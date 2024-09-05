Monthly Cloud News 22: отмечаем 10 лет с Kubernetes®

Новый выпуск целиком посвящён платформе Kubernetes: появлению, развитию и крупнейшим событиям в её истории. Первый коммит был сделан 6 июня 2014 года, и эта дата считается днём рождения платформы, который мы не могли не отметить.

За 10 лет платформа Kubernetes претерпела множество изменений, а в этом году пережила крупнейшую миграцию в истории, удалив около 1,5 млн строк кода. Об этапах развития Kubernetes и актуальных вопросах много говорили на Kuber Conf’24, и обсуждение самых интересных докладов тоже вошло в этот выпуск.

Developer Advocate Yandex Cloud и постоянный ведущий Monthly Cloud News Антон Черноусов обсудил с гостями подкаста тренды, связанные с Kubernetes, вопросы её безопасности и развития и не оставил без внимания исследование State of DevOps Russia 2024.

В этом эпизоде:

Новости Kubernetes

Обсуждение докладов Kuber Conf’24 с участниками конференции

Итоги, выводы и прогнозы State of DevOps Russia 2024

Специальные гости из MindBox, Hilbert Team и компании «Магнит»

Экспертные выводы и прогнозы