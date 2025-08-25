Async SDK
class yandex_cloud_ml_sdk.AsyncYCloudML
The main class that needs to be instantiated to work with SDK.
tools: AsyncTools
Domain for creating various tools for assistants and function calling
models: AsyncModels
Domain for working with models (inference and tuning)
files: AsyncFiles
Domain for working with files (a part of the Asssistants API)
threads: AsyncThreads
Domain for working with threads (a part of the Assistants API)
assistants: AsyncAssistants
Domain for working with assistants (a part of the Assistants API)
runs: AsyncRuns
Domain for working with assistants’ runs (a part of the Assistants API)
search_api: AsyncSearchAPIDomain
Domain for working with Search API
search_indexes: AsyncSearchIndexes
Domain for working with search indexes (a part of the Assistants API)
datasets: AsyncDatasets
Domain for working with datasets
tuning: AsyncTuning
Domain for working with tuning
batch: AsyncBatch
Domain for working with batch tasks
chat: AsyncChat
__init__(*, folder_id, endpoint=Undefined, auth=Undefined, retry_policy=Undefined, yc_profile=Undefined, service_map=Undefined, interceptors=Undefined, enable_server_data_logging=Undefined, verify=Undefined)
Construct a new asynchronous sdk instance.
Parameters
setup_default_logging(log_level='INFO', log_format='[%(levelname)1.1s %(asctime)s %(name)s:%(lineno)d] %(message)s', date_format='%Y-%m-%d %H:%M:%S')
Sets up the default logging configuration.
Read more about log_levels, log_format, and date_format in Python documentation (logging).
Parameters
Returns
The instance of the SDK with logging configured.
Return type
- Models domain
- Assistants domain
- AsyncAssistants
- AsyncAssistant
- AsyncAssistant.update()
- AsyncAssistant.delete()
- AsyncAssistant.list_versions()
- AsyncAssistant.run()
- AsyncAssistant.run_stream()
- AsyncAssistant.max_prompt_tokens
- AsyncAssistant.name
- AsyncAssistant.description
- AsyncAssistant.created_by
- AsyncAssistant.created_at
- AsyncAssistant.updated_by
- AsyncAssistant.updated_at
- AsyncAssistant.expires_at
- AsyncAssistant.labels
- AsyncAssistant.expiration_config
- AsyncAssistant.model
- AsyncAssistant.instruction
- AsyncAssistant.prompt_truncation_options
- AsyncAssistant.tools
- AsyncAssistant.response_format
- AsyncAssistant.id
- Tools domain
- Files domain
- AsyncFiles
- AsyncFile
- AsyncFile.get_url()
- AsyncFile.update()
- AsyncFile.delete()
- AsyncFile.download_as_bytes()
- AsyncFile.name
- AsyncFile.description
- AsyncFile.mime_type
- AsyncFile.created_by
- AsyncFile.created_at
- AsyncFile.updated_by
- AsyncFile.updated_at
- AsyncFile.expires_at
- AsyncFile.labels
- AsyncFile.expiration_config
- AsyncFile.id
- Threads domain
- AsyncThreads
- AsyncThread
- AsyncThread.update()
- AsyncThread.delete()
- AsyncThread.write()
- AsyncThread.read()
- AsyncThread.name
- AsyncThread.description
- AsyncThread.created_by
- AsyncThread.created_at
- AsyncThread.updated_by
- AsyncThread.updated_at
- AsyncThread.expires_at
- AsyncThread.labels
- AsyncThread.expiration_config
- AsyncThread.id
- Runs domain
- AsyncRuns
- AsyncRun
- AsyncRun.listen()
- AsyncRun.submit_tool_results()
- AsyncRun.cancel()
- AsyncRun.custom_max_prompt_tokens
- AsyncRun.get_result()
- AsyncRun.get_status()
- AsyncRun.wait()
- AsyncRun.id
- AsyncRun.assistant_id
- AsyncRun.thread_id
- AsyncRun.created_by
- AsyncRun.created_at
- AsyncRun.labels
- AsyncRun.custom_temperature
- AsyncRun.custom_max_tokens
- AsyncRun.custom_prompt_truncation_options
- AsyncRun.custom_response_format
- Search indexes domain
- AsyncSearchIndexes
- AsyncSearchIndex
- AsyncSearchIndex.update()
- AsyncSearchIndex.delete()
- AsyncSearchIndex.get_file()
- AsyncSearchIndex.list_files()
- AsyncSearchIndex.add_files_deferred()
- AsyncSearchIndex.folder_id
- AsyncSearchIndex.name
- AsyncSearchIndex.description
- AsyncSearchIndex.created_by
- AsyncSearchIndex.created_at
- AsyncSearchIndex.updated_by
- AsyncSearchIndex.updated_at
- AsyncSearchIndex.expires_at
- AsyncSearchIndex.labels
- AsyncSearchIndex.index_type
- AsyncSearchIndex.expiration_config
- AsyncSearchIndex.id
- Search API domain
- AsyncSearchAPIDomain
- AsyncGenerativeSearchFunction
- AsyncGenerativeSearch
- Datasets domain
- AsyncDatasets
- AsyncDatasets.get()
- AsyncDatasets.list()
- AsyncDatasets.list_upload_formats()
- AsyncDatasets.list_upload_schemas()
- AsyncDatasets.completions
- AsyncDatasets.draft_from_path()
- AsyncDatasets.text_classifiers_binary
- AsyncDatasets.text_classifiers_multiclass
- AsyncDatasets.text_classifiers_multilabel
- AsyncDatasets.text_embeddings_pair
- AsyncDatasets.text_embeddings_triplet
- AsyncDataset
- AsyncDataset.update()
- AsyncDataset.delete()
- AsyncDataset.list_upload_formats()
- AsyncDataset.download()
- AsyncDataset.read()
- AsyncDataset.folder_id
- AsyncDataset.name
- AsyncDataset.description
- AsyncDataset.metadata
- AsyncDataset.created_by
- AsyncDataset.created_at
- AsyncDataset.updated_at
- AsyncDataset.labels
- AsyncDataset.allow_data_logging
- AsyncDataset.status
- AsyncDataset.task_type
- AsyncDataset.rows
- AsyncDataset.size_bytes
- AsyncDataset.validation_errors
- AsyncDataset.id
- AsyncDatasetDraft
- AsyncDatasetDraft.upload_deferred()
- AsyncDatasetDraft.upload()
- AsyncDatasetDraft.allow_data_logging
- AsyncDatasetDraft.configure()
- AsyncDatasetDraft.description
- AsyncDatasetDraft.labels
- AsyncDatasetDraft.metadata
- AsyncDatasetDraft.name
- AsyncDatasetDraft.path
- AsyncDatasetDraft.task_type
- AsyncDatasetDraft.upload_format
- AsyncDatasetDraft.validate()
- AsyncDatasets
- Tuning domain
- Batch domain
- AsyncBatch
- AsyncBatchTaskOperation
- Chat domain