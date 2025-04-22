Балансировщики нагрузки в облаке: повышение доступности и отказоустойчивости

Балансировщики нагрузки в облаке распределяют поступающие запросы по пулу ресурсов.

Крупные приложения ежеминутно принимают миллионы запросов от пользователей, которые ожидают мгновенной реакции системы в любое время суток. Инфраструктура должна справляться с резкими скачками нагрузки и быстро адаптироваться к изменениям.

В статье расскажем, как балансировщики нагрузки в облаке выполняют роль «диспетчера трафика». Объясним их принцип работы, алгоритмы распределения запросов и методы проверки состояния узлов.

Что такое балансировщик нагрузки в облаке

Балансировщик нагрузки в облаке — это управляемый сервис или программа, которая автоматически распределяет входящий трафик между облачными ресурсами — например, виртуальными машинами, контейнерами или группами виртуальных машин с автоматическим масштабированием.

Балансировщик выступает как умный диспетчер для облачных приложений. Он принимает запросы клиентов и направляет их только к доступным и работоспособным ресурсам. Это оптимизирует использование инфраструктуры и помогает приложениям работать стабильнее.