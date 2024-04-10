Новый регион Yandex Cloud

Мы уделяем особое внимание развитию IT-рынка в Республике. В рамках программы грантов на облачные технологии Yandex Cloud Boost мы поддерживаем казахстанские IT-стартапы и сотрудничаем с акселераторами, бизнес-инкубаторами и технопарками. Стартапы могут использовать облачные ресурсы для построения своей инфраструктуры и создания сервисов, получать доступ к экспертизе и технологиям Yandex Cloud. Это позволяет новым IT-проектам легко разрабатывать свои продукты, быстро интегрировать технологии ИИ и запускать сервисы. 74 казахстанские компании получили гранты на облачную инфраструктуру более чем на 160 млн тенге за время существования программы Yandex Cloud Boost. Более трети из них воспользовались специальным предложением для резидентов Astana Hub от Yandex Cloud. Помимо Astana Hub, партнёрами в Казахстане также являются экосистема MOST Ventures, Terricon Valley из Караганды, TechnoWomen, а также стартап-инкубаторы университетов NURIS и КБТУ.