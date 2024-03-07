Продуктовый дайджест Yandex Cloud (февраль)

Мы знаем, что бизнес-процессы у пользователей SpeechSense разные, и большинству необходима возможность настраивать и отлаживать теги самостоятельно.
Теперь, помимо системных тегов, которые отображаются в сервисе по умолчанию, есть возможность задавать собственные теги.
Такая возможность есть в рамках двух областей видимости:
Теги пространства или проекта можно редактировать на любом этапе жизненного цикла.
При настройке тегов можно:
-
выбрать набор поисковых строк («привет», «добрый день», «доброе утро»);
-
выбрать канал клиента/оператора или оба канала;
-
задать дистанцию между словами;
-
задать тип поиска: лемма*, полное совпадение.
* Лемма — начальная словарная форма слова. Позволяет искать совпадения по всем словоформам, независимо от падежа, рода, склонения, спряжения и т. д.
В SpeechSense также появился новый формат отчёта — «Отчёт динамики показателей».
Данный отчёт служит для отслеживания изменений важных бизнес-показателей во времени с разбивкой по операторам и подразделениям. Например, можно выявить, как изменилось количество предложений сопутствующих товаров в рамках сценария допродажи после проведения обучения, или количество повторных обращений (FCR — First Call Resolution). В отчёте доступен выбор периода и другие фильтры по диалогам.