Сервис для помощи планирования уборки мусора на побережьях
Сервис для помощи планирования уборки мусора на побережьях
Разработан Yandex Cloud вместе с учёными из Дальневосточного федерального университета и студентами ШАДа. С помощью сервиса можно определить объём, массу и виды мусора на побережьях.
Как сервис помогает службам экологического контроля и волонтёрам
Как работает сервис
Сотрудник заповедника квадрокоптером снимает побережье и загружает снимки в сервис.
Нейросеть анализирует снимки побережья, сделанные квадрокоптером, находит загрязняющие объекты.
Делит их по шести основным типам мусора: рыболовные сети, железо, резина, крупный пластик, бетон и древесина.
Отмечает на карте места скопления этих объектов, анализирует их состав и предположительный вес.
Посмотрите видеоинструкцию
В коротком видео рассказываем, как воспользоваться сервисом.
Евгений Хохлунов,
руководитель проектов по направлению «Экология» в Yandex Cloud
«Природа вокруг нас умеет регулировать себя сама, но при этом она такая хрупкая и хранит множество тайн и открытий! Приходите к нам исследовать их вместе — быстрее, эффективнее, на совершенно новом технологическом уровне. Если вы хотите использовать наше решение или поделиться своими идеями, заполняйте заявку».