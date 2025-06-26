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Администратор YDB (СУБД Яндекса)

Экзамен, который проверяет знания по работе с YDB и навыки ее администрирования.

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45 000 тенге

Стоимость прохождения экзамена

Продвинутый

Для специалистов с опытом работы от года

65 вопросов

В формате онлайн‑тестирования

90 минут

На прохождение экзамена

Что проверяется на экзамене

  • Архитектура YDB
  • Развёртывание кластера с помощью Ansible
  • Диагностика и мониторинг кластера
  • Эксплуатация и резервное копирование
  • Информационная безопасность и аудит
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Задания разработаны ведущими
специалистами индустрии

Этапы подготовки к экзамену

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Как проходит экзамен

Экзамен записывается на камеру, а специальные алгоритмы фиксируют возможные нарушения. Это помогает убедиться, что экзамен сдан честно.

Ознакомьтесь с правилами экзамена и требованиями к оборудованию.

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