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Monthly Cloud News 22: отмечаем 10 лет с Kubernetes®

Как развивался Кубер с 2014 года и какое будущее его ждёт — в новом эпизоде подкаста.

5 сентября 2024 г.
5 минут чтения

Новый выпуск целиком посвящён платформе Kubernetes: появлению, развитию и крупнейшим событиям в её истории. Первый коммит был сделан 6 июня 2014 года, и эта дата считается днём рождения платформы, который мы не могли не отметить.

За 10 лет платформа Kubernetes претерпела множество изменений, а в этом году пережила крупнейшую миграцию в истории, удалив около 1,5 млн строк кода. Об этапах развития Kubernetes и актуальных вопросах много говорили на Kuber Conf’24, и обсуждение самых интересных докладов тоже вошло в этот выпуск.

Developer Advocate Yandex Cloud и постоянный ведущий Monthly Cloud News Антон Черноусов обсудил с гостями подкаста тренды, связанные с Kubernetes, вопросы её безопасности и развития и не оставил без внимания исследование State of DevOps Russia 2024.

В этом эпизоде:

  • Новости Kubernetes

  • Обсуждение докладов Kuber Conf’24 с участниками конференции

  • Итоги, выводы и прогнозы State of DevOps Russia 2024

  • Специальные гости из MindBox, Hilbert Team и компании «Магнит»

  • Экспертные выводы и прогнозы

Гости выпуска

  • Павел Селиванов, архитектор, Yandex Cloud

  • Александр Титов, управляющий партнёр «Экспресс 42»

  • Дмитрий Баскаков, Product owner of Platform, MindBox

  • Алексей Цыкунов, технический директор, Hilbert Team

  • Владимир Дроздецкий, DevOps-тимлид, «Магнит»

Ссылки, упомянутые в выпуске

Смотреть и слушать выпуск Monthly Cloud News 22:

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Новости
Monthly Cloud News 22: отмечаем 10 лет с Kubernetes®
5 сентября 2024 г.
5 минут чтения
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