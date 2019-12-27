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Итоги 2019 года в Яндекс.Облаке

Рассказываем о самом важном в этом году.

27 декабря 2019 г.

Новые сервисы, инструменты, мероприятия — на всё это нас вдохновили наши пользователи. Мы собрали самое важное, что было сделано в этом году для удобства работы в Облаке.

Про платформу

  1. Запустили программу для партнёров. Узнать больше →
  2. Открыли маркетплейс и опубликовали 36 образов для решения различных задач. Посмотреть образы →
  3. Запустили Блог, чтобы делиться с вами новостями и статьями. В Блог →
  4. Первыми предоставили процессоры Intel® Xeon® Gold. Читать статью →
  5. Провели первую конференцию Облака Yandex Scale. Как это было →
  6. Начали делиться историями успеха компаний, выбравших Яндекс.Облако. К историям →
  7. Теперь вы можете рассказать, чего не хватает в Облаке — ждём вас в Сообществе. Предложить идею →
  8. Заключили партнёрское соглашение с MongoDB. Узнать больше →
  9. Добавили поиск на сайте и по документации. Искать →
  10. Провели множество мероприятий — смотрите записи на YouTube канале.
  11. Подготовили пошаговые инструкции для популярных сценариев в Облаке. В документацию →

Про консоль

  1. Добавили тёмную тему в консоли управления. Чтобы включить тёмную тему, перейдите в Настройки > Оформление. Dark theme

  2. Запустили раздел поддержки. В нём вы можете найти ответы на свои вопросы и следить за запросами в поддержку. Support page

  3. Запустили консоль управления на английском языке. Если работать в английском интерфейсе вам привычнее, переключите язык в Настройках > Язык и Регион. Welcome!

  4. Добавили детализацию в разделе Биллинг. Billing

Про сервисы

В этом году мы запустили 14 новых сервисов и 2 крупных функциональности. Все они созданы для надежной, быстрой и удобной работы ваших проектов в облаке.

Инфраструктурные сервисы

  1. Создание и управление группами виртуальных машин Instance Groups.
  2. Выделенные сетевые соединения Yandex Cloud Interconnect.
  3. Окружение для удобного управления контейнеризованными приложениями Managed Service for Kubernetes®.
  4. Хранение, развертывание и управление Docker-образамиYandex Container Registry.
  5. Образ для создания контейнеризованных приложений Container Optimized Image.
  6. Визуализация метрик с Yandex Monitoring.
  7. Создание и управление ключами шифрования Yandex Key Management Service.
  8. SAML-совместимые федерации удостоверений Identity Federations.

Сервисы ML & AI

  1. Сервис компьютерного зрения Yandex Vision.
  2. Сервисы Yandex SpeechKit и Yandex Translate можно попробовать прямо в браузере.

Хранение, обработка и визуализация данных

  1. Визуализация и анализ данных Yandex DataLens.
  2. Управление кластерами Apache Hadoop® и Apache Spark в инфраструктуре Облака — Yandex Data Proc.

Разработка приложений в облаке

  1. Распределённые очереди сообщений Yandex Message Queue.
  2. Распределённая отказоустойчивая NewSQL СУБД Yandex Database.
  3. Serverless-вычисления с Yandex Cloud Functions.
  4. Интернет вещей в Облаке с Yandex IoT Core.

Про деньги

  1. Снизили цены на облачное хранилище Yandex Object Storage. Узнать больше →
  2. Сформулировали для вас способы экономить в Облаке. Читать →
  3. Добавили калькулятор на сайте. Попробовать →
  4. Выделили гранты от Яндекс.Облака для создателей навыков Алисы. Как создать навык →
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Команда Yandex Cloud
Итоги 2019 года в Яндекс.Облаке
27 декабря 2019 г.
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