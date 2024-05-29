Курсы подготовлены нашей командой ML-специалистов и архитекторов вместе с Дмитрием Сошниковым, доцентом МАИ / НИУ ВШЭ, техническим руководителем Лаборатории искусственного интеллекта НИУ ВШЭ, консультантом Yandex Cloud.
Бесплатные образовательные курсы по работе с нейросетями
Запустили курсы по технологиям машинного обучения на платформе Яндекс Практикум. Разработчики научатся применять ML-решения на практике, а руководители и менеджеры компаний узнают, как автоматизировать рутинные задачи и процессы с помощью нейросетей.
Подготовили бизнес-курс «ИИ для бизнеса» для CPO и продуктовых менеджеров компаний, заинтересованных в эффективном решении бизнес-задач с помощью ИИ-технологий. Из курса вы узнаете, как применять облачные ML-сервисы для решения бизнес-задач, таких как планирование закупок или повышение эффективности работы колл-центра.
Курс построен на реальных кейсах использования нейросетей. Вы узнаете, как банк сократил расходы на создание MLOps-платформы в 20 раз, используя облачные сервисы вместо собственной инфраструктуры.
Также рассмотрим пример крупного креативного агентства, которое с помощью решений Yandex Cloud разработало мобильное приложение с элементами дополненной реальности, значительно улучшив пользовательский опыт.
Курс доступен всем желающим и не требует специальных знаний или навыков.
Технический курс «ML-сервисы: ключевые решения» рассчитан на ML-разработчиков, дата-аналитиков и менеджеров проектов. Вы научитесь использовать сервисы машинного обучения для эффективного решения задач и оценивать результативность внедрения технологий. Узнаете, как работают нейросети в облаке и как применять сервисы Yandex Cloud в различных бизнес-сценариях. Кроме того, освоите дообучение YandexGPT под конкретные задачи и создание промтов.
«Мы видим сформированный запрос рынка на применимость ML-технологий в бизнесе. По оценкам исследования „Яков и Партнёры“, только 12% компаний понимают, в каких сценариях они будут использовать генеративные нейросети. Мы помогаем клиентам и партнёрам понять, как выбирать оптимальные сценарии применения нейросетей для достижения реального бизнес-эффекта. Это не только курсы, но и мероприятия, хакатоны, где участники могут решать реальные бизнес-кейсы с помощью ML-технологий».
А для специалистов по качеству обслуживания, аналитиков и руководителей колл-центров мы разработали курс «Основы работы с Yandex SpeechSense». Он посвящен работе с сервисом для глубокого анализа клиентских коммуникаций Yandex SpeechSense. Вы узнаете, как с помощью нейросетей автоматизировать проверку работы операторов и оценку качества звонков. Курс разработан совместно с экспертами Yandex Crowd, сервиса, в штате которого более 5 тысяч операторов.
Приглашаем ML-разработчиков, продакт-менеджеров, дата-сайентистов, бэкенд- и фронтенд-разработчиков на хакатон AI Product Hackathon, который стартует 31 мая. Участникам предстоит с помощью нейросетей разработать сервис для генерации фонового изображения товаров, создать чат-бот для поиска и перевода информации с восточных языков и многое другое.