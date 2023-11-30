Платформа для анализа данных в финтехе: опыт «Мокка» в Yandex Cloud

О чём эта история
«Мокка» — это сервис оплаты покупок частями. Сервис предлагает клиентам финансовую услугу по модели BNPL (buy now pay later), которая позволяет разбивать оплату покупки на равные части. «Мокка» сотрудничает с крупными ритейлерами и представлен в более чем 7500 магазинах.
Чтобы оптимизировать бизнес‑процессы, компания решила снизить потери через управление рисками. Для этого команда «Мокка» создала в Yandex Cloud платформу, которая на основе данных, получаемых в том числе из внешних источников, определяет вероятность дефолта клиента. За год компания повысила показатель ROI с 300% до 450%. Время с несоблюдением SLA уменьшилось в 6 раз, а время восстановления после сбоя сократилось с 24 до 4 часов.
Поиск провайдера для платформы анализа данных
«Мокка» — это один из самых развитых сервисов BNPL на рынке. С сервисом можно оплачивать покупки равными частями в более чем 7500 магазинах-партнёрах. Для этого нужно скачать мобильное приложение и зарегистрироваться в нём или в магазинах. С одобренным лимитом от «Мокка» можно совершать покупки сразу и выбирать удобные сроки оплаты частями. В мобильном приложении «Мокка» также есть и другие популярные сервисы. Например, виртуальная карта MirPay для покупок в онлайн- и офлайн- магазинах с постоплатой, пополнение баланса телефона, покупки с подарочными сертификатами, получение средств на карту.
Компания запланировала оптимизацию сервиса, чтобы с 2022 к 2025 году увеличить Data ROI в 3 раза. По этому показателю можно оценить, насколько эффективно используются данные и как они влияют на достижение бизнес‑целей. Например, анализ данных помогает определить, сможет ли клиент вовремя вносить платежи.
Чтобы прийти к нужному результату, решили создать DWH и платформу анализа данных, которая способна хранить и обрабатывать большие объёмы данных и производить вычисления в режиме реального времени.
Учитывая высокую нагрузку на сервис, требовалось, чтобы такая платформа была надёжной и быстро масштабировалась. В «Мокка» понимали, что команде лучше сосредоточиться на достижении бизнес‑результатов, а обслуживание инфраструктуры передать на аутсорсинг. Поэтому команда решила развивать DWH в облаке.
Компания выделила 5 критериев для выбора облачного провайдера:
Отсутствие привязки к поставщику. Компания не хотела зависеть от сервисов одного облачного провайдера. «Мокка» планировала построить переносимую архитектуру: компания работает и в России, и в Европе, поэтому нужна была унифицированная инфраструктура.
Цена. Здесь учитывалась не только прямая стоимость инфраструктуры, но и косвенные затраты. Например, если потребуется помощь специалистов, работающих с редкими инструментами: таких экспертов трудно найти, и расходы на их услуги сильно «утяжеляют» ФОТ.
Сила бренда или доверие к бренду. Компании было важно найти надёжного и опытного облачного провайдера и быть уверенной, что при масштабировании не возникнет проблем с выделением мощностей.
Широкая линейка облачных сервисов. Команда «Мокка» обращала внимание на комплексный набор решений вендора. Он должен обеспечивать полный цикл работы с данными в облаке, а также гибкое и эффективное использование облачных ресурсов.
Экспертность и скорость технической поддержки.
Оценив поставщиков облачных услуг на рынке, компания решила, что всем заявленным требованиям лучше всего соответствует Yandex Cloud.
Как построить платформу данных на базе Greenplum
Основной целью трансформации было — повысить ROI от Data‑сервисов за счёт снижения time2market, а также стабильных SLA и RTO.
Кроме того, чтобы увеличить продажи, «Мокка» запланировала персонализировать мобильное приложение и веб‑сайт. Для этого решили внедрить маркетинговые стратегии X‑sell, Upsell и Service. В стратегии X‑sell, или «Кросс‑продажи», покупателю предлагают товары или услуги, дополняющие основную покупку, в Upsell — более дорогие версии продукта, а в Service — дополнительные услуги. Чтобы реализовать персонализацию, предстояло собрать единый профиль клиента из внешних и внутренних источников данных и разработать более точные ML‑модели, и в результате перейти к принятию решений, основываясь на полных и качественных данных.
Платформа «Мокка» должна была:
быть гибкой и технологичной, чтобы обеспечить бизнес‑потребности;
обрабатывать большой объём данных: для этого предстояло обеспечить интеграцию с внешними и внутренними источниками через различные интерфейсы;
обрабатывать данные как в пакетном режиме, так и почти в реальном времени;
масштабироваться горизонтально и вертикально.
Центральным элементом проекта стало хранилище, вокруг которого строились обвязки и микросервисы. Такая концепция позволила гибко подстраиваться под нужды бизнеса.
При проектировании выбрали модель данных Data Vault 2.0:
её можно дорабатывать в процессе эксплуатации без полноценного редизайна;
с ней проще проводить миграцию, если требования бизнеса и источники данных меняются;
она легко масштабируется благодаря одновременной загрузке многих сущностей и высокой степени параллелизма;
у неё есть базис для внедрения управляемого Data Quality.
В качестве основного решения для аналитической платформы «Мокка» выбрала связку сервисов платформы данных Yandex Cloud. Команда «Мокка» разделила все поступающие данные на два потока — для «холодной» и «горячей» обработки.
В «горячем» режиме обрабатываются данные для системы кредитного скоринга, а также данные внутренних антифрод-сервисов, которые в реальном времени защищают сервис от мошенников.
Данные для аналитики и отчётности обрабатываются в «холодном» режиме. Контур «холодного» хранилища — операционно‑аналитический: он не только нужен для аналитики, но и связан с промышленными процессами. Важно, чтобы нагрузка на сервисы была прогнозируемой, поэтому рабочие процессы дата‑сайентистов и аналитиков ведутся в лаборатории — отдельном вычислительном контуре.
Поступающие данные хешируют и отправляют в Data Lake, развёрнутый в Yandex Object Storage. Затем данные проходят оценку качества и отправляются в соответствующее хранилище.
«Холодное» DWH развернули на базе Yandex Managed Service for Greenplum®. ML‑модели для обработки данных компания размещает в кластере Kubernetes. Обработанные данные отправляются в систему построения отчётов.
«Горячее» хранилище реализовали с помощью Managed Service for MongoDB.
Для обмена данными между основными системами команда «Мокка» использует два кластера Managed Service for Apache Kafka. Этот сервис решает сразу три задачи:
снимает нагрузку с систем, так как не нужны прямые интеграции между ними;
управляет потоками данных;
обеспечивает однородность данных и результатов работы систем, так как разные системы используют одни и те же топики Apache Kafka.
Для хранения персональных данных предусмотрен отдельный защищённый контур. Это стало возможным в том числе и потому, что у Yandex Cloud есть необходимые сертификаты защиты для выполнения требований ФЗ‑152.
Результаты
Компания хотела увеличить ROI, чтобы эффективнее использовать и анализировать данные о клиентах для достижения бизнес‑целей. В 2023 году в результате трансформации показатель вырос с 300% до 450%. А в ближайшее время его планируют поднять до 700%. При этом стандартное значение ROI в этом сегменте рынка составляет 1100%.
На второй квартал 2023 года время с несоблюдением SLA сократилось в 6 раз, а RTO, или время восстановления после сбоя, уменьшилось с 24 до 4 часов.
Платформа обрабатывает примерно 10 ТБ данных, а с ростом бизнеса этот показатель будет только расти. При этом работающие в режиме реального времени ML‑модели обрабатывают данные за 2 секунды. Это позволяет принимать кредитное решение всего за 10–15 секунд.
В ближайшие 1–2 года компания планирует унифицировать свою платформу для работы в Европе.
Мнение
Yandex Cloud — это компания, в которой работают лучшие умы индустрии. С вопросами мы обращались в саппорт, который помогал быстро найти решение. Мы знаем, что можем полагаться на сервисы и услуги компании. И, на мой взгляд, Yandex Cloud не имеет равных себе конкурентов на рынке.