Как Look for sale ежедневно обрабатывает более 8 миллионов артикулов товаров в маркетплейсе и не падает

Look for sale помогает своим клиентам эффективно использовать маркетплейсы — рассказывает, что продают конкуренты и сколько они зарабатывают на продажах. А также показывает, что происходит с товаром поставщиков сейчас: на каких позициях он расположен и сколько продаж генерирует тот или иной артикул. Эти данные дают возможность эффективно выстраивать стратегию продаж на маркетплейсах, что позволяет экономить деньги на тестах гипотез — ведь они основаны на данных. Вся эта информация предоставляется по подписке.

Рынок маркетплейсов и поставщиков активно начал развиваться с начала пандемии. Например, один популярный маркетплейс увеличился за последний год в четыре раза и продолжает свой рост. Соответственно, растет количество данных, обрабатываемых Look for sale. Чтобы предоставлять своим клиентам подробную статистику по остаткам товаров, брендам, оборотам за день и за неделю, им нужно регулярно парсить всю базу данных маркетплейса и сохранять позиции каждого артикула в категории на момент прохода — это около 8,1 млн артикулов на более чем 15 000 категорий фрактальной вложенности. Плюс информация о продажах.

Перед командой Look for sale стояла задача сделать не просто быструю, гибкую и удобную систему аналитики для поставщиков, но и обеспечить ее стабильную работу при любых условиях.

Сервис аналитики на Платформе данных

Предсказать необходимые мощности очень сложно, но закупать, обслуживать и настраивать избыточную инфраструктуру, способную выдержать большие нагрузки, еще сложнее и значительно дороже. Если разворачивать кластер баз данных самостоятельно, то сразу же встал бы вопрос с администрированием, резервным копированием и т. д. А настройка кластера заняла бы целый месяц.

Поэтому было решено разрабатывать новый сервис аналитики Look for sale, опираясь на управляемые базы данных и сервисы облачной платформы. Такой подход позволял получить рабочую и правильно настроенную базу данных всего за несколько минут, но при этом не тратить ресурсы на ее поддержку — не заниматься мониторингом, созданием резервных копий и реплик базы данных, обеспечением аварийного переключения, а также установкой обновлений.

Команда Look for sale изучала рынок облачных платформ. Обращали внимание на возможности управляемых сервисов, уровень поддержки пользователей, безопасность и многое другое. Было принято решение остановиться на платформе Yandex Cloud. Она отвечала всем требованиям безопасности, а управляемый сервис Yandex Managed Service for MongoDB поддерживал кластеры серверов MongoDB 3.6, 4.0, 4.2 и 4.4 и предоставлялся с поддержкой вендора. Это было очень важным для развития сервиса.