Платформа для анализа данных в финтехе: опыт «Мокка» в Yandex Cloud

«Мокка» — это один из самых развитых сервисов BNPL на рынке. С сервисом можно оплачивать покупки равными частями в более чем 7500 магазинах-партнёрах. Для этого нужно скачать мобильное приложение и зарегистрироваться в нём или в магазинах. С одобренным лимитом от «Мокка» можно совершать покупки сразу и выбирать удобные сроки оплаты частями. В мобильном приложении «Мокка» также есть и другие популярные сервисы. Например, виртуальная карта MirPay для покупок в онлайн- и офлайн- магазинах с постоплатой, пополнение баланса телефона, покупки с подарочными сертификатами, получение средств на карту.

Компания запланировала оптимизацию сервиса, чтобы с 2022 к 2025 году увеличить Data ROI в 3 раза. По этому показателю можно оценить, насколько эффективно используются данные и как они влияют на достижение бизнес‑целей. Например, анализ данных помогает определить, сможет ли клиент вовремя вносить платежи.

Чтобы прийти к нужному результату, решили создать DWH и платформу анализа данных, которая способна хранить и обрабатывать большие объёмы данных и производить вычисления в режиме реального времени.

Учитывая высокую нагрузку на сервис, требовалось, чтобы такая платформа была надёжной и быстро масштабировалась. В «Мокка» понимали, что команде лучше сосредоточиться на достижении бизнес‑результатов, а обслуживание инфраструктуры передать на аутсорсинг. Поэтому команда решила развивать DWH в облаке.

Компания выделила 5 критериев для выбора облачного провайдера:

Отсутствие привязки к поставщику. Компания не хотела зависеть от сервисов одного облачного провайдера. «Мокка» планировала построить переносимую архитектуру: компания работает и в России, и в Европе, поэтому нужна была унифицированная инфраструктура. Цена. Здесь учитывалась не только прямая стоимость инфраструктуры, но и косвенные затраты. Например, если потребуется помощь специалистов, работающих с редкими инструментами: таких экспертов трудно найти, и расходы на их услуги сильно «утяжеляют» ФОТ. Сила бренда или доверие к бренду. Компании было важно найти надёжного и опытного облачного провайдера и быть уверенной, что при масштабировании не возникнет проблем с выделением мощностей. Широкая линейка облачных сервисов. Команда «Мокка» обращала внимание на комплексный набор решений вендора. Он должен обеспечивать полный цикл работы с данными в облаке, а также гибкое и эффективное использование облачных ресурсов. Экспертность и скорость технической поддержки.

Оценив поставщиков облачных услуг на рынке, компания решила, что всем заявленным требованиям лучше всего соответствует Yandex Cloud.