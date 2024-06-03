Когда собраны данные и настроены аналитические витрины — всё готово для создания дашборда. Для этого в Yandex Cloud есть сервис визуализации и анализа данных Yandex DataLens. Это универсальный облачный BI-инструмент, с ним можно подключаться к различным источникам, описывать модель данных, создавать графики и дашборды и делиться ими. Нет ограничений на количество пользователей и объём данных. DataLens интегрирован с компонентами платформы данных, в том числе с Managed ClickHouse, Managed PostgreSQL и Yandex Query.