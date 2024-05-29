Бесплатные образовательные курсы по работе с нейросетями

Подготовили бизнес-курс «ИИ для бизнеса» для CPO и продуктовых менеджеров компаний, заинтересованных в эффективном решении бизнес-задач с помощью ИИ-технологий. Из курса вы узнаете, как применять облачные ML-сервисы для решения бизнес-задач, таких как планирование закупок или повышение эффективности работы колл-центра.

Курс построен на реальных кейсах использования нейросетей. Вы узнаете, как банк сократил расходы на создание MLOps-платформы в 20 раз, используя облачные сервисы вместо собственной инфраструктуры.

Также рассмотрим пример крупного креативного агентства, которое с помощью решений Yandex Cloud разработало мобильное приложение с элементами дополненной реальности, значительно улучшив пользовательский опыт.

Курс доступен всем желающим и не требует специальных знаний или навыков.