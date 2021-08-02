Окончание поддержки CentOS 8 в декабре 2021 года

Oracle Linux

Еще одна операционная система, совместимая с RHEL на уровне двоичного кода. Но, по сравнению с предыдущей ОС, Oracle Linux — проверенный и надёжный дистрибутив. Есть бесплатная и коммерческая версия: вторая отличается только наличием платной техподдержки.

Oracle Linux подходит для развёртывания production‑систем в облаке, предоставляет инструменты виртуализации, подходит для облачных вычислений и для построения кластерных баз данных.

Из минусов — бывают проблемы с пакетами, использующими сторонние модули ядра или модули ядра с закрытым исходным кодом.

Скрипт перехода на Oracle Linux 8 →

Ubuntu

Это самая радикальная замена CentOS Linux 8. Если у вас установлено прикладное и системное ПО, которое работает с пакетами и библиотеками CentOS, то быстро и просто перенести его в Ubuntu не получится, потребуется дополнительная настройка.

Ubuntu — популярный и стабильный Linux‑дистрибутив с открытым исходным кодом, за его развитие отвечает компания Canonical и сообщество разработчиков. Благодаря масштабируемости и совместимости с различным программным обеспечением, Ubuntu лежит в основе множества сервисов, включая Википедию и Uber.

Ubuntu в Yandex Cloud Marketplace →

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CentOS Stream

Если речь идёт о нуждах разработки, а не о продакшене, то официальная замена дистрибутива CentOS 8 вполне может подойти.

Напомним, что за CentOS Stream отвечает команда, разрабатывающая RHEL, а это значит, что новые версии ядра будут доступны быстрее. Но возможно появление багов, которые не успели выявить при тестировании. Поэтому мы не рекомендуем CentOS Stream как «боевую» систему.

Чтобы перейти на CentOS Stream самостоятельно, в терминале необходимо выполнить команды: