Итоги 2019 года в Яндекс.Облаке

Новые сервисы, инструменты, мероприятия — на всё это нас вдохновили наши пользователи. Мы собрали самое важное, что было сделано в этом году для удобства работы в Облаке.

Про платформу Про платформу

Про консоль Про консоль

Добавили тёмную тему в консоли управления. Чтобы включить тёмную тему, перейдите в Настройки > Оформление. Запустили раздел поддержки. В нём вы можете найти ответы на свои вопросы и следить за запросами в поддержку. Запустили консоль управления на английском языке. Если работать в английском интерфейсе вам привычнее, переключите язык в Настройках > Язык и Регион. Welcome! Добавили детализацию в разделе Биллинг.

Про сервисы Про сервисы

В этом году мы запустили 14 новых сервисов и 2 крупных функциональности. Все они созданы для надежной, быстрой и удобной работы ваших проектов в облаке.

Инфраструктурные сервисы Инфраструктурные сервисы

Сервисы ML & AI Сервисы ML & AI

Сервис компьютерного зрения Yandex Vision. Сервисы Yandex SpeechKit и Yandex Translate можно попробовать прямо в браузере.

Хранение, обработка и визуализация данных Хранение, обработка и визуализация данных

Визуализация и анализ данных Yandex DataLens. Управление кластерами Apache Hadoop® и Apache Spark™ в инфраструктуре Облака — Yandex Data Proc.

Разработка приложений в облаке Разработка приложений в облаке