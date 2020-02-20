Опыт перехода на микросервисную архитектуру от «Ренессанс Жизнь»

Деятельность страховой компании, работающей в 11 часовых поясах, всегда предъявляла повышенные требования к надёжности сервисов и доступности инфраструктуры. До 2017 года вопрос решался по стандартной схеме для крупной финансовой организации: в штаб-квартире располагались сервера, ядро системы было собрано на Oracle, к нему подключались b2b- и b2c-клиенты.

В 2017 году, согласно требованиям ЦБ РФ, все критические сервисы компании должны были быть переведены на новый режим работы, обеспечивающий доступность 24/7. Одновременно значительно возрос партнёрский спрос на API для удобства работы.

Была проведена оценка текущей ситуации и сформулированы следующие проблемы:

высокие технологические риски при организации и эксплуатации собственного ЦОД,

недостаточное количество ресурсов,

высокая стоимость,

медленное расширение,

низкая утилизация.

Расчёты показали, что решение задач собственными силами экономически нецелесообразно. Начался поиск альтернативных путей. Сначала компания отказалась от идеи организации собственного ЦОД и перешла на виртуальное частное облако. При этом затраты оставались высокими, а ресурсы и утилизация низкими.

В конце 2018 года задача повышения утилизации была решена с внедрением Kubernetes, но затраты оставались высокими, в том числе на персонал. Тогда было принято решение использовать управляемый сервис.

В итоге к моменту перехода в Yandex Cloud сформировалось несколько задач: