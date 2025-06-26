Администратор YDB (СУБД Яндекса)
Администратор YDB (СУБД Яндекса)
Экзамен, который проверяет знания по работе с YDB и навыки ее администрирования.
45 000 тенге
Стоимость прохождения экзамена
Продвинутый
Для специалистов с опытом работы от года
65 вопросов
В формате онлайн‑тестирования
90 минут
На прохождение экзамена
Что проверяется на экзамене
- Архитектура YDB
- Развёртывание кластера с помощью Ansible
- Диагностика и мониторинг кластера
- Эксплуатация и резервное копирование
- Информационная безопасность и аудит
Задания разработаны ведущими
специалистами индустрии
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