подтвердит ваши знания и навыки по работе с сервисами безопасности Yandex Cloud.

Пройти экзамен

60 000 тенге

Стоимость прохождения экзамена

Продвинутый

Для специалистов с опытом работы от года

75 вопросов

В формате онлайн‑тестирования

90 минут

На прохождение экзамена

Что проверяется на экзамене

  • Основы безопасности в облаке
  • Аутентификация и управление доступом
  • Сетевая безопасность
  • Безопасная конфигурация виртуальной среды
  • Шифрование данных и управление ключами
  • Сбор, мониторинг и анализ аудитных логов
  • Управление уязвимостями
  • Защита приложений
Подробнее

Задания разработаны ведущими специалистами Yandex Cloud

Этапы подготовки к экзамену

Узнайте темы экзамена

Изучите список проверяемых компетенций.

Изучите материалы для подготовки

Стандарт по защите облачной инфраструктуры Yandex Cloud, курсы и статьи — собрали всё в одном месте.

Посмотрите примеры вопросов

Изучите, как будут выглядеть задания.

Запланируйте экзамен

Зарегистрируйтесь и выберете удобную дату.
Пройти экзамен

Вступайте в чат для подготовки к сертификации Yandex Cloud

Задавайте вопросы экспертам, обсуждайте сложные темы и готовьтесь к экзамену вместе с другими специалистами.

Присоединиться

Пройдите курсы по информационной безопасности

Это повысит шансы на успешное прохождение экзамена.

Выбрать курс

Как проходит экзамен

Экзамен записывается на камеру, а специальные алгоритмы фиксируют возможные нарушения. Это помогает убедиться, что экзамен сдан честно.

Ознакомьтесь с правилами экзамена и требованиями к оборудованию.

Подробнее

Получите сертификат за успешное прохождение экзамена

Подтвердите свою квалификацию в профессиональном сообществе.

Пройти экзамен

Узнайте больше об экзамене

  • о подходах к обеспечению безопасности облачных систем
  • как устроен экзамен и как к нему подготовиться
  • какие преимущества даёт статус сертифицированного специалиста

Остались вопросы?

Свяжитесь с нами, если не нашли ответ на свой вопрос

Написать намВопросы и ответы