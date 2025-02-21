YDB (СУБД Яндекса) для задач интеграции данных и бизнес-аналитики

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О мероприятии
Внимание
Трансляцию можно посмотреть и на Youtube. Смотреть трансляцию.
Продолжаем серию вебинаров про аналитические возможности YDB. 13 марта в 12:00 (мск) детально рассмотрим инструментарий для бизнес-аналитики и интеграции данных:
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федеративные запросы в СУБД и S3-совместимые хранилища данных;
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ETL и ELT-интеграции с Apache NiFi и Apache Airflow;
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обработка данных с помощью Apache Spark;
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анализ данных в Jupyter;
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инструменты визуализации: Grafana, DataLens, Apache Superset.
Вебинар будет полезен бизнес-аналитикам, архитекторам данных и специалистам, работающим с хранилищами данных. Присоединяйтесь, чтобы узнать, как максимально эффективно использовать возможности YDB в вашей работе.
Мероприятие бесплатное, для участия нужно зарегистрироваться.
Докладчики
Алексей Дмитриев
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Олег Овчарук
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Олег Доронин
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Александр Горшенин
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