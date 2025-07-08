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Сертификация Yandex Cloud: за что её ценят специалисты и бизнес

Провели исследование, чтобы разобраться, какую реальную пользу приносит сертификация: от валидации знаний до карьерного роста и конкурентных преимуществ.

8 июля 2025 г.
10 минут чтения

В условиях дефицита IT‑кадров и быстрого обновления технологий сертификация становится важным инструментом — не формальностью, а точкой роста. Весной 2025 года наша команда изучила, почему специалисты и руководители выбирают сертификацию Yandex Cloud и как она действует на практике: влияет на работу, меняет процессы в командах и помогает бизнесу.

Программа сертификации Yandex Cloud — это линейка экзаменов для специалистов, работающих с облачными технологиями. Она включает на текущий момент пять испытаний:

  1. Engineer Associate: для DevOps‑инженеров, разработчиков, системных администраторов и дата‑инженеров, работающих с сервисами Yandex Cloud.
  2. Security Specialist: для пользователей нашей платформы, которые обеспечивают информационную безопасность и защиту облачных систем.
  3. DataLens Analyst: для специалистов по BI и аналитиков данных, которые активно используют наш сервис в повседневной работе.
  4. Администратор YDB: для тех, кто отвечает за развёртывание, настройку и эксплуатацию баз данных YDB — СУБД Яндекса.
  5. Разработчик YDB: для IT‑специалистов, разрабатывающих прикладное программное обеспечение, в котором используется YDB.

Экзамены построены по международным стандартам тестирования, проходят с прокторингом и проверяют не только теорию, но и практический опыт.

Сертификация подходит тем, кто хочет подтвердить свои компетенции, строит карьеру в сфере облачных технологий или развивает экспертизу команды.

Результаты исследования показали, что сертификация помогает не только подтвердить знания, но и структурировать опыт, повысить уверенность, расширить зону ответственности и усилить позиции на рынке труда.

74% специалистов отмечают, что экзамен способствует росту уверенности в своих профессиональных качествах, а 70% руководителей считают наличие сертификата преимуществом при найме. В некоторых компаниях пройденная сертификация становится понятным и объективным способом оценки и может влиять на карьерный трек.

Исследование Yandex Cloud: за что специалисты и компании ценят сертификацию

Опросили сертифицированных специалистов и их руководителей, чтобы понять, как экзамены влияют на карьеру, уверенность в профессиональных качествах, внутренние процессы и оценку компетенций.

Читать исследование
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Команда Yandex Cloud
Сертификация Yandex Cloud: за что её ценят специалисты и бизнес
8 июля 2025 г.
10 минут чтения
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