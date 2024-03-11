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Yandex Compute Cloud

Получить информацию о публичном образе

Статья создана
Обновлена 3 июня 2024 г.

Вы можете получить идентификатор или другую информацию о публичном образе.

Получить идентификатор публичного образа

  1. В консоли управления перейдите в каталог, в котором хотите создать виртуальную машину.
  2. Выберите сервис Compute Cloud.
  3. Справа сверху нажмите кнопку Создать ресурс.
  4. В открывшемся списке выберите Виртуальная машина.
  5. В блоке Выбор образа/загрузочного диска нажмите рядом с нужным публичным образом.
  6. В блоке Идентификаторы продукта отобразится image_id — идентификатор публичного образа.

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра --folder-name или --folder-id.

  1. Посмотрите описание команды CLI для получения информации о публичном образе диска:

    yc compute image get --help

  2. Получите идентификатор публичного образа, указав название семейства операционных систем:

    yc compute image get-latest-from-family <имя_семейства> --folder-id standard-images

    Чтобы узнать название семейства образа, получите список образов в каталоге.

    Результат:

    id: fd85u0rct32prepgjlv0
folder_id: standard-images
created_at: "2024-03-11T10:57:40Z"
name: ubuntu-22-04-lts-v20240311
description: ubuntu 22.04 lts
family: ubuntu-2204-lts
storage_size: "7633633280"
min_disk_size: "8589934592"
product_ids:
  - f2ef01lju2nsansfdahf
status: READY
os:
  type: LINUX
pooled: true

    Идентификатор публичного образа отобразится в строке id.

Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ей с помощью файлов конфигураций. В файлах конфигураций хранится описание инфраструктуры на языке HCL (HashiCorp Configuration Language). Terraform и его провайдеры распространяются под лицензией Business Source License.

Подробную информацию о ресурсах провайдера смотрите в документации на сайте Terraform или в зеркале.

При изменении файлов конфигураций Terraform автоматически определяет, какая часть вашей конфигурации уже развернута, что следует добавить или удалить.

Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.

Чтобы получить идентификатор публичного образа с помощью Terraform:

  1. Добавьте в конфигурационный файл Terraform блоки data и output:

    data "yandex_compute_image" "ubuntu_image" {
  family = "<имя_семейства>"
}

output "ubuntu_id" {
  value = data.yandex_compute_image.my_image.image_id
}

    Где:

    • data "yandex_compute_image" — описание публичного образа в качестве источника данных:
      • family — название семейства операционных систем публичного образа. Чтобы узнать название семейства образа, получите список образов в каталоге.
    • output "image" — выходная переменная, которая содержит идентификатор публичного образа:
      • value — возвращаемое значение.

    Более подробно о параметрах источника данных yandex_compute_image см. в документации провайдера.

  2. Создайте ресурсы:

    1. В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.

    2. Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:

      terraform validate

      Если конфигурация является корректной, появится сообщение:

      Success! The configuration is valid.

    3. Выполните команду:

      terraform plan

      В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.

    4. Примените изменения конфигурации:

      terraform apply

    5. Подтвердите изменения: введите в терминале слово yes и нажмите Enter.

    Terraform создаст все требуемые ресурсы и отобразит значения выходных переменных в терминале. Чтобы проверить результат, выполните команду:

    terraform output

    Результат:

    image = "fd85u0rct32prepgjlv0"

Чтобы получить идентификатор публичного образа диска, воспользуйтесь методом REST API get для ресурса Image, или вызовом gRPC API ImageService/Get.

Получить информацию о публичном образе

  1. В консоли управления перейдите в каталог, в котором хотите создать виртуальную машину.
  2. Выберите сервис Compute Cloud.
  3. Справа сверху нажмите кнопку Создать ресурс.
  4. В открывшемся списке выберите Виртуальная машина.
  5. В блоке Выбор образа/загрузочного диска нажмите рядом с нужным публичным образом.
  6. В открывшемся окне отобразится информация о публичном образе.
  7. Если необходимо увидеть все доступные публичные образы, перейдите на вкладку Marketplace и нажмите Показать все продукты Marketplace.

Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.

По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра --folder-name или --folder-id.

  1. Посмотрите описание команды CLI для получения информации о публичном образе:

    yc compute image get --help

  2. Получите информацию о публичном образе, указав его идентификатор:

    yc compute image get <идентификатор_образа>

    Чтобы узнать идентификатор образа, получите список образов в каталоге.

    Результат:

    id: fd89ls0nj4oqmlhhi568
folder_id: standard-images
created_at: "2024-04-29T10:58:27Z"
name: ubuntu-2204-lts-oslogin-v20240429
description: Ubuntu 22.04 OsLogin
family: ubuntu-2204-lts-oslogin
storage_size: "7511998464"
min_disk_size: "10737418240"
product_ids:
  - f2e48vn7nr04r2bpg4eg
status: READY
os:
  type: LINUX
pooled: true

Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ей с помощью файлов конфигураций. В файлах конфигураций хранится описание инфраструктуры на языке HCL (HashiCorp Configuration Language). Terraform и его провайдеры распространяются под лицензией Business Source License.

Подробную информацию о ресурсах провайдера смотрите в документации на сайте Terraform или в зеркале.

При изменении файлов конфигураций Terraform автоматически определяет, какая часть вашей конфигурации уже развернута, что следует добавить или удалить.

Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.

Чтобы получить информацию об публичном образе с помощью Terraform:

  1. Добавьте в конфигурационный файл Terraform блоки data и output:

    data "yandex_compute_image" "my_image" {
  image_id = "<идентификатор_образа>"
}
output "image" {
  value = data.yandex_compute_image.my_image.family
}

    Где:

    • data "yandex_compute_image" — описание публичного образа в качестве источника данных:
      • image_id — идентификатор публичного образа. Чтобы узнать идентификатор образа, получите список образов в каталоге.
    • output "image" — выходная переменная, которая содержит информацию о семействе операционных систем:
      • value — возвращаемое значение.

    Вместо family вы можете выбрать любой другой параметр для получения информации. Более подробно о параметрах источника данных yandex_compute_image см. в документации провайдера.

  2. Создайте ресурсы:

    1. В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.

    2. Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:

      terraform validate

      Если конфигурация является корректной, появится сообщение:

      Success! The configuration is valid.

    3. Выполните команду:

      terraform plan

      В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.

    4. Примените изменения конфигурации:

      terraform apply

    5. Подтвердите изменения: введите в терминале слово yes и нажмите Enter.

    Terraform создаст все требуемые ресурсы и отобразит значения выходных переменных в терминале. Чтобы проверить результат, выполните команду:

    terraform output

    Результат:

    image = "ubuntu-2204-lts"

Чтобы получить подробную информацию об публичном образе диска, воспользуйтесь методом REST API get для ресурса Image, или вызовом gRPC API ImageService/Get.

Посмотреть информацию обо всех доступных публичных образах также можно в Cloud Marketplace.

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