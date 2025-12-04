Создать агента с поиском по заранее созданным чанкам
При работе с Vector Store вы можете загружать в поисковый индекс не только целые файлы, но и предварительно подготовленные фрагменты информации в формате JSONL. Такой подход предоставляет вам полный контроль над структурой данных и позволяет повысить точность поиска и генеративных ответов, исключив возможные потери смысла при автоматической фрагментации документов.
Перед началом работы
Чтобы воспользоваться примером:
-
Создайте сервисный аккаунт и назначьте ему роли
ai.assistants.editorи
ai.languageModels.user.
-
Получите и сохраните API-ключ сервисного аккаунта с заданной областью действия
yc.ai.foundationModels.execute.
Примечание
Если вы используете ОС Windows, рекомендуем предварительно установить оболочку WSL и выполнять дальнейшие действия в этой оболочке.
-
Установите Python версии 3.10 или выше.
-
Установите библиотеку Python venv для создания изолированных виртуальных окружений в Python.
-
Создайте и войдите в новое виртуальное окружение Python:
python3 -m venv new-env source new-env/bin/activate
-
Установите библиотеку OpenAI для Python:
pip install openai
Разбейте информацию на фрагменты
Разбейте на подходящие фрагменты информацию, которую вы хотите загрузить в поисковый индекс. Получившиеся фрагменты сохраните в формате JSON Lines в виде пар
"body":"<содержимое_фрагмента>". Например:
{ "body": "Как восстановить пароль? Перейдите на страницу восстановления и введите email." }
{ "body": "Можно ли работать офлайн? Да, приложение поддерживает офлайн-режим." }
Сохраните получившиеся фрагменты текста в файл
chunks.jsonl
Загрузите файл в Vector Store
Прежде чем создавать поисковый индекс, загрузите в Vector Store полученный файл в формате JSON Lines:
-
Создайте файл
upload.pyи добавьте в него следующий код:
import pathlib import openai from openai import OpenAI YANDEX_API_KEY = "<API-ключ>" YANDEX_FOLDER_ID = "<идентификатор_каталога>" filename = "chunks.jsonl" # Локальный файл для индексации def local_path(path: str) -> pathlib.Path: return pathlib.Path(__file__).parent / path def main(): client = OpenAI( api_key=YANDEX_API_KEY, base_url="https://rest-assistant.api.cloud.yandex.net/v1", project=YANDEX_FOLDER_ID, ) print("Загружаем файл...") with open(local_path(filename), "rb") as file: f = client.files.create( file=(filename, file, "application/jsonlines"), purpose="assistants", expires_after=openai.types.file_create_params.ExpiresAfter( anchor="created_at", seconds=3600 ), extra_body={"format": "chunks"}, ) print(f"Файл {filename} загружен:", f.id) if __name__ == "__main__": main()
Где:
YANDEX_API_KEY— полученный перед началом работы API-ключ сервисного аккаунта.
YANDEX_FOLDER_ID— идентификатор каталога, в котором выполняются операции с Vector Store API.
-
-
Выполните созданный файл:
python3 upload.py
Результат:
Загружаем файл... Файл chunks.jsonl загружен: fvtnmsqdn2pq********
Сохраните полученный идентификатор загруженного файла — он понадобится при создании поискового индекса.
Создайте поисковый индекс Vector Store
Создайте поисковый индекс из загруженного на предыдущем шаге файла:
-
Создайте файл
index.pyи добавьте в него следующий код:
import time from openai import OpenAI YANDEX_API_KEY = "<API-ключ>" YANDEX_FOLDER_ID = "<идентификатор_каталога>" input_file_ids = ["<идентификатор_файла>"] def main(): client = OpenAI( api_key=YANDEX_API_KEY, base_url="https://rest-assistant.api.cloud.yandex.net/v1", project=YANDEX_FOLDER_ID, ) # Создаем поисковый индекс с несколькими файлами print("Создаем поисковый индекс...") vector_store = client.vector_stores.create( # Говорящее название индекса name="База знаний поддержки", # Ваши метки для файлов metadata={"key": "value"}, # Время жизни индекса # last_active_at - после последней активности expires_after={"anchor": "last_active_at", "days": 1}, # или created_at - после создания # expires_after={"anchor": "created_at", "days": 1}, file_ids=input_file_ids, # <- список файлов ) vector_store_id = vector_store.id print("Vector store создан:", vector_store_id) # Ждем готовности поискового индекса while True: vector_store = client.vector_stores.retrieve(vector_store_id) print("Статус vector store:", vector_store.status) if vector_store.status == "completed": break time.sleep(2) print("Vector store готов к работе.") if __name__ == "__main__": main()
Где
input_file_ids— список идентификаторов загруженных файлов-источников. В приведенном примере в массив добавляется полученный на предыдущем шаге идентификатор единственного файла-источника.
-
Выполните созданный файл:
python3 index.py
Результат:
Создаем поисковый индекс... Vector store создан: fvtol0geat8g******** Статус vector store: in_progress Статус vector store: in_progress Статус vector store: in_progress Статус vector store: in_progress Статус vector store: in_progress Статус vector store: completed Vector store готов к работе.
Сохраните полученный идентификатор созданного индекса — он понадобится при выполнении поискового запроса.
Создайте AI-агента с поиском по индексу
Чтобы AI-агент мог использовать созданный индекс, передайте идентификатор индекса в параметре
tools метода
client.responses.create():
-
Создайте файл
query.pyи добавьте в него следующий код:
import openai import json YANDEX_API_KEY = "<API-ключ>" YANDEX_FOLDER_ID = "<идентификатор_каталога>" VECTOR_STORE_ID = "<идентификатор_поискового_индекса>" QUERY_TEXT = "Как восстановить пароль?" YANDEX_CLOUD_MODEL = "yandexgpt" client = openai.OpenAI( api_key=YANDEX_API_KEY, base_url="https://rest-assistant.api.cloud.yandex.net/v1", project=YANDEX_FOLDER_ID, ) response = client.responses.create( model=f"gpt://{YANDEX_FOLDER_ID}/{YANDEX_CLOUD_MODEL}", instructions="Ты — умный ассистент. Если спрашивают о работе с приложением — ищи в подключенном индексе", tools=[{"type": "file_search", "vector_store_ids": [VECTOR_STORE_ID]}], input=QUERY_TEXT, ) # Ответ для пользователя print("Текст ответа:") print(response.output_text) print("\n" + "=" * 50 + "\n") # Полный ответ print("Полный ответ (JSON):") print(json.dumps(response.model_dump(), indent=2, ensure_ascii=False))
Где
VECTOR_STORE_ID— идентификатор поискового индекса Vector Store, полученный на предыдущем шаге.
-
Выполните созданный файл:
python3 query.py
Результат:
Пример короткого ответа
Текст ответа: Перейдите на страницу восстановления и введите email.
Пример полного ответа
Полный ответ (JSON): { "id": "d70f114f-77c3-427b-b3cd-b70c********", "created_at": 1764746460.0, "error": null, "incomplete_details": null, "instructions": "Ты — умный ассистент. Если спрашивают о работе с приложением — ищи в подключенном индексе", "metadata": null, "model": "gpt://b1gt6g8ht345********/yandexgpt", "object": "response", "output": [ { "id": "f170da63-5f61-4f9b-a4ba-49d4********", "queries": [ "Как восстановить пароль?" ], "status": "completed", "type": "file_search_call", "results": [ { "attributes": {}, "file_id": "fvtq3f79gjc7********", "filename": "chunks.jsonl", "score": 0.9034204, "text": "Как восстановить пароль? Перейдите на страницу восстановления и введите email.", "valid": true }, { "attributes": {}, "file_id": "fvtq3f79gjc7********", "filename": "chunks.jsonl", "score": 0.29538444, "text": "Можно ли работать офлайн? Да, приложение поддерживает офлайн-режим.", "valid": true } ], "valid": true }, { "id": "40d3b1e3-ffe6-4c8f-b332-ed71********", "content": [ { "annotations": [ { "file_id": "fvtq3f79gjc7********", "filename": "chunks.jsonl", "index": 0, "type": "file_citation", "valid": true }, { "file_id": "fvtq3f79gjc7********", "filename": "chunks.jsonl", "index": 0, "type": "file_citation", "valid": true } ], "text": "Перейдите на страницу восстановления и введите email.", "type": "output_text", "logprobs": null, "valid": true } ], "role": "assistant", "status": "completed", "type": "message", "valid": true } ], "parallel_tool_calls": true, "temperature": null, "tool_choice": "auto", "tools": [ { "type": "file_search", "vector_store_ids": [ "fvtneupef1s8********" ], "filters": null, "max_num_results": null, "ranking_options": null, "valid": true } ], "top_p": null, "background": false, "conversation": null, "max_output_tokens": null, "max_tool_calls": null, "previous_response_id": null, "prompt": null, "prompt_cache_key": null, "prompt_cache_retention": null, "reasoning": null, "safety_identifier": null, "service_tier": null, "status": "completed", "text": null, "top_logprobs": null, "truncation": null, "usage": { "input_tokens": 232, "input_tokens_details": { "cached_tokens": 0, "valid": true }, "output_tokens": 8, "output_tokens_details": { "reasoning_tokens": 0, "valid": true }, "total_tokens": 240, "valid": true }, "user": "", "valid": true }