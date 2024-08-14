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Статья создана
Yandex Cloud
Обновлена 14 августа 2024 г.
Установка Ingress-контроллера NGINX с сертификатом из Certificate Manager
Организация виртуального хостинга
Хостинг статического сайта на фреймворке Gatsby в Yandex Object Storage
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