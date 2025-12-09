Связаться с намиПодключиться

Сервис для помощи планирования уборки мусора на побережьях

Разработан Yandex Cloud вместе с учёными из Дальневосточного федерального университета и студентами ШАДа. С помощью сервиса можно определить объём, массу и виды мусора на побережьях.

Подробнее о проекте

Как сервис помогает службам экологического контроля и волонтёрам

Эффективное планирование работы волонтёров и техники

Чтобы сократить расходы, заранее определяя, сколько людей и единиц техники потребуется для уборки.

Анализ накопления мусора

Это упростит разработку планов по очистке побережий и подготовку к уборке в отдалённых районах.

Экономия времени учёных

Раньше они обрабатывали данные вручную. Теперь классификацией мусора займётся нейросеть, позволяя им сосредоточиться на исследованиях.

Как работает сервис

Сотрудник заповедника квадрокоптером снимает побережье и загружает снимки в сервис.

Нейросеть анализирует снимки побережья, сделанные квадрокоптером, находит загрязняющие объекты.

Делит их по шести основным типам мусора: рыболовные сети, железо, резина, крупный пластик, бетон и древесина.

Отмечает на карте места скопления этих объектов, анализирует их состав и предположительный вес.

Посмотрите видеоинструкцию

В коротком видео рассказываем, как воспользоваться сервисом.



Команда проекта

Евгений Хохлунов,

руководитель проектов по направлению «Экология» в Yandex Cloud

«Природа вокруг нас умеет регулировать себя сама, но при этом она такая хрупкая и хранит множество тайн и открытий! Приходите к нам исследовать их вместе — быстрее, эффективнее, на совершенно новом технологическом уровне. Если вы хотите использовать наше решение или поделиться своими идеями, заполняйте заявку».

Обсудить проект

