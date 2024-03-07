Продуктовый дайджест Yandex Cloud (февраль)

Нейросеть YandexGPT 2 стала частью ИИ-сервиса Jay Copilot от Just AI. Jay Copilot — это платформа для удобного использования генеративного ИИ в работе и повседневных задачах. Модель YandexGPT 2 будет доступна как в режиме прямого доступа с возможностью тонкой настройки, так и в качестве базовой модели для готовых приложений.

С какими задачами YandexGPT 2 справляется особенно хорошо?

Кейсы, требующие актуальной информации, за счёт регулярного дообучения LLM

Генерация контента с учётом высоких требований к его этичности и чистоте от токсичных тем за счёт хорошего фильтра и фокуса на этом вопросе при обучении модели

Задачи, которые требуют дообучения модели на большом объёме собственных данных компании

У сервиса Jay Copilot также существует API, на базе которого можно реализовать сложные кейсы с интеграцией в сторонние системы и сервисы.

Также YandexGPT API теперь живёт в системе для интеллектуального анализа отзывов компании-партнёра Napoleon IT . Его задача — выявлять и группировать темы, о которых пользователи рассказывают в своих отзывах.