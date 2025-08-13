Yandex Smart Web Security помогает защитить сервисы «Мира инструмента»

О чём эта история
Компания «Мир инструмента» — ведущий поставщик ручного и садового инструмента, слесарного, электрического и силового оборудования на российском рынке. В ассортименте представлены марки Denzel, Matrix, Gross, Stels, Sparta, Palisad, «Сибртех», «Барс». У компании 60 торговых представительств и 240 сервисных центров по всей стране.
В рамках цифровой трансформации «Мир инструмента» реорганизовал IT-инфраструктуру и развернул в Yandex Cloud несколько ключевых систем: CRM, Oracle RPAS и PIM. Кроме того, компания заменила прежнюю систему веб-защиты на Yandex Smart Web Security — сервис для защиты сайтов и приложений от ботов, DDoS- и веб-атак. Специалисты поддержки Yandex Cloud подключили сервис за четыре часа.
Собственная IT-инфраструктура «Мира инструмента» нуждалась в расширении. С этим были связаны сложности: росли затраты на оборудование, увеличивался штат на его обслуживание и обеспечение стабильной работы систем во время масштабирования. При этом руководство поставило задачу оперативно развернуть новые сервисы, включая CRM и PIM.
Чтобы достичь этих целей, специалисты «Мира инструмента» решили реорганизовать инфраструктуру: развернуть новые системы в облаке, а часть сервисов оставить на собственных серверах. Так, часть нагрузки по обслуживанию инфраструктуры можно было делегировать облачному провайдеру.
Параллельно завершился контракт на поддержку текущей WAF-системы. Нужно было выбрать новое решение, способное точно обнаруживать и блокировать атаки на информационные ресурсы компании. Оно должно было быстро внедряться, соответствовать требованиям PCI DSS и другим отраслевым стандартам безопасности.
Компания стремилась найти решение, которое можно быстро внедрить при минимальных затратах. Выбрали Yandex Cloud: в пользу этого сыграли стабильная работы облачной платформы, надёжная репутация, широкий выбор управляемых сервисов. Кроме того, провайдер предложил прозрачную систему биллинга, конкурентоспособную модель ценообразования и высокое качество технической поддержки.
Команда «Мира инструмента» развернула в Yandex Compute Cloud CRM Bitrix24, платформу управления товарными данными Akeneo PIM и систему прогнозной аналитики Oracle RPAS. Развёртывание решения заняло четыре часа с помощью технической поддержки Yandex Cloud, которая консультировала по настройке балансировщика. Всего «Мир инструмента» задействовал 20 виртуальных машин, а для продакшна и тестового окружения Akeneo PIM команда настроила два кластера Yandex Managed Service for MySQL®.
Для замены прежнего WAF-решения при развёртывании балансировщика Yandex Application Load Balancer подключили сервис для защиты сайтов и приложений от ботов, DDoS- и веб-атак Yandex Smart Web Security. Важным преимуществом стало то, что сервис быстро внедряется и не требует сложной настройки. Smart Web Security использует набор правил OWASP Core Rule Set Top-10 для защиты от эксплуатации уязвимостей приложения, а для защиты от DDoS-атак — правила Smart Protection. Команда создала профиль безопасности по преднастроенному шаблону, а для проверки подозрительных запросов подключила Yandex SmartCaptcha. Логи балансировщика собирают с помощью Yandex Cloud Logging.
Переход в Yandex Cloud упростил масштабирование и управление сервисами «Мира инструмента». Удобный биллинг и прозрачное ценообразование помогают планировать затраты на инфраструктуру, сохраняя их в рамках ожиданий.
После подключения нового WAF-решения на базе Yandex Smart Web Security сервисы «Мира инструмента» остаются доступными для пользователей вне зависимости от попыток атак на инфраструктуру. Сейчас команда «Мира инструмента» занята развёртыванием PIM.
«Мир инструмента» продолжает развивать инфраструктуру в облаке. В будущем планируют подключать и другие сервисы Yandex Cloud, в том числе для усиления сетевой и информационной безопасности.
Платформа Yandex Cloud помогла преодолеть проблемы с нехваткой собственных инфраструктурных ресурсов компании в условиях, когда поставки собственных серверов занимают длительное время. Управляемые сервисы Yandex Cloud позволяют нам решить любую поставленную задачу в короткие сроки, оставаясь при этом в рамках бюджета.