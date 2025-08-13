Yandex Smart Web Security помогает защитить сервисы «Мира инструмента»

Собственная IT-инфраструктура «Мира инструмента» нуждалась в расширении. С этим были связаны сложности: росли затраты на оборудование, увеличивался штат на его обслуживание и обеспечение стабильной работы систем во время масштабирования. При этом руководство поставило задачу оперативно развернуть новые сервисы, включая CRM и PIM.

Чтобы достичь этих целей, специалисты «Мира инструмента» решили реорганизовать инфраструктуру: развернуть новые системы в облаке, а часть сервисов оставить на собственных серверах. Так, часть нагрузки по обслуживанию инфраструктуры можно было делегировать облачному провайдеру.

Параллельно завершился контракт на поддержку текущей WAF-системы. Нужно было выбрать новое решение, способное точно обнаруживать и блокировать атаки на информационные ресурсы компании. Оно должно было быстро внедряться, соответствовать требованиям PCI DSS и другим отраслевым стандартам безопасности.

Компания стремилась найти решение, которое можно быстро внедрить при минимальных затратах. Выбрали Yandex Cloud: в пользу этого сыграли стабильная работы облачной платформы, надёжная репутация, широкий выбор управляемых сервисов. Кроме того, провайдер предложил прозрачную систему биллинга, конкурентоспособную модель ценообразования и высокое качество технической поддержки.