Сертификация Yandex Cloud: за что её ценят специалисты и бизнес

Программа сертификации Yandex Cloud — это линейка экзаменов для специалистов, работающих с облачными технологиями. Она включает на текущий момент пять испытаний:

Engineer Associate: для DevOps‑инженеров, разработчиков, системных администраторов и дата‑инженеров, работающих с сервисами Yandex Cloud. Security Specialist: для пользователей нашей платформы, которые обеспечивают информационную безопасность и защиту облачных систем. DataLens Analyst: для специалистов по BI и аналитиков данных, которые активно используют наш сервис в повседневной работе. Администратор YDB: для тех, кто отвечает за развёртывание, настройку и эксплуатацию баз данных YDB — СУБД Яндекса. Разработчик YDB: для IT‑специалистов, разрабатывающих прикладное программное обеспечение, в котором используется YDB.

Экзамены построены по международным стандартам тестирования , проходят с прокторингом и проверяют не только теорию, но и практический опыт.

Сертификация подходит тем, кто хочет подтвердить свои компетенции, строит карьеру в сфере облачных технологий или развивает экспертизу команды.