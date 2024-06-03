Бизнес-аналитика в облаке — от сбора и хранения до анализа и визуализации данных
В Yandex Cloud есть необходимые инструменты для построения аналитических сценариев. Пройдёмся по этапам и рассмотрим, как их использовать.
Бизнес-аналитика в компании состоит из трёх этапов работы с данными:
Первый этап: сбор и подготовка данных
Любая аналитика начинается со сбора и подготовки данных. С помощью сервисов платформы данных вы можете собрать данные из источников, обработать их и загрузить в хранилище.
Yandex Data Transfer
Сервис для выгрузки и миграции данных. С его помощью вы можете регулярно поставлять данные в аналитическое хранилище, чтобы организовать единую среду для аналитиков.
Managed Service for Apache Kafka®
Распределённый брокер сообщений с возможностью горизонтального масштабирования для передачи данных между приложениями и их компонентами.
Managed Service for Apache Airflow™
Сервис для создания, мониторинга и оркестрации пайплайнов загрузки и обработки данных.
Второй этап: хранение данных
В Yandex Cloud есть разные СУБД для хранения и обработки данных, в том числе специализированные для аналитических витрин. С ними вы можете построить полноценное корпоративное хранилище данных в облаке.
Managed PostgreSQL
Популярная объектно-реляционная СУБД для бэкенда и анализа данных. Это универсальное хранилище данных для любых задач.
Managed ClickHouse
Колоночная СУБД для быстрой обработки и хранения данных. Используйте её для аналитики больших потоков входящих данных и построения аналитических витрин.
Managed Greenplum®
Популярная массивно-параллельная СУБД для аналитики больших объёмов данных. Многие компании выбирают Greenplum в качестве ядра корпоративного хранилища данных.
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Третий этап: визуализация данных
Третий этап: визуализация данных
Когда собраны данные и настроены аналитические витрины — всё готово для создания дашборда. Для этого в Yandex Cloud есть сервис визуализации и анализа данных Yandex DataLens. Это универсальный облачный BI-инструмент, с ним можно подключаться к различным источникам, описывать модель данных, создавать графики и дашборды и делиться ими. Нет ограничений на количество пользователей и объём данных. DataLens интегрирован с компонентами платформы данных, в том числе с Managed ClickHouse, Managed PostgreSQL и Yandex Query.
Демодашборд
Демодашборд
Большой демодашборд с функциональными примерами и лучшими практиками использования Yandex DataLens. Посмотрите прямо сейчас.
Вебинары
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