Получить информацию о публичном образе
Вы можете получить идентификатор или другую информацию о публичном образе.
Получить идентификатор публичного образа
- В консоли управления перейдите в каталог, в котором хотите создать виртуальную машину.
- Выберите сервис Compute Cloud.
- Справа сверху нажмите кнопку Создать ресурс.
- В открывшемся списке выберите Виртуальная машина.
- В блоке Выбор образа/загрузочного диска нажмите рядом с нужным публичным образом.
- В блоке Идентификаторы продукта отобразится image_id — идентификатор публичного образа.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра
--folder-name или
--folder-id.
-
Посмотрите описание команды CLI для получения информации о публичном образе диска:
yc compute image get --help
-
Получите идентификатор публичного образа, указав название семейства операционных систем:
yc compute image get-latest-from-family <имя_семейства> --folder-id standard-images
Чтобы узнать название семейства образа, получите список образов в каталоге.
Результат:
id: fd85u0rct32prepgjlv0 folder_id: standard-images created_at: "2024-03-11T10:57:40Z" name: ubuntu-22-04-lts-v20240311 description: ubuntu 22.04 lts family: ubuntu-2204-lts storage_size: "7633633280" min_disk_size: "8589934592" product_ids: - f2ef01lju2nsansfdahf status: READY os: type: LINUX pooled: true
Идентификатор публичного образа отобразится в строке
id.
Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ей с помощью файлов конфигураций. В файлах конфигураций хранится описание инфраструктуры на языке HCL (HashiCorp Configuration Language). Terraform и его провайдеры распространяются под лицензией Business Source License.
Подробную информацию о ресурсах провайдера смотрите в документации на сайте Terraform или в зеркале.
При изменении файлов конфигураций Terraform автоматически определяет, какая часть вашей конфигурации уже развернута, что следует добавить или удалить.
Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.
Чтобы получить идентификатор публичного образа с помощью Terraform:
-
Добавьте в конфигурационный файл Terraform блоки
dataи
output:
data "yandex_compute_image" "ubuntu_image" { family = "<имя_семейства>" } output "ubuntu_id" { value = data.yandex_compute_image.my_image.image_id }
Где:
data "yandex_compute_image"— описание публичного образа в качестве источника данных:
output "image"— выходная переменная, которая содержит идентификатор публичного образа:
value— возвращаемое значение.
-
Более подробно о параметрах источника данных
yandex_compute_imageсм. в документации провайдера.
-
-
Создайте ресурсы:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
Terraform создаст все требуемые ресурсы и отобразит значения выходных переменных в терминале. Чтобы проверить результат, выполните команду:
terraform output
Результат:
image = "fd85u0rct32prepgjlv0"
-
Чтобы получить идентификатор публичного образа диска, воспользуйтесь методом REST API get для ресурса Image, или вызовом gRPC API ImageService/Get.
Получить информацию о публичном образе
- В консоли управления перейдите в каталог, в котором хотите создать виртуальную машину.
- Выберите сервис Compute Cloud.
- Справа сверху нажмите кнопку Создать ресурс.
- В открывшемся списке выберите Виртуальная машина.
- В блоке Выбор образа/загрузочного диска нажмите рядом с нужным публичным образом.
- В открывшемся окне отобразится информация о публичном образе.
- Если необходимо увидеть все доступные публичные образы, перейдите на вкладку Marketplace и нажмите Показать все продукты Marketplace.
Если у вас еще нет интерфейса командной строки Yandex Cloud, установите и инициализируйте его.
По умолчанию используется каталог, указанный в профиле CLI. Вы можете указать другой каталог с помощью параметра
--folder-name или
--folder-id.
-
Посмотрите описание команды CLI для получения информации о публичном образе:
yc compute image get --help
-
Получите информацию о публичном образе, указав его идентификатор:
yc compute image get <идентификатор_образа>
Чтобы узнать идентификатор образа, получите список образов в каталоге.
Результат:
id: fd89ls0nj4oqmlhhi568 folder_id: standard-images created_at: "2024-04-29T10:58:27Z" name: ubuntu-2204-lts-oslogin-v20240429 description: Ubuntu 22.04 OsLogin family: ubuntu-2204-lts-oslogin storage_size: "7511998464" min_disk_size: "10737418240" product_ids: - f2e48vn7nr04r2bpg4eg status: READY os: type: LINUX pooled: true
Terraform позволяет быстро создать облачную инфраструктуру в Yandex Cloud и управлять ей с помощью файлов конфигураций. В файлах конфигураций хранится описание инфраструктуры на языке HCL (HashiCorp Configuration Language). Terraform и его провайдеры распространяются под лицензией Business Source License.
Подробную информацию о ресурсах провайдера смотрите в документации на сайте Terraform или в зеркале.
При изменении файлов конфигураций Terraform автоматически определяет, какая часть вашей конфигурации уже развернута, что следует добавить или удалить.
Если у вас еще нет Terraform, установите его и настройте провайдер Yandex Cloud.
Чтобы получить информацию об публичном образе с помощью Terraform:
-
Добавьте в конфигурационный файл Terraform блоки
dataи
output:
data "yandex_compute_image" "my_image" { image_id = "<идентификатор_образа>" } output "image" { value = data.yandex_compute_image.my_image.family }
Где:
data "yandex_compute_image"— описание публичного образа в качестве источника данных:
image_id— идентификатор публичного образа. Чтобы узнать идентификатор образа, получите список образов в каталоге.
-
output "image"— выходная переменная, которая содержит информацию о семействе операционных систем:
value— возвращаемое значение.
-
Вместо
familyвы можете выбрать любой другой параметр для получения информации. Более подробно о параметрах источника данных
yandex_compute_imageсм. в документации провайдера.
-
-
Создайте ресурсы:
-
В терминале перейдите в папку, где вы отредактировали конфигурационный файл.
-
Проверьте корректность конфигурационного файла с помощью команды:
terraform validate
Если конфигурация является корректной, появится сообщение:
Success! The configuration is valid.
-
Выполните команду:
terraform plan
В терминале будет выведен список ресурсов с параметрами. На этом этапе изменения не будут внесены. Если в конфигурации есть ошибки, Terraform на них укажет.
-
Примените изменения конфигурации:
terraform apply
-
Подтвердите изменения: введите в терминале слово
yesи нажмите Enter.
Terraform создаст все требуемые ресурсы и отобразит значения выходных переменных в терминале. Чтобы проверить результат, выполните команду:
terraform output
Результат:
image = "ubuntu-2204-lts"
-
Чтобы получить подробную информацию об публичном образе диска, воспользуйтесь методом REST API get для ресурса Image, или вызовом gRPC API ImageService/Get.
Посмотреть информацию обо всех доступных публичных образах также можно в Cloud Marketplace.