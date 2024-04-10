Дата-центр расположен в Караганде, а наши офисы — в Астане и Алматы
Новый регион Yandex Cloud
Открываем доступ к нашим технологиям на территории Казахстана. Теперь пользователям в Казахстане, России и Центральной Азии доступен широкий портфель сервисов Yandex Cloud. С их помощью компании могут быстро и эффективно создавать новые цифровые продукты.
Мы разместили серверную инфраструктуру в дата-центре на территории Казахстана. Теперь компании из Казахстана, России и Центральной Азии могут использовать наши сервисы и технологии для разработки, тестирования и запуска цифровых продуктов.
Этот шаг является частью долгосрочной стратегии развития Yandex Cloud в Казахстане и Центральной Азии. В казахстанском офисе уже работает команда технических специалистов и экспертов, тарификация сервисов Yandex Cloud доступна в тенге. А сервис распознавания и синтеза речи Yandex SpeechKit работает на казахском и узбекском языках. С его помощью компании могут создавать голосовых помощников и роботов для кол-центров. Также для пользователей платформы в новом регионе доступны и другие сервисы и технологии: решения для хранения, обработки, анализа и визуализации данных, технологии искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML) и многие другие.
Теперь у нас два региона:
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ru-central1 (Российская Федерация): https://console.yandex.cloud
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kz1 (Республика Казахстан): https://kz.console.yandex.cloud
Обратите внимание, что у каждого региона свой вход в консоль. При этом вы можете использовать один Яндекс ID для работы во всех регионах. Если раньше из Казахстана вы пользовались сервисами и технологиями Yandex Cloud, размещёнными в России, и планируете использовать их дальше, то менять ничего не нужно. Все ваши доступы сохранятся.
Для наших пользователей в Казахстане доступны эти и другие возможности
Десятки казахстанских компаний крупного и среднего бизнеса, стартапы и организации государственного сектора уже используют Yandex Cloud для своих цифровых продуктов. Среди этих компаний: Kolesa Group, Technodom, Бухта, HR Messenger, TargetAI, 1Fit, Demetra, Rocket Firm и другие.
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«Последние несколько лет спрос на облачные технологии в Казахстане стремительно растёт. Мы в Yandex Cloud стремимся предоставить самые актуальные сервисы, которые дают новые возможности для роста и создания новых цифровых продуктов в стране. Запуск облачной платформы на базе локального дата-центра — ещё один шаг, чтобы быть ближе к нашим пользователям в Казахстане и Центральной Азии. Мы уверены, что создание технологического хаба Yandex Cloud в Казахстане позволит усилить инвестиции в IT-рынок страны и даст новые возможности для развития инноваций в Казахстане и в Центральной Азии в целом».
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Мы уделяем особое внимание развитию IT-рынка в Республике. В рамках программы грантов на облачные технологии Yandex Cloud Boost мы поддерживаем казахстанские IT-стартапы и сотрудничаем с акселераторами, бизнес-инкубаторами и технопарками. Стартапы могут использовать облачные ресурсы для построения своей инфраструктуры и создания сервисов, получать доступ к экспертизе и технологиям Yandex Cloud. Это позволяет новым IT-проектам легко разрабатывать свои продукты, быстро интегрировать технологии ИИ и запускать сервисы. 74 казахстанские компании получили гранты на облачную инфраструктуру более чем на 160 млн тенге за время существования программы Yandex Cloud Boost. Более трети из них воспользовались специальным предложением для резидентов Astana Hub от Yandex Cloud. Помимо Astana Hub, партнёрами в Казахстане также являются экосистема MOST Ventures, Terricon Valley из Караганды, TechnoWomen, а также стартап-инкубаторы университетов NURIS и КБТУ.
Для развития IT-рынка в Казахстане мы уже выделили гранты 74 компаниям на сумму свыше 160 миллионов тенге в рамках программы Yandex Cloud Boost
Кроме того, мы продолжаем инвестировать в развитие компетенций в области облачных технологий у студентов, разработчиков и технических специалистов в Казахстане. Уже 1,4 тысячи казахстанцев обучаются работе с облачными сервисами в рамках образовательных программ и курсов Yandex Cloud.