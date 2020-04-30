Связаться с намиПодключиться

Новое в документации за апрель

Дайджест последних изменений в документации.

30 апреля 2020 г.
15 минут чтения

Новые сервисы:

Yandex Certificate Manager

Certificate Manager — сервис для получения и обновления TLS-сертификатов от Let’s Encrypt®, а также для загрузки собственных сертификатов. Подробнее в документации.

Сервисы управляемых баз данных

Новое:

Сценарии использования

Новое:

Yandex Data Proc

Новое:

DataLens

Новое:

Улучшения:

Изменения в API:

/provider/v1/connection/{ИД соединения}/{имя таблицы}/ -> /provider/v1/connection/{ИД соединения}/table/{имя таблицы}/

IoT Core

Новое:

  • Добавлены сценарии использования IoT Core на разных языках программирования: C#, Java.
  • Поддержка Terraform для создания и удаления реестров и устройств.

Managed Service for Kubernetes®

Новое:

SpeechKit

Улучшения:

Object Storage

Новое:

author
Команда Yandex Cloud
Новое в документации за апрель
30 апреля 2020 г.
15 минут чтения
Войдите, чтобы сохранить пост