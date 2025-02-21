YDB (СУБД Яндекса) для задач интеграции данных и бизнес-аналитики

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Продолжаем серию вебинаров про аналитические возможности YDB. 13 марта в 12:00 (мск) детально рассмотрим инструментарий для бизнес-аналитики и интеграции данных:

федеративные запросы в СУБД и S3-совместимые хранилища данных;

ETL и ELT-интеграции с Apache NiFi и Apache Airflow;

обработка данных с помощью Apache Spark;

анализ данных в Jupyter;

инструменты визуализации: Grafana, DataLens, Apache Superset.

Вебинар будет полезен бизнес-аналитикам, архитекторам данных и специалистам, работающим с хранилищами данных. Присоединяйтесь, чтобы узнать, как максимально эффективно использовать возможности YDB в вашей работе.

Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.