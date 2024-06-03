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Бизнес-аналитика в облаке — от сбора и хранения до анализа и визуализации данных

В Yandex Cloud есть необходимые инструменты для построения аналитических сценариев. Пройдёмся по этапам и рассмотрим, как их использовать.

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Бизнес-аналитика в компании состоит из трёх этапов работы с данными:

Сбор и подготовка данных

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Хранение данных

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Визуализация

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Первый этап: сбор и подготовка данных

Любая аналитика начинается со сбора и подготовки данных. С помощью сервисов платформы данных вы можете собрать данные из источников, обработать их и загрузить в хранилище.

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Yandex Data Transfer

Сервис для выгрузки и миграции данных. С его помощью вы можете регулярно поставлять данные в аналитическое хранилище, чтобы организовать единую среду для аналитиков.

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Managed Service for Apache Kafka®

Распределённый брокер сообщений с возможностью горизонтального масштабирования для передачи данных между приложениями и их компонентами.

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Managed Service for Apache Airflow

Сервис для создания, мониторинга и оркестрации пайплайнов загрузки и обработки данных.

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Второй этап: хранение данных

В Yandex Cloud есть разные СУБД для хранения и обработки данных, в том числе специализированные для аналитических витрин. С ними вы можете построить полноценное корпоративное хранилище данных в облаке.

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Managed PostgreSQL

Популярная объектно-реляционная СУБД для бэкенда и анализа данных. Это универсальное хранилище данных для любых задач.

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Managed ClickHouse

Колоночная СУБД для быстрой обработки и хранения данных. Используйте её для аналитики больших потоков входящих данных и построения аналитических витрин.

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Managed Greenplum®

Популярная массивно-параллельная СУБД для аналитики больших объёмов данных. Многие компании выбирают Greenplum в качестве ядра корпоративного хранилища данных.

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Третий этап: визуализация данных

Когда собраны данные и настроены аналитические витрины — всё готово для создания дашборда. Для этого в Yandex Cloud есть сервис визуализации и анализа данных Yandex DataLens. Это универсальный облачный BI-инструмент, с ним можно подключаться к различным источникам, описывать модель данных, создавать графики и дашборды и делиться ими. Нет ограничений на количество пользователей и объём данных. DataLens интегрирован с компонентами платформы данных, в том числе с Managed ClickHouse, Managed PostgreSQL и Yandex Query.

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Демодашборд

Большой демодашборд с функциональными примерами и лучшими практиками использования Yandex DataLens. Посмотрите прямо сейчас.

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Вебинары

Посмотрите вебинары, где мы на примерах показываем, как решить задачи сбора, хранения, обработки и анализа данных.

Как и для чего решать задачи сбора, репликации и интеграции данных

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Как перенести, хранить и обрабатывать данные

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Обработка данных на Apache Airflow в Yandex Cloud

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Статьи

Мы собрали всю необходимую информацию для быстрого старта и создания системы бизнес-аналитики в облаке. Поделитесь ссылками с вашими аналитиками и дата-инженерами!

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