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YDB (СУБД Яндекса) для задач интеграции данных и бизнес-аналитики

13 марта 2025 г. в 12:00Online
  • YDB on-premise

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О мероприятии

Внимание

Трансляцию можно посмотреть и на Youtube. Смотреть трансляцию.

Продолжаем серию вебинаров про аналитические возможности YDB. 13 марта в 12:00 (мск) детально рассмотрим инструментарий для бизнес-аналитики и интеграции данных:

  • федеративные запросы в СУБД и S3-совместимые хранилища данных;

  • ETL и ELT-интеграции с Apache NiFi и Apache Airflow;

  • обработка данных с помощью Apache Spark;

  • анализ данных в Jupyter;

  • инструменты визуализации: Grafana, DataLens, Apache Superset.

Вебинар будет полезен бизнес-аналитикам, архитекторам данных и специалистам, работающим с хранилищами данных. Присоединяйтесь, чтобы узнать, как максимально эффективно использовать возможности YDB в вашей работе.

Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.

Докладчики

Алексей Дмитриев
Алексей Дмитриев
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Олег Овчарук
Олег Овчарук
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Олег Доронин
Олег Доронин
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Александр Горшенин
Александр Горшенин
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