Сертификация Yandex Cloud: за что её ценят специалисты и бизнес

Программа сертификации Yandex Cloud — это линейка экзаменов для специалистов, работающих с облачными технологиями. Она включает на текущий момент пять испытаний:
- Engineer Associate: для DevOps‑инженеров, разработчиков, системных администраторов и дата‑инженеров, работающих с сервисами Yandex Cloud.
- Security Specialist: для пользователей нашей платформы, которые обеспечивают информационную безопасность и защиту облачных систем.
- DataLens Analyst: для специалистов по BI и аналитиков данных, которые активно используют наш сервис в повседневной работе.
- Администратор YDB: для тех, кто отвечает за развёртывание, настройку и эксплуатацию баз данных YDB — СУБД Яндекса.
- Разработчик YDB: для IT‑специалистов, разрабатывающих прикладное программное обеспечение, в котором используется YDB.
Экзамены построены по международным стандартам тестирования, проходят с прокторингом и проверяют не только теорию, но и практический опыт.
Сертификация подходит тем, кто хочет подтвердить свои компетенции, строит карьеру в сфере облачных технологий или развивает экспертизу команды.