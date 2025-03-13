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Создание триггера для бюджетов, который вызывает функцию для остановки ВМ
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Статья создана
Yandex Cloud
Обновлена 13 марта 2025 г.
Создание триггера для бюджетов, который вызывает функцию Cloud Functions для остановки ВМ
Создание триггеров, которые вызывают функции Cloud Functions для остановки ВМ и отправки уведомлений в Telegram
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Создание триггера для бюджетов, который вызывает функцию для остановки ВМ