Как платформа Monopoly.Online собрала Data Lake в Yandex Cloud

Цифровая платформа Monopoly.Online (ГК «Монополия») объединяет сервисы, необходимые для организации грузоперевозки, — от поиска груза или перевозчика до экономии расходов в рейсе на топливе и придорожных услугах. Компания развивает проект «Монополия.Бизнес», в котором водитель становится предпринимателем и владельцем собственного грузового автомобиля без первоначального капитала.

Компания создала несколько сервисов, которые помогают пользователям в ежедневной работе: при поиске и размещении грузов на платформе, организации предпринимательской деятельности, автоматизации АЗС и придорожных сервисов.

Все они генерируют разнородные данные, для получения, хранения и обработки которых используются:

базы данных PostgreSQL, Microsoft SQL Server, MySQL;

облачное хранилище OneDrive; сервис анализа Google BigQuery;

брокер сообщений Apache Kafka ® ;

; интерфейс взаимодействия Rest API и другие.

Чтобы исключить лицензионные риски, повысить гибкость и безопасность инструментов доставки и хранения данных в облаке, компания решила локализовать «озеро данных».

Для этого определили следующие цели проекта:

Организовать приём данных из всех источников и их процессинг в Data Lake (озере данных).

Реализовать бизнес‑ядро хранилища и размещение модели данных в Data Warehouse (DWH).

Создать процесс построения и хранения витрин.

Настроить сквозное управление метаданными на всех слоях трансформации и определить варианты отчётности для метаданных и дата‑каталогов.

Monopoly.Online искала облачное решение, которое предоставляет Open Source технологии обработки данных. Такой выбор продиктован несколькими факторами. Облачная платформа позволяет быстро масштабировать инфраструктуру и выделять мощности под растущую аналитическую нагрузку. Размещение сервиса в облаке поможет справиться с решением задач по оперативной и управленческой аналитике, построению инструментов сбора и обработки данных, self‑service аналитике в компании.

Для реализации была выбрана группа компаний BI.Qube. Команда BI.Qube создаёт проекты по управлению корпоративными данными, управленческой аналитике, решению оптимизационных задач. Команда проекта решила использовать независимую от вендора архитектуру и перенести данные с помощью платформы BI.Qube.

Платформа Monopoly.Online использовала облачные технологии с 2019 года, поэтому выбор облачного размещения для нового проекта был очевиден.

Выбор в пользу Yandex Cloud сделали после анализа пяти аналогичных платформ. Основными критериями для принятия решения стали:

Также Yandex Cloud предлагает высокий уровень отказоустойчивости и надёжности за счёт использования современной геораспределённой инфраструктуры, соответствует высоким требованиям информационной безопасности и российского законодательства.