Итоги 2019 года в Яндекс.Облаке
Рассказываем о самом важном в этом году.
Новые сервисы, инструменты, мероприятия — на всё это нас вдохновили наши пользователи. Мы собрали самое важное, что было сделано в этом году для удобства работы в Облаке.
Про платформу
- Запустили программу для партнёров. Узнать больше →
- Открыли маркетплейс и опубликовали 36 образов для решения различных задач. Посмотреть образы →
- Запустили Блог, чтобы делиться с вами новостями и статьями. В Блог →
- Первыми предоставили процессоры Intel® Xeon® Gold. Читать статью →
- Провели первую конференцию Облака Yandex Scale. Как это было →
- Начали делиться историями успеха компаний, выбравших Яндекс.Облако. К историям →
- Теперь вы можете рассказать, чего не хватает в Облаке — ждём вас в Сообществе. Предложить идею →
- Заключили партнёрское соглашение с MongoDB. Узнать больше →
- Добавили поиск на сайте и по документации. Искать →
- Провели множество мероприятий — смотрите записи на YouTube канале.
- Подготовили пошаговые инструкции для популярных сценариев в Облаке. В документацию →
Про консоль
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Добавили тёмную тему в консоли управления. Чтобы включить тёмную тему, перейдите в Настройки > Оформление.
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Запустили раздел поддержки. В нём вы можете найти ответы на свои вопросы и следить за запросами в поддержку.
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Запустили консоль управления на английском языке. Если работать в английском интерфейсе вам привычнее, переключите язык в Настройках > Язык и Регион. Welcome!
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Добавили детализацию в разделе Биллинг.
Про сервисы
В этом году мы запустили 14 новых сервисов и 2 крупных функциональности. Все они созданы для надежной, быстрой и удобной работы ваших проектов в облаке.
Инфраструктурные сервисы
- Создание и управление группами виртуальных машин Instance Groups.
- Выделенные сетевые соединения Yandex Cloud Interconnect.
- Окружение для удобного управления контейнеризованными приложениями Managed Service for Kubernetes®.
- Хранение, развертывание и управление Docker-образами c Yandex Container Registry.
- Образ для создания контейнеризованных приложений Container Optimized Image.
- Визуализация метрик с Yandex Monitoring.
- Создание и управление ключами шифрования Yandex Key Management Service.
- SAML-совместимые федерации удостоверений Identity Federations.
Сервисы ML & AI
- Сервис компьютерного зрения Yandex Vision.
- Сервисы Yandex SpeechKit и Yandex Translate можно попробовать прямо в браузере.
Хранение, обработка и визуализация данных
- Визуализация и анализ данных Yandex DataLens.
- Управление кластерами Apache Hadoop® и Apache Spark™ в инфраструктуре Облака — Yandex Data Proc.
Разработка приложений в облаке
- Распределённые очереди сообщений Yandex Message Queue.
- Распределённая отказоустойчивая NewSQL СУБД Yandex Database.
- Serverless-вычисления с Yandex Cloud Functions.
- Интернет вещей в Облаке с Yandex IoT Core.
Про деньги
- Снизили цены на облачное хранилище Yandex Object Storage. Узнать больше →
- Сформулировали для вас способы экономить в Облаке. Читать →
- Добавили калькулятор на сайте. Попробовать →
- Выделили гранты от Яндекс.Облака для создателей навыков Алисы. Как создать навык →