Новое в документации за апрель

Yandex Certificate Manager Yandex Certificate Manager

Certificate Manager — сервис для получения и обновления TLS-сертификатов от Let’s Encrypt®, а также для загрузки собственных сертификатов. Подробнее в документации.

Сервисы управляемых баз данных Сервисы управляемых баз данных

Новое:

Сценарии использования Сценарии использования

Новое:

Добавлен сценарий визуализации геоданных из CSV-файла.

Yandex Data Proc Yandex Data Proc

Новое:

Добавлен сценарий использования Запуск заданий с удаленных хостов, не входящих в кластер Yandex Data Proc.

DataLens DataLens

Новое:

Улучшения:

Описаны обновленные настройки датасета.

Добавлена инструкция о том, как скачать данные с дашборда Коронавирус: дашборд.

Изменения в API:

Новые возможности:

Во время загрузки данных можно заменить существующие данные в таблице по ключу.

Перед загрузкой данных можно очистить таблицу, в которую данные загружаются с помощью заголовка X-DL-Force-Truncate .

. Изменились пути во всех методах, где используются таблицы в качестве path-параметра:

/provider/v1/connection/{ИД соединения}/{имя таблицы}/ -> /provider/v1/connection/{ИД соединения}/table/{имя таблицы}/

IoT Core IoT Core

Новое:

Добавлены сценарии использования IoT Core на разных языках программирования: C#, Java.

Поддержка Terraform для создания и удаления реестров и устройств.

Managed Service for Kubernetes® Managed Service for Kubernetes®

Новое:

Обновлен список версий Kubernetes, доступных на релизных каналах.

SpeechKit SpeechKit

Улучшения:

Для потокового распознавания добавлены экспериментальные дополнительные настройки распознавания.

Обновлен раздел Модели распознавания: подробнее описаны модели, добавлена информация об изменениях в последнем релизе.

Для синтеза речи теперь поддерживается изменение скорости речи премиум-голосов.

Object Storage Object Storage

Новое: