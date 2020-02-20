Опыт перехода на микросервисную архитектуру от «Ренессанс Жизнь»

О компании
Страховая компания «Ренессанс Жизнь» входит в группу компаний «Ренессанс» и занимает третье место на российском рынке в своем сегменте. Компания обслуживает несколько миллионов клиентов, имеет 75 представительств в 56 городах и более 100 партнёров. Сегодня «Ренессанс Жизнь» нацелена на внедрение в свою деятельность передовых технологий и инновационных решений, которые позволяют решать современные задачи. Компания с успехом перешла на микросервисную архитектуру, а в 2019 году за счет работы команды облачных технологий разместила её в управляемом сервисе Kubernetes® Yandex Cloud.
ИТ-страховка для страховой компании
Деятельность страховой компании, работающей в 11 часовых поясах, всегда предъявляла повышенные требования к надёжности сервисов и доступности инфраструктуры. До 2017 года вопрос решался по стандартной схеме для крупной финансовой организации: в штаб-квартире располагались сервера, ядро системы было собрано на Oracle, к нему подключались b2b- и b2c-клиенты.
В 2017 году, согласно требованиям ЦБ РФ, все критические сервисы компании должны были быть переведены на новый режим работы, обеспечивающий доступность 24/7. Одновременно значительно возрос партнёрский спрос на API для удобства работы.
Была проведена оценка текущей ситуации и сформулированы следующие проблемы:
- высокие технологические риски при организации и эксплуатации собственного ЦОД,
- недостаточное количество ресурсов,
- высокая стоимость,
- медленное расширение,
- низкая утилизация.
Расчёты показали, что решение задач собственными силами экономически нецелесообразно. Начался поиск альтернативных путей. Сначала компания отказалась от идеи организации собственного ЦОД и перешла на виртуальное частное облако. При этом затраты оставались высокими, а ресурсы и утилизация низкими.
В конце 2018 года задача повышения утилизации была решена с внедрением Kubernetes, но затраты оставались высокими, в том числе на персонал. Тогда было принято решение использовать управляемый сервис.
В итоге к моменту перехода в Yandex Cloud сформировалось несколько задач:
- переход от сложного, с точки зрения поддержки и доработки, монолита к решению cloud-native;
- переход к микросервисной архитектуре без увеличения расходов на ИТ-специалистов;
- перенос в Yandex Cloud фронт-офисных решений и микросервисной архитектуры, минимизация расходов на инфраструктуру.
Выбор PaaS вместо IaaS
Весной 2019 года СК «Ренессанс Жизнь» стала одним из трёх первых клиентов Яндекса, которые участвовали в закрытом превью новой технологии Yandex Managed Service for Kubernetes. В результате к июлю были последовательно перенесены все ресурсы и задействованы различные сервисы. В процессе миграции специалисты платформы Yandex Cloud оперативно реагировали на обратную связь от клиента, что помогло внести ряд улучшений в управляемый сервис для Kubernetes к моменту его запуска в публичный доступ. Изначально заказчик планировал использовать ресурсы Yandex Cloud в качестве резервной площадки, но в итоге на инфраструктуру PaaS был перенесен production.
На первом этапе были развёрнуты кластеры Kubernetes в Yandex Cloud. Специалисты СК «Ренессанс Жизнь» сразу ощутили удобство использования и снижение нагрузки на команду по администрированию и поддержанию кластера в рабочем состоянии и снижение стоимости.
Оценив преимущества управляемых сервисов, в СК решили масштабировать этот опыт. На втором этапе перенесли базы данных в Managed Service for PostgreSQL и данные в Managed Service for Redis. Это решило проблему перерасхода ресурсов. Также был осуществлён частичный отказ от кластера RabbitMQ в пользу сервиса очередей сообщений — Message Queue.
Заключительным шагом стал перенос хранилища, что потребовало написать свой сервис для работы с облачным хранилищем — Object Storage.
Перенос и развёртывание инфраструктуры и ИТ-системы (ядро было перенесено по частям в виде сервисов) крупной страховой компании заняли всего полтора месяца.
В проекте была задействована оперативная команда из 8 человек, принимавших участие в процессе по мере необходимости параллельно другим обязанностям:
- 4 разработчика;
- 1 DevOps;
- 1 сетевой инженер;
- 1 системный администратор;
- 1 архитектор.
Стабилизировав объём ресурсов, потребляемых по модели pay as you go, клиент решил зарезервировать эти ресурсы на длительный срок. Это позволило дополнительно оптимизировать стоимость решения. Изначально проект запускали на базе IPsec-инстансов, расположенных в разных зонах доступности для обеспечения высокой доступности. Сейчас клиент занимается подключением к услуге Yandex Cloud Interconnect, которая даёт возможность установить выделенное сетевое соединение между локальной инфраструктурой и Yandex Cloud, что позволяет организовать канал с высокой доступностью и низкими задержками.
Cloud-native решение
По итогам переезда решены следующие задачи:
- сняты технологические риски, решён вопрос с отказоустойчивостью;
- повысилось удобство использования;
- снизились затраты за счёт оплаты OPEX и модели резервирования CPU/RAM (компания понимает, сколько тратится на инфраструктуру, что даёт сокращение расходов);
- команда СК «Ренессанс Жизнь» сосредоточилась на улучшении своих сервисов.
В настоящее время продолжается работа по оптимизации инфраструктуры, оценивается возможность использования других новых сервисов Yandex Cloud, включая Cloud Functions, представленный на октябрьской конференции, и сервис компьютерного зрения Yandex Vision.
Мнение
Мы доверили Яндексу свою микросервисную инфраструктуру, потому что убедились в их профессионализме и соблюдении SLA, что было особенно важно, учитывая предыдущий опыт. На текущий момент стоимость Yandex Cloud со всеми его ресурсами, закрытием рисков, возможностью сосредоточиться на разработке своих сервисов, не думая об остальном, для нас равнозначна стоимости одного хорошего специалиста по инфраструктуре.