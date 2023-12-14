Как ускорить разработку на 18%: опыт «Норникеля» в Yandex Cloud

«Норникель» — лидер в горно-металлургической промышленности России и крупнейший в мире производитель никеля и ряда других ценных металлов платиновой группы. Входит в топ‑10 самых больших частных компаний страны.

Крупнейшие предприятия компании находятся на севере Сибири и за Полярным кругом, а её штаб‑квартира — в Москве. У компании есть собственная команда разработки, большая часть сотрудников размещается в штабе, но есть и те, кто работают удалённо из других регионов России.

ИТ-стратегия «Норникеля» включает и покупку готовых решений, и собственную разработку с учётом отраслевой специфики. Компания разрабатывает продукты для горно-геологического моделирования и планирования горных работ. Для этого «Норникель» создал Центр компетенций и организовал ИТ‑инфраструктуру.

Так как объём собственной разработки постоянно растёт, ИТ‑команде нужно наращивать вычислительные мощности. «Норникель» внедряет новые ИТ‑системы и цифровизирует производство высокими темпами. При этом закупка серверов, их доставка, развёртывание инфраструктуры, в том числе строительство собственных ЦОДов, — долгий и трудозатратный процесс. Этот процесс всегда был замедляющим фактором при реализации проектов, и компания ещё несколько лет назад задумалась об альтернативных вариантах.

Одной из альтернатив стала облачная инфраструктура, так как она отказоустойчива, легко масштабируется и гибко управляется. На момент первого рассмотрения имевшихся на рынке облачных решений у команды «Норникеля» возникли сомнения, подходит ли облачная инфраструктура под высокие требования информационной безопасности компании. Но ИТ‑команда периодически возвращалась к инфраструктурному вопросу, который со временем стал только острее. За последние несколько лет облачные провайдеры проделали большую работу по обеспечению безопасности облачной инфраструктуры и снижению рисков. Оценив уровень безопасности современных облачных платформ, возможности масштабирования и предлагаемые управляемые сервисы и инструменты, компания решила перейти в облако.

Немаловажным плюсом облачной инфраструктуры стала возможность защиты от DDoS‑атак. У компании больше 30 сайтов: от простых сайтов‑визиток для информирования акционеров, сотрудников и подрядчиков до сложных решений, таких как веб-представительство ведомственного санатория.

«Норникель» провел анализ предложений от разных облачных провайдеров. Учитывались уже применяемые разработчиками компании технологии, удобство использования облачной инфраструктуры и возможности платформ, позволяющие максимально отказаться от поддержки дополнительного оборудования. Компания рассмотрела несколько конкурентных решений и в результате выбрала Yandex Cloud. Решающими факторами стали высокая доступность инфраструктуры и облачных сервисов, качество и оперативность работы поддержки. Дополнительным плюсом стали ЦОДы на территории России, что позволило соблюсти требования по обработке и хранению персональных данных.