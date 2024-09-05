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Monthly Cloud News 22: отмечаем 10 лет с Kubernetes®
Как развивался Кубер с 2014 года и какое будущее его ждёт — в новом эпизоде подкаста.
Новый выпуск целиком посвящён платформе Kubernetes: появлению, развитию и крупнейшим событиям в её истории. Первый коммит был сделан 6 июня 2014 года, и эта дата считается днём рождения платформы, который мы не могли не отметить.
За 10 лет платформа Kubernetes претерпела множество изменений, а в этом году пережила крупнейшую миграцию в истории, удалив около 1,5 млн строк кода. Об этапах развития Kubernetes и актуальных вопросах много говорили на Kuber Conf’24, и обсуждение самых интересных докладов тоже вошло в этот выпуск.
Developer Advocate Yandex Cloud и постоянный ведущий Monthly Cloud News Антон Черноусов обсудил с гостями подкаста тренды, связанные с Kubernetes, вопросы её безопасности и развития и не оставил без внимания исследование State of DevOps Russia 2024.
В этом эпизоде:
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Новости Kubernetes
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Обсуждение докладов Kuber Conf’24 с участниками конференции
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Итоги, выводы и прогнозы State of DevOps Russia 2024
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Специальные гости из MindBox, Hilbert Team и компании «Магнит»
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Экспертные выводы и прогнозы
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Павел Селиванов, архитектор, Yandex Cloud
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Александр Титов, управляющий партнёр «Экспресс 42»
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Дмитрий Баскаков, Product owner of Platform, MindBox
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Алексей Цыкунов, технический директор, Hilbert Team
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Владимир Дроздецкий, DevOps-тимлид, «Магнит»
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Managing geographically distributed businesses: challenges and solutions
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Выступление Джона Оллспоу «10 Deploys Per Day Dev and Ops Cooperation at Flickr»
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